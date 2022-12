Peugeot 408 je skoro SUV. A nebo není? Dobře klame tělem, prozradí ho jízda

Peugeot 408 vznikl za necelé čtyři roky, tajemství rekordně rychlého vývoje je jednoduché, a dobře maskované. Poznáte to po usednutí dovnitř - známá kabina, sedadla, i poloha za volantem. Čtyřistaosmička je totiž odvozeninou loni nového Peugeotu 308. Didier Girod, který za technický vývoj doprovázel projekt 408 od samého počátku, pro iDNES.cz prozrazuje, že až po B sloupek jsou obě auta pod plechy karoserie stejná.

Také přední a zadní světla jsou stejná jako v 308, ale na první pohled si toho nevšimnete, převzatou přístrojovku ovšem už poznáte na první pohled.

Oproti 308 má ovšem třeba tlustší okna (přední a zadní 3,85 mm, přední boční 3,96 mm) pro lepší zvukovou izolaci. Po technické stránce je „čtyřková“ novinka Peugeotu také blízkým příbuzným Citroënu C5 X, siluety to prozrazují velmi jasně. Společně s 308 se v Mylhúzách vyrábí. Následně se rozjede výroba také v továrně v čínském Čcheng-tu pro místní trh, jak se ovšem bude jmenovat, je s otazníkem, protože od letoška zná Čína Peugeot 408 jako modernizovanou předchozí generací modelu 308 v provedení sedan.

Tím, kdo v Peugeotu za 408 zodpovídá, tedy „šéfem modelu“, je žena – Aurélie Bressonová, veteránka, která je u značky už dvacet let. „Zjistili jsme, že na trhu je malá skulina, cosi tam chybí. Atraktivní model pro ty, kdo milují řízení a chtějí něco s jedinečnou, atraktivní karoserií. Auto, které není pouhým dopravním prostředkem, ale zprostředkovatelem zážitků z jízdy. Na 408 mohou přesedlat třeba z hatchbacku 308, pokud chtějí víc místa. Přilákáme ale také klienty esúvéček. Vsadili jsme na správnou kartu,“ je přesvědčená Aurélie Bressonová.

Nemá konkurenta

408 si tedy vymysleli a naspecifikovali tak, že vlastně nemá konkurenta, Peugeot o něm mluví oficiálně jako o fastbacku, Didier Girod říká, že má nejblíž k sedanu. Jenže má oproti 308 o čtyři centimetry vyšší podvozek, takže má taky nakročeno k crossoveru. Je 4,687 metru dlouhý, s rozvorem 2,79 metru (v obou parametrech překonává i kombíkové provedení 308 - 4,64 m a 2,73 m) a skoro devatenácticentimetrovou světlou výškou podvozku, na kterou tedy posadili kabinu 308.

To je nový trend, který razí hlavně francouzské značky. Na pohled vypadá jako klasické nízké auto, jenže je vlastně docela vysoké (střecha je 148 centimetrů nad zemí), maskuje to protažená silueta, takže zjistíte až při podrobnějším ohledání, že je to vlastně i trochu SUV. Ta mají dnes automobilky rády - účtují za ně víc než za auta klasických koncepcí karoserie a zákazníci za ně ochotně připlatí, protože se jim líbí. Do SUV se taky lépe ukládají konstruktérům trakční baterky, to se hodí i u 408, do dvou let dorazí totiž i čistě elektrické provedení.

Didier Girod a Peugeot 408

Je to taky hra s tím, čeho si zákazník ohromený designem nevšimne a čím se nechá omámit. Koncepcí, rozměry a vlastně i okolnostmi vzniku tak vlastně nejvíc pasuje k Hyundai i30 fastback a octavii, ale je to přeci jen víc crossover.

Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 v číslech Délka × šířka × výška x rozvor (mm): 4687 × 2062 × 1478 x 2787

kufr: 471 l (536 litrů nehybridizovaná verze)

spalovací motor: 1598 ccm, řadový benzinový přeplňovaný čtyřválec - 132 kW (180 k)/250 Nm

elektromotor: 81 kW (110 k)/320 Nm

kombinovaný výkon a točivý moment: 165 kW (225 k) a 360 Nm

0-100 km/h: 7,8 s

max rychlost: 233 km/h (elektronicky omezená)/135 km/h (čistě na elektřinu)

baterie: Li-Ion, 12,4 kWh maximální kapacity, 9,9 kWh využitelných

nabíjení: 1,8 kW, standardní 230V zásuvka, 3,7 kW, wallbox nebo zesílená 230V 16A zásuvka, příplatková silnější palubní nabíječka 7,4 kw, wallbox

