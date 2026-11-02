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Elektrický hot hatch z rodu GTI. Zuřivého peugeotu se bojíte, a proto ho chcete

František Dvořák
Výkon je hodný superauta, sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 5,5 sekundy a kilometr z místa urazí za pouhých 25 sekund. Nevýhodou je elektronicky omezená rychlost na 180 km/h a homologovaný kombinovaný dojezd 375 km je spíš teorií. Suma sumárum, nové GTI od Peugeotu je opravdový hot hatch – zuřivý, nepraktický, fascinující.

Zkratka GTI je v automobilovém světě magická. Stejně jako ji má spojenou se svými modely Volkswagen, patří neodmyslitelně i k Peugeotu. Všechno to začalo bájnou 205 GTI, jedním z nejkrásnějších a nejslavnějších Peugeotů všech dob. Od té doby se sluší, aby každá generace „dvojkové“ řady měla své vlastní GTI. U aktuální 208 na sebe nechalo čekat nezvykle dlouho a přichází až na sklonku její šestileté kariéry jako třešnička na dortu. A to v čistě elektrické verzi. O jeho vznik se zasadil sám šéf značky Alai Favey.

Peugeot E-208 GTi
Peugeot E-208 GTi
Peugeot E-208 GTi
Peugeot E-208 GTi
Peugeot E-208 GTi
81 fotografií

Postavit ze spalovacího auta plnohodnotný elektrický hot hatch není vůbec jednoduché, ale Peugeot se s touto výzvou popral s vervou. Výsledkem je aktuálně nejvýkonnější auto své třídy, které můžete koupit. Nabízí 280 koní, točivý moment 345 Nm, zrychlení z nuly na sto za 5,5 sekundy. Maximální rychlost je však jen 180 km/h, to z něj dělá v této disciplině zas nejpomalejší GTI z rodu malých peugeotů všech dob, vždyť stokoňová 205 GTI s motorem 1.6 frčela před čtyřiceti lety přes sto devadesát; taky vážila o víc než třetinu méně a nemusela pečovat o chemii baterek...

Nasupený bonbon s červeným kobercem

Zvenku je auto vyfešákované a budí pozornost. Vypadá jako nasupený bonbon. Přestože je na designu pod nánosy faceliftů, svalnatých doplňků a obrovských kol znát původní věk karoserie, nedá se říct, že by auto zestárlo. Celé to působí dojmem lehce excentrického domácího tuningu, což je u nabíječky perfektní pozérská záležitost.

Peugeot E-208 GTI v číslech

  • výkon: 207 kW (281 k)
  • max. točivý moment: 345 Nm
  • převodovka: 1st. reduktor se samosvorným diferenciálem
  • 0–100 km/h: 5,5 s
  • max. rychlost: 180 km/h
  • baterie: 51 kWh (celková 54 kWh), 400 V
  • nabíjení AC/DC (kW): 11/100
  • délka × šířka × výška × rozvor (mm): 4100 × 1771 × 1405 × 2556
  • objem kufru: 309 l
  • Provozní/celková hmotnost (kg): 1610/1987
  • pneumatiky: 215/40 R18
  • Cena 1 075 000 korun

Vyšperkovaný interiér láká na parádní červené čalounění podlahy a koberce. Do dění vás vtáhnou skvělé sportovní sedačky, které tělo pevně obejmou, volant potažený alcantarou a hliníkové pedály.

K ergonomii už tradičně patří stísněnější i-Cockpit s miniaturním volantem položeným v klíně. Zamrzí titěrný přepínač pro volbu směru jízdy, což je hloupost, které by se už Peugeot mohl konečně zbavit, pod volantem chybějí pádla modulace rekuperačního brzdění (i když to pohon v jiných elektromobilech Stellantisu umí), obtížné nahmatání volby jízdních režimů je další poděděný ergonomický přešlap.

Mechanika na limitech

O naladění podvozku se postarala divize Peugeot Motorsport, slavící letos 100 let od účasti na 24 hodin Le Mans. Podvozek byl snížen o 30 mm a rozchod kol vpředu a vzadu byl rozšířen o 56 mm, respektive 27 mm. Podvozek dostal také nové pružiny a tlumiče s hydraulickými dorazy. Čtyřmetrový peugeot se pyšní novými 18palcovými koly s designem telefonního číselníku, což je odkaz na ikonickou 205 GTI.

