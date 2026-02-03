Pierre Leclercq, absolvent prestižní ArtCenter College of Design v Pasadeně v Kalifornii (USA), získal v roce 1998 titul v oboru dopravního designu. Nejprve působil v Itálii ve studiu Ghia, které patřilo Fordu, v roce 2000 se přesunul do BMW, kde pracoval v jeho kalifornském a mnichovském studiu. Pod dohledem slavného Chrise Bangla se tam podílel na projektech exteriérového designu pro značky BMW, Rolls Royce a Mini.
V roce 2011 se ujal vedení designu vozů BMW divize M. V roce 2013 se ovšem náhle přesunul do Číny, kde se stal ředitelem designu automobilky Great Wall Motors. Tenkrát opustil Evropu ještě před velkou vlnou odchodů designérů a inženýrů tradičních „západních“ značek, která v posledních letech nabrala obrovsky na intenzitě.
Leclercq v jednom z rozhovorů uvedl, že za čtyři roky vytvořilo jím vedené studio Great Wall na 40 aut. V roce 2017 ovšem Čínu opoustil a stal se ředitelem designu společnosti Kia Motors v Jižní Koreji. Tam se však ohřál jen rok. Od 1. listopadu 2018 je Pierre Leclercq vedoucím designu značky Citroën.
Oproti Číně má Citroën jednu velkou výhodu. Kvůli ní jsem se také vracel.