provozní/maximální hmotnost: 1706/2220 kg

Trekking

Čtyři-nula-osma má šmrncovní siluetu, z některých pohledů možná trochu otylejší, to proto, že jí oproti normálnímu hatchbacku chtěli dát trekkingový nádech. Zaujme z bočního pohledu, přídi dominuje grafika lakované masky chladiče, na zádi se oko moc nemá čeho chytit, při důkladnějším ohledání odhalíte výrazný zális, který tvoří dojem obráceného nárazníku. To má ale také za důsledek to, že je hodně tlustý (od hrany je to do kufru dost daleko), takže když mrňous něco loví z hloubi zavazadlového prostoru, umaže si kalhoty. Zavazadlový prostor má objem objemu 536 litrů (respektive 471 litrů u verzí PHEV), který půjde po sklopení opěradel zvětšit až na 1 611 litrů.

V přední řadě jsou tedy rozměry, sedačky i výhledy stejné jako v 308. Dál vzadu je víc místa pro nohy díky o deset centimetrů protaženému rozvoru. Zadní místa, náprava a kufr už jsou tedy samozřejmě jiné. Značka udává, že 408 je z hlediska cestujících na zadních sedadlech nejprostornějším peugeotem. Mají tam k dispozici 188 mm prostoru pro kolena, na hlavu ho už přebytek není, ale do nějakých metru osmdesáti tam nebudete mít problém. Střecha ostatně začíná klesat až nad kufrem. V tom zmatku, kdy člověk neví, co od 408 čekat, se pak pozastaví nad tím, že musí sklonit hlavu víc při nastupování vzad. A sedí se vlastně níž, než čeká. Takže z tohoto pohledu to zas klasické SUV opravdu není, i když výš než v 308 sedí.

Někomu bude vadit tlustý levý sloupek čelního okna, který dost překáží řidiči ve výhledu do oblouku. A všichni bez výjimky vidí mizerně vzad skloněným oknem s mohutným orámováním.

Čelní sklo může být vyhřívané; Peugeot ovšem zvolil řešení s tenkými drátky, na které někteří řidiči dost šilhají a které nepříjemně rozkládají světlo koncových lamp v noci a nízkého slunce pozdě odpoledne. Už proto, že případná výměna takového skla je dražší, bych si příplatek odpustil a ráno si holt dal rozcvičku s škrabkou na led.

Rozložité postavy se zarazí stehny o tlustý středový tunel, čahouni o střechu (může mít i prosklený šíbr) a ti vzadu nárty o přední sedadla, pod která se nedají pořádně zastrčit špičky nohou. Takže, není to auto pro velikány, na druhou stranu, honba za prostorem je trendem posledních let. Posaďte se do honorace aut o třídu výš z devadesátek, o tehdejším BMW 3 (E36), Alfě Romeo 156 nebo Mercedesu C dnes řeknete, že jsou vysloveně mrňavé (i ve fabii je víc místa). Sečteno-podtrženo: nová 408 malá není, jen není tak velká, jak jsme dnes zvyklí a co dnes čekáme. Podobné je to u Peugeotu s větším modelem 508.

Tablet, radary a kamery

Slušný je infotainment, jen sem tam trochu komplikovaný, a taky je dost nepřehledná grafika displeje nahrazujícího budíky pod volantem. Ještě si ji můžete u nejvyšší verze GT vylepšit do trojrozměrna (některé údaje tak „visí“ ve vzduchu a vznášejí se ve vrstvách nad podkladem), trochu to ale některé tahá za oči, spolujezdci, který se na dvě vrstvy informací dívá zešikma, to může být vysloveně nepříjemné. Trojrozměrné zobrazení se dá naštěstí vypnout, jen na to potřebujete trochu času, protože najít to v menu infotainmentu je úkol zdatného stopaře. Jinak ovšem tablet pracuje vcelku rychle, líbí se obrovská dotyková tlačítka předvolených funkcí, která s trochou cviku trefíte poslepu. A pod nimi další mechanická, ovládající důležité funkce.

Peugeot zdůrazňuje asistenční systémy řízení, na autě napočítáme 6 kamer a 9 radarů. Noční vidění umožňující rozpoznat zvířata, chodce nebo cyklisty před vozem v jízdním pruhu dříve, než se objeví v dosahu dálkových světel (matrix); u systému sledování mrtvého úhlu zdůrazňuje, že vidí extra daleko - až 75 metrů.

