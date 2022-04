Držte se pneumatik, kterými auto vybavil výrobce, expert vysvětluje proč

Pirelli slaví letos také v Česku, oficiální zastoupení zde má již 25 let. „Celosvětově jsme jednou z nejstarších značek a také v Česku máme významný podíl na trhu, například každá čtvrtá offroadová pneumatika na českém trhu je Pirelli,“ popisuje Vacl.

V segmentu osobní vozů se s Pirelli možná tak často nesetkáváte, i proto, že se více zaměřuje na prémiové značky, ale pokud se občas kouknete na jakékoliv závody, nejznámější italské pneumatiky určitě neminete. Rallye i všemožné okruhové závody, Pirelli je specialistou na rychlost. „První závod jely pneumatiky Pirelli v roce 1907, bylo to z Paříže do Pekingu,“ pochlubil se Vacl.

Nejčastěji se však název firmy opakuje ve spojitosti s největším motoristickým divadlem planety, tedy s Grand Prix F1, kde je milánská firma exkluzivním dodavatelem. Letos navíc namísto tradičních třináctipalcových byly nově v seriálu nasazeny osmnáctipalcové gumy.

Co to znamenalo pro Pirelli?

Pro nás to znamenalo více než 10 000 hodin testování a pět tisíc hodin simulací.

Vyplatí se Pirelli účast v F1?

Od roku 2011 platí nový koncept, týmy se podílí na pneumatikách finančně, nesou určitou část nákladů. Historicky to bylo tak, že firma vyrobila gumy, přivezla je na okruh a dala týmům, které si je potom otestovaly. Nyní mnohem více kooperujeme. A spočítat, nakolik se Pirelli účast vyplatí, není snadné, podporovat královnu motorsportu je totiž také investice reklamního charakteru. Formule 1 má obrovskou marketingovou hodnotu, globální zásah je obrovský. Po olympiádě a mistrovství světa ve fotbale je to třetí nejviditelnější sportovní událost vůbec. A má tu výhodu, že běží každý rok a minimálně dvacetkrát.

Pirelli v F1 Pneumatiky o velikosti 13 palců provázely vozy formule 1 téměř po celou historii šampionátu, od 60. let minulého století. Nicméně v 60. a 70. letech v soutěži ohledně velikosti kol stále panovala velká svoboda. Definitivní převahu získaly až v 80. letech. První třináctipalcová pneumatika Pirelli se v F1 objevila při Velké ceně San Marina v roce 1981 na vozech týmu Toleman se závodníky Brianem Hentonem a Derekem Warwickem. Následně začaly gumy italské značky používat i další stáje. První vítězství slavilo Pirelli díky Nelsonovi Piquetovi s vozidlem Brabham-BMW ve Francii 1985. V letech 1989 až 1991 se Pirelli do soutěže vrátilo s novou generací třináctipalcových pneumatik. Roku 2011 se italský výrobce stal výhradním dodavatelem pneumatik pro celý seriál a Sebastian Vettel s týmem Red Bull tak slavili svůj druhý titul spolu s Pirelli. Kromě formule 1 vyrábí Pirelli pneumatiky také pro okruhové závody jako jsou například American Le Mans Series, Ferrari Challenge, je i výhradním dodavatelem pro mistrovství světa v rallye a MS superbiků.

A dalo by se říct, kolik účast v F1 Pirelli stojí?

Není to levné. Kromě výroby je velmi drahé přesouvání tun pneumatik v kontejnerech po celém světě. Pokud bych nakoukl do nějaké účetní knihy, tak podle mého názoru budou náklady vyšší než výnosy. Ale kromě toho je tu i fakt, že získané poznatky využijeme při výrobě běžných silničních pneumatik. A to dnes platí více než dřív, protože osmnáctipalcové gumy jsou více podobné těm, které vyrábíme pro běžné osobní vozy.

Jak se vlastně dají poznatky z F1 aplikovat na výrobu pneumatik pro sériové vozy?

Historicky se přechází na stále větší rozměry ráfků, v osmdesátých letech byly běžné rozměry dvanáct třináct palců, dnes mají auta stejné kategorie ráfky šestnáct, sedmnáct palců. To je nezpochybnitelný trend, který se odrazil i ve formuli 1. A konkrétní přínosy F1 pro vývoj sériových gum jsou patrné třeba na jejich profilu, kdybyste je rozřízl, uvidíte poměrně složitou strukturu, spoustu materiálu, ocelové nárazníky, vinutá vlákna. A například struktura drátu, který obepíná naše gumy, aby nepodkluzovaly na ráfku, byla vyvinuta ve formuli 1. Například označení P-zero v F1 kopíruje názvosloví našich běžných pneumatik.

Jak vlastně motivujete zákazníka, aby si koupil právě pneumatiky Pirelli?

