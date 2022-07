Po třech to frčí líp. Vylepšené Piaggio MP3 má i zpátečku s kamerou

Novou generaci MP3 představilo Piaggio v Paříži. Tradičně. Francouzská metropole je totiž pro italské tříkolky pomyslným Eldorádem. Vždyť za jediný průměrný den se jí tu prodá víc než v Česku za rok. Proč? Francouzi ohrnují nos nad stopětadvacítkami a dalšími městskými skútry. Do práce klidně dojíždějí na litrových naháčích. A když sáhnou po skútru, je to obvykle nejsilnější pětistovka.

Piaggio MP3 je pro ně zkrátka jako stvořené. A mohlo by být klidně i pro velká česká města – minimálně ta tři největší. Stačí zahodit předsudky.

Za těch šestnáct let, co se MP3 vyrábí, už je zahodilo dobrého čtvrt milionu zákazníků. Jezdit na tříkolce místo motorky nebo skútru má totiž své nepopiratelné výhody. Tak zaprvé – na tuto potvoru, i když má objem přes půl litru, výkon k padesáti koním a maximálku 145 km/h, vám stačí „béčko“ jako na udýchanou stopětadvacítku. A zadruhé – je tu onen systém předního zavěšení s dvěma koly, který ze skútru dělá stroj, na kterém můžete skutečně dojíždět do práce každý den kromě těch několika nemálo výjimek, kdy je venku plískanice a sníh. Spadnout z tohoto stroje kvůli tomu, že vám uklouzne předek, musí vyžadovat už opravdu hodně nešikovnosti nebo souhry nešťastných okolností.

Blbuvzdorný

U Piaggia si toho jsou dobře vědomi a přesně vědí, pro koho MP3 dělají. Typický řidič je muž kolem pětačtyřiceti let. Úspěšný, asertivní, který chce jen to nejlepší. Žije ve velkém městě a hodně mu záleží na jeho času. A ten, který tráví dopravou, chce eliminovat, strávit jej efektivně a pokud možno si u toho neublížit. Tak tedy – takto vypadá stroj právě pro něj.

Nová generace MP3 se nyní představila ve dvou verzích – slabší čtyřstovce a vrcholné „pětistovce“. Ta ale posílila, nyní má objem i označení „530“. Vždy doplněno písmenky HPE značícími „high performance engine“. A Italové se v tomto případě nevytahují. To, co dokážou dostat z výhradně jednoválcových motorů, si zaslouží poklonu.

Třetí generace tříkolky je spíš evolucí než revolucí. Proč taky měnit něco, co skvěle funguje. Jestli se něco změnilo radikálně, tak je to vzhled – motorka má novou kapotáž, z níž není jediný díl totožný s předchozí generací. Pro řidiče je nejzásadnější změnou nový přístrojový štít, který je poprvé tvořený výhradně sedmipalcovým TFT displejem, který doplňují jen základní kontrolky po jeho okrajích.

Že se nový design povedl, dosvědčí nejvíc reakce pařížských „členů kmene“. Na asi desetikilometrové trase přes Champs Elysées, Place du Concorde pod Eiffelovku a přes Boulogneský lesík zpět do čtvrti La Défense se našli tři majitelé končící druhé generace, kteří na křižovatce motorku okukovali a dokonce se začali vyptávat. Největší taháky? Nápis „530“ značící větší objem a pak právě onen digitální displej. Dobrá zpráva pro Piaggio – všichni to byli muži lehce přes čtyřicet. Jako z katalogu.

Vylepšování

V útrobách zůstalo to nejlepší zachováno, v toskánské Pontedeře se ale o to víc mohli soustředit na detaily. Nové modely jsou oproti stávajícím lehčí. Třeba přední zavěšení inženýři odlehčili o 1,1 kilogramu. Že je to u čtvrttunové motorky zanedbatelné? Ani omylem. Menší neodpružená hmota – a zrovna na přední části, která je při extrémních manévrech a brzdění nejzatíženější a u klasických skútrů stojí za největším počtem nehod – je obrovská výhoda.