Hýbe se, pořád

Dojem, velký dojem, umí Peugeot 408 vyvolat na pohled i omak. Jízdně ovšem vrací řidiče do třídy třistaosmy. Auto jede jistě, nezáludně. Ovšem stále se za jízdy vrtí, pracuje. Už deset let nutí Peugeot řidiče svou neotřelou koncepcí přístrojovky mít malinký volant v klíně, řízení nemá žádnou zpětnou vazbu ve vedení stopy, ale na druhou stranu informuje šoféra o každém strupu na vozovce, každé nerovnosti, jako byste po asfaltu přejížděli rukou.

Podvozek museli oproti 308 přenastavit, už proto, že auto sedí výš a dostává větší kola. Aby se nekymácelo, museli podvozek přitvrdit, rázy od retardérů a brnivých čar na dálnicích ještě zvládá elasticky tlumit, není to kov-na-kov, to slibované „nadšení z řízení“ se však nekoná. Na to, že vypadá jako přikrčený liftback, nakonec 408 jezdí spíš jak crossover. V nabíjecím hybridu taky dost cítíte hmotnost (1,7 tuny), žádný ladný větroplach to není.

Jiné chování oproti 308 mají na svědomí větší kola průměru 720 mm. Maximem jsou dvacítky ráfky, Didier Girod ovšem dodává, že základem jsou sedmnáctky, pro evropské verze jsou ještě devatenáctky, osmnáctipalcová kola pak dostávají verze pro další mimoevropské trhy. Přepracovat museli také zavěšení.

Nově je vyvinutá zadní náprava, stejně jako u 308 je to torzní příčka, ovšem je jinak dimenzovaná, odlišně laděná.

Na první svezení se zdá, že oproti 308, u níž jsme chválili s příjezdem nové generace chování na silnici, si s přechodem na větší kola a vyšší podvozek čtyřistaosma o něco pohoršila. Uvidíme v přímém srovnání; dnešní auta - a zrovna Peugeot 308 je toho krystalickým příkladem - se navíc hodně liší chováním v různých provedeních pohonu.

Jen automaty

Nový peugeot má výhradně pohon předních kol, který v základním provedení zajišťuje zážehový tříválec 1,2 s výkonem 130 k (96 kW). Víc výkonu poskytnou dvě plug-in hybridní verze s přeplňovaným čtyřválcem 1,6 l: slabší disponuje 110 kW (150 k), zatímco u silnější to je 132 kW (180 k).

V obou případech jim asistuje elektromotor výkonem 81 kW (110 k), přičemž systémový výkon je 134 a 167 kW, tedy 182 a 225 koní. Baterie s využitelnou kapacitou 12,4 kWh, kterou jde dobít z domácím wallboxu (7,4 kW) za necelé dvě hodiny, má zajistit čistě elektrickou jízdu až na 40 kilometrů.

My jeli za nějakých sedm litrů, na okreskách možná trochu ostřeji, na dálnicích loudavě. Samozřejmě, když budete poctivě nabíjet trakční akumulátor, co nejvíc hybridizovat a jezdíte do práce nebo v rámci rodinného taxikařením nějakých 40 kilometrů, budete jezdit téměř s nulovou spotřebou benzinu.

Všechny verze mají osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8, do které je u hybridů integrovaný elektromotor. Diesel se pod kapotu 408 nechystá.

Čtyřválcovou jedna-šestku s výkonem 132 kW, které má přidávat říz 81kilowattový elektromotor (než se vybije trakční akumulátor), v razantnějším zátahu dost slyšíte (samotný podvozek je ovšem odhlučněn velmi dobře). Celý hybridní systém občas chová trochu neuspořádaně, automat sem tam autem houpne, brzdění z nízkých rychlostí občas není úplně hladké - blending, tedy přechod mezi rekuperační decelerací a brzděním klasickými brzdami, umí vybalancovat automobilky i líp.

K ladné, o dost fajnověji jezdící 508 má 408 přeci jen dál, než se na pohled zdá. I když zatím tomu první náznaky cen moc neodpovídají. Auta na fotkách ve výbavě GT a s pluginhybridním pohonem ve vrcholové 225koňové verzi stojí klidně padesát tisíc eur, milion a čtvrt. Českým ceníkem se 408 pochlubí začátkem příštího roku, kdy odstartuje do prodeje. První odhady ceny se točí kolem 850 tisíc. Pro srovnání: Peugeot 308 SW začíná na 650 tisících, SUV 3008 stojí od 725 tisíc a Peugeot 508 startuje nad milionem (1 015 000 Kč).