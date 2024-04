Autovideo: Dinosaura dostihla evoluce, Peugeot 405 skončil. Po 37 letech

Psal se rok 1987. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se představil nový model Škoda Favorit, byla zahájena výstavba provozních objektů budoucí jaderné elektrárny Temelín, na nově vybudovaném Masarykově okruhu v Brně se uskutečnil první závod. V Bruselu byla zahájena jednání mezi představiteli ČSSR a Evropského hospodářského společenství v otázkách vzájemné obchodní výměny a americký prezident Ronald Reagan v projevu u Braniborské brány v Berlíně vyzval sovětského vůdce Michaila Gorbačova ke stržení Berlínské zdi.

A v témže roce vyjel na silnice fešácký francouzský sedan Peugeot 405 s karoserií od Pininfariny. Byla to velká událost. Hned v následujícím roce v Evropě podtržená ziskem prestižního titulu Auto roku 1988 rekordním počtem hlasů od novinářské poroty. Ve stejném roce také vyrazil na severoamerické trhy. V USA ovšem díru neudělal a byl to i poslední peugeot, který se tam prodával.

Kdo tehdy mohl tušit, že se historie tohoto vozu uzavře až o 37 let později? Licenční výroba Peugeotu 405, přejmenovaného již na Peugeot Pars, totiž skončila u největší íránské automobilky Iran Khodro (známá jako IKCO) až letos v březnu.

Francouzský model s karoserií od Pininfariny a interiérem od Paula Bracqa se sice v průběhu let dočkal průběžných vylepšení, ale technický vývoj ho přesto doběhl. Podle nového zákona musí být všechna nová auta v Íránu vybavena systémem ochrany chodců. Pro téměř čtyřicet let starou konstrukci se již nejnovější změny nevyplatí provádět. A společně s tím skončila i jeho montáž z dovezených dílů v Ázerbájdžánu u místního koncernu AzerMaš. Tam se čtyřistapětka“ prodávala od roku 2019 jako Peugeot Khazar 406.

Světoběžník se lvíčkem

Peugeot 405 patří k nejúspěšnějším a nejpovedenějším francouzským autům vůbec. V 80. letech společně s malým hatchbackem 205 přispěl k záchraně této francouzské značky. Během jeho evropské kariéry se ho od roku 1987 do roku 1997 prodalo 4,6 milionu, a další stovky tisíc v celé řadě dalších destinací. Kromě francouzského Sochaux a britského Rytonu se od roku 1988 vyráběl v Chile, o rok později následovala Indonésie, dále pak Tchaj-wan, Thajsko a od roku 1991 také Írán. Kromě modelu 405 v několika modifikacích měla automobilka Iran Khodro v nabídce do roku 2011 ještě modely RD a ROA. Tyto laciné peugeoty měly karoserii čtyřistapětky, ale mechanika pocházela z prehistorického modelu Paykan (výroba 1967 až 2005) s pohonem zadních kol, jehož základem byl Hillman Hunter ze 60. let a pod kapotou bylo možné nalézt motor 1,6 litru z Hillmanu Avenger ze 70. let.

Od sezony 1992 počet výrobních míst tohoto francouzského nezmara rozšířila Argentina, o rok později následovalo Polsko, v roce 1994 potom Egypt, a dále i Malajsie a Zimbabwe.

V roce 2000 ho automobilka Iran Khodro vylepšila a vytvořila i luxusnější verzi Peugeot Persia s designem inspirovaným modelem 406 a s novým motorem z Citroënu Xantia. Následně byl vůz přejmenován na Peugeot Pars. Írán ale chtěl vlastní národní auto s názvem Samand, ale vše nakonec skončilo převzetím podvozku a převodovky z Peugeotu 405 a designem navrženým ve Velké Británii, evidentně ovlivněným designem volkswagenů. Tento model se i vyvážel do Běloruska, Egypta, do Senegalu, Sýrie a do Venezuely.

Duch Peugeotu 405 nakonec přežívá v pick-upu Iran Khodro Arisun, který vznikl v roce 2015 s podvozkem z Hillmanu Hunter a přední částí z Peugeotu 405. Po modernizaci v roce 2022 tento model neese označení Arisun 2.

