Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Premium

Fotogalerie 40

Pierre Leclercq | foto: František Dvořák, iDNES.cz

František Dvořák
Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se dnes auta navrhují, a popisuje, jaká je to řehole. „Uspěje jen dvacet procent designérů,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pierre Leclercq, absolvent prestižní ArtCenter College of Design v Pasadeně v Kalifornii (USA), získal v roce 1998 titul v oboru dopravního designu. Nejprve působil v Itálii ve studiu Ghia, které patřilo Fordu, v roce 2000 se přesunul do BMW, kde pracoval v jeho kalifornském a mnichovském studiu. Pod dohledem slavného Chrise Bangla se tam podílel na projektech exteriérového designu pro značky BMW, Rolls Royce a Mini.

V roce 2011 se ujal vedení designu vozů BMW divize M. V roce 2013 se ovšem náhle přesunul do Číny, kde se stal ředitelem designu automobilky Great Wall Motors. Tenkrát opustil Evropu ještě před velkou vlnou odchodů designérů a inženýrů tradičních „západních“ značek, která v posledních letech nabrala obrovsky na intenzitě.

Leclercq v jednom z rozhovorů uvedl, že za čtyři roky vytvořilo jím vedené studio Great Wall na 40 aut. V roce 2017 ovšem Čínu opoustil a stal se ředitelem designu společnosti Kia Motors v Jižní Koreji. Tam se však ohřál jen rok. Od 1. listopadu 2018 je Pierre Leclercq vedoucím designu značky Citroën.

Oproti Číně má Citroën jednu velkou výhodu. Kvůli ní jsem se také vracel.

Pierre Leclercq

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvoutaktní elegance z NDR. Nejkrásnější východní vůz byl oceněn i v USA

Wartburg 1000

Wartburg 311 vynikal krásou a portfoliem karosářských verzí. Ale nikdo není dokonalý, na každém se najde nějaká ta moucha, kdy ta jeho měla dva takty a tři válce. Sériová výroba tohoto do jisté míry...

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

Nová jawa je opravdu česká. Frajerský 730 Twin vyrobí v Týnci

Jawa 730 Twin

Česká značka znovu ožívá a v nedávno zrenovované továrně v Týnci nad Sázavou rozjede výrobu dlouho očekávaného velkoobjemového motocyklu. Motor 730 cm3 s výkonem 75 koní a řada komponent jsou...

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

Hvězdy veteránského autosalonu v Paříži jsou z Česka. Talboty úžasných tvarů

Veteránské Talboty českých sběratelů na salonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Jsou to jedna z nejcennějších aut v Česku. Talboty chropyňských veteránistů Františka a Roberta Kudelových. Nyní září na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži, jedné z největších a...

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

3. února 2026

Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Premium
Citroeny na veteránském autosalonu Rétromobile (Paříž 2026)

Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...

3. února 2026

Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

Nejvýkonnějším produkčním turbodieselem byl motor 6.0 V12 TDI s výkonem 368 kW...

V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...

2. února 2026  16:53

Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou

Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.

Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...

2. února 2026,  aktualizováno  15:42

Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice

Škoda Octavia na LPG

O více než dvě koruny na litr poskočila od Nového roku cena stlačeného zemního plynu LPG. Může za to nová evropská emisní směrnice. Podle České asociace LPG směrnice popírá fyzikální realitu.

2. února 2026

Toyota je stále světovou jedničkou, loni prodala rekordních 11,3 milionu aut

Toyota zahajuje v Kolíně výrobu nového modelu Toyota Aygo X v hybridní verzi.

Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů....

2. února 2026

Perly za stamiliony: francouzští pradědečci, mercedesy a mezi nimi tatrovka

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing na pařížském veteránském autosalonu Rétromobile...

Od našeho zpravodaje v Paříži Autosalon Rétromoibile v Paříži patří k nejvyhlášenějším veteránským akcím světa. Podívejte, co nás zaujalo na letošním ročníku. Sběratelé, obchodníci, muzea a aukční domy dovezly opět to nejlepší....

1. února 2026

Kráska ze smeťáku. Svůdná Samantha je velká vzácnost

Fiat 125 Samantha

Od našeho zpravodaje v Paříži Fiat 125 není nejzářivější superstar veteránských srazů, a to ještě může být hůř – to když dorazí polský bastard, který vznikl jako typická improvizace východního bloku - na celou licenci nového...

31. ledna 2026

Šéf VW je pod obrovským tlakem. Musí najít recept na Čínu a dotáhnout software

Premium
Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume letos podle investorů stojí před rozhodujícím testem své kariéry. „Musí přesvědčit, že dokáže zastavit propad na čínském trhu a zmenšit technologickou...

30. ledna 2026

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

30. ledna 2026  9:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Průměrná česká ojetina se prodává za tři sta tisíc

Ilustrační snímek

Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se loni zvýšila o 12 tisíc Kč na 296 tisíc korun, tedy o 4,2 procenta. Auta začala zdražovat na začátku druhého kvartálu a tento trend se udržel...

30. ledna 2026

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.