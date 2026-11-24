Když sen o poctě škodovácké ikoně narazí na realitu. Vznikly jen tři kusy
Svlékli Audi R8 do naha a oblékli ho do podoby Škody 110 R a 130 RS. Již tak trochu zapomenutou kapitolou tuzemského motorismu je projekt, který v sobě skloubil českou nostalgii a německou techniku....
Chtěl ušetřit za parkování pomocí fíglu. Teď mu hrozí zákaz řízení
Několik desítek korun za parkovné se rozhodl ušetřit řidič v Hradci Králové pomocí triku s espézetkou. Na registrační značce svého auta přelepil černou páskou jedno písmeno, aby ho kamerový systém...
Trabanty, wartburgy, barkasy... Potkali se příznivci duroplastu i aroma dvoutaktů
Letošní ročník podzimního setkání majitelů východoněmeckých automobilových legend, které za sebou zanechávají ikonický modrý dým, se sice uskutečnil na stejném místě jako loni, přesto byl v jednom...
BMW 3 je nově elektrická. Jezdí skvěle, na ovládání si budete muset zvyknout
K těm lehkonohým a precizně fungujícím bavorákům, jak jsme je dřív znali, má nová generace elektrické i3 přece jen trošku daleko. Na poměry světa elektromobilů je to sice stále vysoký nadstandard,...
KOMENTÁŘ: Celníci nakoupili Kodiaqy RS za 26 milionů. Opravdu je potřebují?
Patnáct výkonných SUV Škoda Kodiaq RS za více než 26 milionů korun. Nové služební vozy Celní správy budí pozornost nejen svým výkonem, ale především cenou. Celníci mají pro jejich pořízení...
Octavia se mu stala osudnou. Před 30 lety zahynul šéf automobilky Ludvík Kalma
Přesně před třiceti lety zahynul Ludvík Kalma, muž, který dostal za úkol začlenit značku Škoda do nadnárodního koncernu Volkswagen. Charismatický manažer to bravurně zvládl za pět let. Osudnou se mu...
Tříkolová legenda italských zelinářů a zmrzlinářů se dnes vyrábí v Indii
Neobejde se bez něj snad žádný italský film, zelináři z něj prodávají melouny a rajčata. Umí být i stylovým doplňkem historických center měst, ze kterého vám připraví kávu nebo natočí limonádu....
Další fascinující nepotřebnost z Číny. Auto se skládacím volantem
Přesně tohle je věc, která vás zaujme, abyste pak zjistili, že nevíte, k čemu by vám byla. Skládací volant zasouvaný do přístrojovky je asi stejně potřebný jako robotický skládač ponožek s párováním...
Tišší než mercedes. Opel Omega před 40 lety ohromil komfortem i technikou
První generace Opelu Omega v roce 1986 pořádně zamíchala kartami vyšší střední třídy. O rok později tento aerodynamický vůz získal prestižní titul Auto roku a vznikla i ostrá verze od Lotusu, která...
Sklo za 93 tisíc a světlo za 100 tisíc prodražují opravy aut, pojišťovny to řeší
Výměna čelního skla za 93 tisíc korun nebo světlomet dražší než starší ojetina. České pojišťovny potvrzují, že opravy aut citelně zdražují. Vedle cen dílů a servisních prací účty zvyšuje také...
Čínský elektromobil na benzin zamezí strachu z dojezdu. Lecčím překvapí
Čínské SUV Leapmotor C10 ve své variantě s prodlužovačem dojezdu nabízí řešení pro ty, kteří ještě nechtějí udělat kompletní krok směrem k elektromobilitě. Jeho zadní kola pohání elektromotor,...
Hledá se auto pro agenta 007. Nový Bond již má jméno, ale garáž zatím prázdnou
Sedmým Jamesem Bondem bude Robert Pattinson a první snímek pod taktovkou Amazonu zamíří do kin v roce 2028. Zatímco obsazení je jasné, klíčky od auta zatím nedostal. Bude to opět tradiční Aston...
Trabanty, wartburgy, barkasy... Potkali se příznivci duroplastu i aroma dvoutaktů
Letošní ročník podzimního setkání majitelů východoněmeckých automobilových legend, které za sebou zanechávají ikonický modrý dým, se sice uskutečnil na stejném místě jako loni, přesto byl v jednom...
BMW 3 je nově elektrická. Jezdí skvěle, na ovládání si budete muset zvyknout
K těm lehkonohým a precizně fungujícím bavorákům, jak jsme je dřív znali, má nová generace elektrické i3 přece jen trošku daleko. Na poměry světa elektromobilů je to sice stále vysoký nadstandard,...
KOMENTÁŘ: Celníci nakoupili Kodiaqy RS za 26 milionů. Opravdu je potřebují?
Patnáct výkonných SUV Škoda Kodiaq RS za více než 26 milionů korun. Nové služební vozy Celní správy budí pozornost nejen svým výkonem, ale především cenou. Celníci mají pro jejich pořízení...
Rekordní prodeje nových motorek, ale i velký počet tragických nehod
Rok 2026 ještě ani neskončil a už teď je jasné, že motocyklové statistiky zaznamenají rekordy. A to jak ty pozitivní, jako je nebývalý zájem o tohoto krásného koníčka a rekordní počet prodejů...
Nová čínská značka je v Česku. Vyvíjí auta v Miláně, vyrábí je v Rakousku
Další čínská automobilka se připravuje ke vstupu na český trh. GAC chce zákazníky získat poměrem ceny a výbavy, ale také prostřednictvím zavedených regionálních prodejců. „Nestačí přivézt auto...