Počátkem 80. let se francouzská automobilka Peugeot nacházela ve velmi špatné ekonomické situaci. Z nejhoršího ji naštěstí dostal obří prodejní úspěch malého hatchbacku 205, představeného počátkem roku 1983. V obnově tehdy již poněkud obstarožního výrobního programu však bylo třeba rychle a efektivně pokračovat.
Řada 305 byla sice stále oblíbená (zejména na domácím francouzském trhu), ale prodávala se již od roku 1977 a hlavně nedisponovala stále žádanější praktickou karoserií typu hatchback. To naštěstí neplatilo pro projekt C28, se kterým se původně počítalo jako s nástupcem vcelku úspěšného Talbotu Horizon (výroba 1978–1985, nositel titulu Car of the Year 1979). Vedení PSA se nakonec rozhodlo rychle chřadnoucí značku Talbot zrušit s tím, že duo Peugeot a Citroën je pro pokrytí trhu plně dostačující.
Pod jinou značkou a místo jména číslice
Projekt nového talbotu nižší střední třídy už byl ovšem kompletně hotov a vzniklý pětidveřový rodinný kompakt dostal i své obchodní pojmenování Arizona, tedy Talbot Arizona. Údajně se již připravovaly i propagační materiály, když značka Talbot najednou přestala existovat. Co teď? Vždyť vývoj nového vozu stál koncern PSA 1,25 miliardy franků a stejnou částku spolkla modernizace bývalého závodu Simca ve francouzském městě Poissy, kde se měl vyrábět… Vedení PSA proto učinilo rychlé a jediné přijatelné rozhodnutí – projekt C28 se prostě zrealizuje pod značkou Peugeot!
Jelikož se ale nejednalo o přímého nástupce poněkud delšího sedanu a kombi 305 (jeho výroba pokračovala až do roku 1988, resp. 1989), nedostal logické označení 306. Z původně zamýšleného Talbotu Arizona se tak stala peugeotovská „třistadevítka“. Zajímavý začátek kariéry, že? A ani pak to tato francouzská novinka neměla snadné, protože se musela popasovat s takovými evropskými esy segmentu nižší střední třídy 80. let, jako byly Renault 11, Volkswagen Golf II, Ford Escort Mk. 3, Opel Kadett D či Fiat Ritmo...