Automobiloví metuzalémové

Vyrábět automobil několik desetiletí? To zní uším finančních ředitelů automobilových firem téměř jako rajská hudba. Výrobní zařízení se již dávno zaplatilo a firemní pokladna má stabilní příjem. V první polovině 20. století přitom bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí a po druhé světové válce se nadále vyráběly jen mírně upravené předválečné modely. Dnes je cyklus generační obměny modelových řad obvykle 4 až 7 let a výjimečně i více, v řadě koutů světa ale v uplynulých dvou dekádách nebylo neobvyklé, když z linek sjížděly automobily, které měly „na křížku“ již i 50 a více let.

Tuhý kořínek měl i Mercedes-Benz G, rustikální Land Rover Defender, a zapomenout nesmíme ani na „ruský Range Rover“ Ladu Nivu, která spatřila světla světa v roce 1977 a dodnes se v Rusku prodává jako Lada Niva Legend. Dobu tuhé totality připomíná rovněž terénní UAZ Hunter představený v roce 1965 jako UAZ 469.

K typickému obrazu indických silnic již po pět desetiletí neodmyslitelně patřil Hillmann Ambassador. Místní automobilová ikona vyráběná v Indii od roku 1956 vycházela z britského Morrisu Oxford III. série. V Indii se navíc ještě relativně nedávno vyráběla v licenci i archaická tříkolka Tempo, vyvinutá v Německu ještě za dob Adolfa Hitlera.

Z dnešního pohledu ryze muzeálním kouskem byla druhá generace VW T (výroba v Evropě v letech 1967 až 1979). Pod označením Kombi se montoval v Brazílii až do roku 2013, v posledních letech již s motorem o objemu 1,4 l chlazeným vodou.

Vousaté volkswageny, fiaty, ale i caterhamy

Po 35 letech se dočkala zaslouženého důchodu první generace Volkswagenu Golf, jehož produkce skončila v Jihoafrické republice až v roce 2009. V průběhu let byl model prodávaný pod označením Citi Golf několikrát modernizován, jeho vzhled se oproti původní Giugiarově předloze ovšem příliš nezměnil. Před sedmi lety však dostal novou palubní desku z první generace Škody Fabia. Historicky nejprodávanější jihoafrický automobil se rozloučil 1000kusovou speciální sérií Citi Mk I Limited Edition. Za 25 let se jich v JAR vyrobilo přes 377 tisíc.

Jeho předchůdce VW Brouk se vyráběl dokonce plných 65 let (1938–2003) a vznikl ve 21,5 milionu exemplářů, což je u konstrukčně nezměněného vozu rekord. Ke konci produkce sjížděl jen z linek v Mexiku. K podobným nezmarům jako on patřil i Citroën 2CV (1948–1990), Renault 4 (1961–1994) či britské Mini (1959–2000). Velmi dlouho se vyráběl v licenci i legendární Jeep Willys, a to u indické Mahindry a v Japonsku u Mitsubishi.

Ze starších modelů se nečekané renesance dočkal Volkswagen Santana. Sedan odvozený od VW Passat II. generace se v Německu vyráběl v letech 1981 až 1984, zájem o něj byl velmi slabý. Za tři roky se ho vyrobilo jen 160 000 kusů a tehdejšímu vedení VW bylo líto poslat ho do starého železa. Výrobní zařízení nechalo přestěhovat do Číny.

A tam se tento model sjíždějící z linek společností Shanghai Volkswagen dočkal obrovského obchodního úspěchu. Prostorný, robustně stavěný automobil za rozumné peníze se stal základním kamenem čínské automobilové produkce a Volkswagen tamní jedničkou. S linek tam sjížděl až do roku 2022.

Dlouho přesluhoval i evropský vůz roku 1984, Fiat Uno. V mírně upravené podobě jako Fiat Mille se nadále vyráběl v Brazílii až do ledna 2014. Leccos za sebou má i klasický roadster Seven a Super Seven od firmy Caterham, který v roce 1973 navázal na Lotus Seven představený již v roce 1957. Vyrábí se dodnes.