Pirelli vyniká ve srovnání s ostatními značkami daleko užší spoluprací na úrovni originální výbavy. Podívejte se třeba na Audi, které má pneumatiky z výroby se specifickým označením AO. Je to naše pneumatika vyvinutá přímo pro konkrétní typ vozu, je homologovaná výrobcem auta, musela splnit celkem 52 parametrů. Univerzální guma může být v nesouladu s vozem, může být více hlučná, hůře spolupracovat s jeho elektronikou. Jízda s ní nikdy nebude stoprocentní.

Marketingový šéf Pirelli pro Česko a Slovensko Zdeněk Vacl

Je dobré si zapamatovat jakými pneumatikami bylo auto vybaveno od výrobce a těch se držet. Je možné, že s jinou značkou se vám mimo jiné i zvýší spotřeba.

S kolika automobilkami Pirelli takto spolupracuje?

Jsou jich desítky a většinou prémiové značky. Audi, BMW, Mercedes, Alfa Romeo… Například Bentley vyjíždějí jen na pirellkách, ale u některých jiných značek se střetáváme s konkurencí jako jsou Michelin nebo Continental.

Technik firmy Pirelli zkoumá pneumatiky během Velké ceny Velké Británie, při níž hned čtyřem pilotům za jízdy praskly. Ale třináctipalcové gumy jsou již v F1 minulostí. (30. 6. 2013)

Nakolik Pirelli zasáhla koronavirová pandemie?

Náraz epidemie jsme zaznamenali, máme spoustu výrobních závodů v Číně. A fabriky nevyráběly auta, někde se přerušilo fungování zastoupení, prodeje… Ale máme výhodu, že nejrychleji se zotavují segmenty napojené na prémiový byznys. Například BMW má poslední dva roky skvělé výsledky, hodně prodávalo nejdražší luxusní vozy. Pirelli nemá pneumatiky orientované na nižší třídu, žádný lowcost, představuje jen jednu značku. Continental má Barum, Michelin má Clebery, Goodyear zase Dunlop, ale my jsme monobrand.

Nemají tak oproti vám výhodu?

Nemyslím si, stále jsme pátý největší hráč na trhu s pneumatikami, naše roční produkce je osmdesát milionů kusů.

Kolik z toho se prodá v Česku?

To se nikde neuvádí, pouze odhadem v podílech. V České republice se každý rok prodá přibližně 3,7 milionů kusů pneumatik, ale to je oficiální report. Bude to víc. Hodně lidí si totiž auto doveze z ciziny a existují i menší značky, které v číslech nejsou. Ale můžu třeba říct, že každá čtvrtá offroadová pneumatika na českém trhu je Pirelli.

Pro mnohé je nejznámějším produktem Pirelli slavný kalendář, který každý rok nasnímá jiný slavný fotograf. Spolupracuje na něm česká pobočka?

Angažujeme se v dražbě jednoho výtisku, akce probíhá na iDNES.cz. Je to dlouhodobá spolupráce, trvá přes dvacet let. Musím říct, že tato věc mě upřímně baví, protože dává smysl. Za ty roky se celková suma věnována Masarykovu onkologickému ústavu přehoupla přes čtyři miliony. A víme, že ty peníze skutečně pomáhají, protože je vždy přesně popsané, na co peníze směřují, jaký přístroj se za něj koupil.

Větší s menšími bočnicemi. Letos Pirelli nasadilo ve formuli 1 osmnáctipalcové gumy.

Stává se, že aukce vynese málo?

Pokud peníze na konkrétní projekt chybí, Nadace Agrofert je doplní. Letos byla cílová částka přibližně 300 tisíc, kalendář se vydražil za 180 tisíc a Nadace doplnila chybějící částku.

Kalendář Pirelli je exkluzivní věc, kolik se jich do Česka dostane?

Pár desítek kusů, je jich stále méně a méně. Dříve bývaly roky, kde se tiskly desítky tisíc, ale dnes je počet kalendářů omezen na 12 tisíc kusů. Samozřejmě se neprodávají, ale pokud vás vyhodnotíme jako významného partnera, věnujeme vám ho. A pamatuji, jak jsme ho nosili na Pražský hrad. Po celém světě ho dostávají prezidenti, králové a jiní vládci.

Vyrábí Pirelli něco jiného než pneumatiky?

Bylo tomu tak. Svého času jsme měli divizi optických kabelů, vlastnili jsme italského mobilního operátora, italský Telecom. Ale kolem roku 2000 se naše společnost restrukturalizovala, zbavila se hodně svých částí a dnes jsme unikátní na globálním trhu tím, že jsme orientování na jeden druh výrobků. Už neděláme ani gumy pro nákladní auta, pouze pro osobní vozy, motocykly a jízdní kola.