Lepší průběh výkonu a dynamiku má pochopitelně převrtaná „pětsettřicítka“, ale i slabší čtyřstovka. U silnější verze 530 to znamená, že prvních šedesát metrů od startu z křižovatky zvládne o tři desetiny sekundy rychleji než předchozí pětistovka. A to je – na rozdíl od automobilového údaje 0-100 – docela podstatný údaj. K tomu si připočtěte lepší spotřebu (i když na úrovni tří litrů na sto je zbytečné řešit desetiny). Nový je brzdový systém By-Bre, za kterým se rafinovaně skrývá informace, že tuto část skútru si vzali na bedra inženýři z továrny Brembo. Nižší jsou vibrace, hluk… vždy o pár desetin jednotky. Ale podstatných.

Velmi zajímavé je reálné srovnání verzí 400 HPE a 530 HPE. Ta slabší působí uhlazeně, nevinně, zkrátka nezáludný skútr. Ta silnější, na první pohled k rozeznání jen podle designových detailů typu sedla prošívaného bronzovou nití, je obhroublejší a víc se hlásí k tomu, že je motorka. Víc se klepe a když člověk na ohlazených pařížských kostkách prudčeji zatáhne za plyn, hned se připomene protiprokluzový systém. Zvlášť při přepnutí motorky do režimu „sport“, který přidá rukojeti plynu pořádně na citlivosti.

Člověk by skoro tomu typickému manažerskému uživateli doporučil čtyřstovku. Těch šestadvacet kilowatt, které nabízí, už se sice s dvousetšedesátikilovou motorkou musí trochu porvat, ale na jakoukoliv situaci, kterou můžete ve městě a jejím nejbližším okolí potkat, bohatě stačí. Těch 6,5 kilowatt navíc, které nabízí verze 530 HPE, se jeví spíš jako libůstka.

Vychytávky a libůstky

Jenže pak se člověk podívá na to, jak se obě verze liší výbavou. A zjistí, že právě verze 530 HPE Exclusive je to, co Piaggio posouvá o kus dál od konkurence. Jen u ní totiž najdete celou řádku chytrých pomocníků. A zrovna tyhle libůstky prostě mít chcete.

Ta největší výhoda – a novinka – se jmenuje „zpátečka“. Ano. U motorky to zní jako nesmysl, ale u Piaggia si můžete zamknout motorku ve stabilní poloze a pak si pohodlně vycouvat. Pro střízlíky, kteří nemají zkušenost s motorkou a nepřemýšlejí, jak ji zaparkovat, aby nemuseli tlačit do kopce, je to neocenitelný pomocník. Přece jen té čtvrt tuny už se nepřesouvá úplně snadno ani statným čtyřicátníkům, natož starší cílovce, případně stejně ambiciózním křehkým ženám. Až trochu rozmarně působí couvací kamera. Poprvé se možná zasmějete – couvací kamera na motorce? To nemůže pan manažer otočit hlavu? Může, ale co když má třeba spolujezdce? Nebo se souká do úzkého místa někde v podzemních garážích? Jistě. Dá se bez toho obejít. Ale když už tam tahle věc je, rádi a rychle si na ni zvyknete.

Mimořádně povedený je pak systém hlídání mrtvého úhlu. Motorkáři moc dobře vědí, jak se na klasická zrcátka (ne)dá spoléhat. Každá změna polohy za řídítky znamená, že se pozorovací úhly mění. A Piaggio v tomto případě pohlídá auta schovaná mezi zorným polem a zrcátky úplně dokonale. Fungují navíc ve dvou stupních – ten první hlídá slepý úhel, druhý pak rychle se přibližující vozy. Na tří a víceproudých městských přivaděčích to bude neocenitelný pomocník. Potěšilo by snad jen to, kdyby signalizace nebyla součástí samotného displeje v přístrojovém štítu, ale přestěhovala se někam do „zrcátkového“ zorného pole, kde jezdce praští do očí na první pohled.