Je tu však jeden obrovský fyzikální kompromis: hmotnost. Baterie přidává vozu půl tuny navíc, takže elektrické GTI váží přes 1,6 tuny. Spalovací provedení kolem 1,3 tuny.

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Přední náprava dostala tlustší stabilizátor, vzadu musela zůstat klasická vlečená konstrukce s torzní příčkou a krátkými rameny, aby se inženýři vešli do prostoru vyhrazeného pro baterii. Ta zůstala totožná s běžnou elektrickou 208 – má kapacitu 54 kWh (51 kWh využitelných) a nabijete ji maximálním výkonem 100 kW. Elektromotor vyrobený společností Emotors (Nidec/Stellantis) s vylepšeným chlazením pohání přes jednostupňový reduktor přední kola, muziku tvrdí samosvorný diferenciál Torsen. Ten umí auto nekompromisně vtáhnout do zatáčky a nemá problém s trakcí ani na mokrých výjezdech. S gripem nemá přední náprava žádný problém, micheliny se zakusují do asfaltu velmi zarputile.

Plných 280 koní nabídne pouze sportovní režim, v normálním módu má e-208 GTI 231 koní a 190 v režimu Eco. Sportovní režim také deaktivuje rekuperační brzdění (režim B) pro přímočařejší a přirozenější pocit z pedálu. Brzdění 1,6tunového (protože elektromobil nikdy nebude lehký) zuřivce se pak spoléhá čistě na mechaniku, na to jsou připravené monstrózní přední kotouče o průměru 355 mm se čtyřpístkovými třmeny.

Chuligán, kterého se bojíte, ale chcete ho

Jak to celé jezdí? Jako pravé, nefalšované francouzské GTI. Žádný vycizelovaný a vychovaný Němec, ale neurvalý, hurónský a chuligánský floutek. Je to neřízená střela. Auto je freneticky rychlé a výkon na silnici prodává s extrémní vervou. Koutkem oka vidíte rozmazanou ubíhající krajinu a máte jednoduše nahnáno.

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Řídit toto auto na limitu není pro každého; vyžaduje to hodně srdnatého řidiče, obrovské soustředění a velmi pevnou ruku. Malý volant je spojen s nervózním a viklavým řízením, takže auto na silnici neustále lovíte, usměrňujete a ono pod vámi tancuje. Podvozek je hodně tvrdý. Tlumiče sice dokážou elasticky odfiltrovat nerovnosti, ale karoserie se neustále mele a natřásá. Na hrubé okresce cítíte texturu vozovky naprosto všude – v nohách, na pedálech i ve volantu. V zatáčkách se pak velká kola na tvrdém podvozku intenzivně ozývají. Dlouhá cesta napříč Evropou bude vyžadovat velmi mladé a pružné tělo.

Emocím se snaží pomoct umělý zvuk. Nečekejte žádnou uším lahodící symfonii; jde o mix bručení, hučení, trylkování a občasného pištění. Lze to deaktivovat, ale v menu infotainmentu je ta volba dobře (nelogicky) schovaná.

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Zajímavostí je rozdíl v dojezdu v závislosti na zvolených pneumatikách. Zatímco na obutí od Hankooku slibuje auto dojezd 375 km, na lepivějších michelinech je to jen 350 km. S tím souvisí i spotřeba. Udávaná hodnota je 15 kWh/100 km. Běžným tempem se dá jezdit za 19 kWh, defenzivní eko jízdou se dostanete na 13 kWh, ale jakmile začnete využívat potenciál auta naplno, počítejte s odběrem 25 až 30 kWh. Baterie CATL tak při ostré jízdě vystačí na něco málo přes 150 km. Na rychlonabíjecí stanici trvá nabití výkonem 100 kW přibližně 30 minut z 20 % na 80 %. AC nabíječka umí 11 kW.

Peugeot má v koncernu Stellantis bratrance vyráběné ve stejné fabrice ve španělské Zaragoze, kteří mají též přiostřené deriváty, v podání Opelu Corsa je to provedení GSE a u Lancie Ypsilon verze HF. Má ale i další konkurenty: Mini Cooper JCW E, Alpine A290 GTS nebu Cupra Raval VZ

Cena 1,1 milionu korun se může zdát za nové francouzské GTI spíš šílená. Tento Peugeot však není racionální volba. Je to dokonalé spojení moderny a staromilské klackovitosti. Nabízí mrazení v zádech a mix emocí, kdy se auta zároveň bojíte, ale hrozně moc si ho chcete podmanit a užít si ho.

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