Doba velí, že online člověk musí být i na motorce. A v tomto případě jde Piaggio opět životnímu stylu svého vzorového zákazníka vstříc. Systém motorky je tedy synchronizovaný s chytrým telefonem řidiče. Nicméně nevyužívá některou z univerzálních platforem Android Auto a Apple CarPlay, ale jde svou cestou prostřednictvím aplikace Piaggio Mia. Skrz ni se dá nastavit a ovládat navigace a také poslech hudby a příjem telefonních hovorů. Kdo volá anebo co vám hraje do sluchátek, vidíte na displeji. Zkrátka jako v autě.

Po třech jistěji

A jak se s MP3 jezdí? V zásadě máte dvě možnosti – chovat se ke tříkolce jako k obyčejnému skútru, nebo využívat výhod tříkolového uspořádání. První případ netřeba popisovat, ve druhém případě máte k dispozici dvě vychytávky navíc – motorku si můžete při dojezdu na křižovatku tlačítkem na pravé rukojeti „zamknout“ ve svislé poloze. Při otočení plynem se pak zámek uvolní. Při troše šikovnosti tak jezdec nemusí vůbec dát nohu na zem a přejet – třeba celou Paříž. Druhou nevšedností je brzdový pedál na pravé podlážce. Ten funguje jako u auta – ovládá v odpovídajícím poměru brzdné síly přední i zadní brzdy, takže páky můžete nechat být.

Skútr má pedál právě kvůli tomu, aby splňoval podmínky homologace pro řízení s řidičákem na automobil. Funguje skvěle a možná pro lidi, kteří přesednou z auta rovnou na tento stroj, bude nejspíš dokonalým pomocníkem. Kdo má ale zkušenost se skútrem nebo motorkou, pravděpodobně bude stejně intuitivně sahat po tradičních brzdových pákách.

Z obou způsobů řízení je za nás lepší ten první. Zkrátka zapomenout na dvě kola vepředu a brát MP3 jako standardní skútr. Pokud chce člověk využívat jeho přednosti a proplétat se v dopravě, jinak to stejně dost dobře nejde.

Tak či onak. Stroj jako celek funguje dokonale. Dvojice předních kol se skvěle vypořádává s nerovnostmi a městskými nástrahami typu kanálů (s třemi koly jedoucími ve třech stopách jich trefíte docela dost) nebo dlažebních kostek. V rychlých zatáčkách naopak poskytuje na poměry skútru neobvyklou jistotu a stabilitu. To stejné platí o jízdě ve vysokých rychlostech. Díky relativně vysoké hmotnosti je motorka hodně stabilní, řidič je pak schovaný za rozměrným plexi.

Test jsme absolvovali v poměrně větrném dni, ale nikdy jsme neměli pocit nejistoty. Stejně jako při předjíždění kamionů. Stejně skvělé je MP3 i v hustém provozu – na konci testu jsme neplánovaně vyrazili v páteční špičce na projížďku po nejvytíženějších pařížských bulvárech. A naprosto nás dostalo, jak moc je MP3 ovladatelné a kam všude se vejde. V disciplíně „proplétání se kolonami“ bude mezi silnými skútry směle šlapat na paty etalonu kategorie – mrštným třístovkovým vespám.

Shrnuto, podtrženo. Nové Piaggio MP3 je skvělé. Původně revoluční koncept už jen dotahuje k dokonalosti. Jsou jen tři věci, které budete muset překousnout, pokud se pro něj rozhodnete. Tou první je hmotnost, která jej řadí do kategorie „dospělých“ motorek. Je to jen otázka zvyku, ale MP3 zkrátka není stroj, který si v případě nouze rukou pohodíte jako běžný skútr.

Druhou je cena. Vrcholná 530 HPE Exclusive vás vyjde na 319 000 korun, což není na poměry skútru vůbec málo, jenže tady si kupujete spíš plnohodnotnou motorku. A dobré je, že čtyřstovku můžete mít už za 250 tisíc, což je naopak velmi slušná cena!

A třetí… ta je jen o image. Prostě jezdíte na tříkolce. Ale tato drobná vada na kráse zmizí, jakmile kolegu na „stopětadvacítce“ smáznete na semaforech, a navíc vás bude závistivě obdivovat, že na skútru do práce můžete vyrazit i během Adventu, aniž byste se rozplácli na první kočičí hlavě.