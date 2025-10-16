Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když jeho naftové provedení s ikonickým označením „GLD“ se prodávalo i v Československu.
Část 1/8

Počátkem 80. let se francouzská automobilka Peugeot nacházela ve velmi špatné ekonomické situaci. Z nejhoršího ji naštěstí dostal obří prodejní úspěch malého hatchbacku 205, představeného počátkem roku 1983. V obnově tehdy již poněkud obstarožního výrobního programu však bylo třeba rychle a efektivně pokračovat.

Peugeot 309
Peugeot 309
Peugeot 309
Peugeot 309
Peugeot 309
38 fotografií

Řada 305 byla sice stále oblíbená (zejména na domácím francouzském trhu), ale prodávala se již od roku 1977 a hlavně nedisponovala stále žádanější praktickou karoserií typu hatchback. To naštěstí neplatilo pro projekt C28, se kterým se původně počítalo jako s nástupcem vcelku úspěšného Talbotu Horizon (výroba 1978–1985, nositel titulu Car of the Year 1979). Vedení PSA se nakonec rozhodlo rychle chřadnoucí značku Talbot zrušit s tím, že duo Peugeot a Citroën je pro pokrytí trhu plně dostačující.

Pod jinou značkou a místo jména číslice

Projekt nového talbotu nižší střední třídy už byl ovšem kompletně hotov a vzniklý pětidveřový rodinný kompakt dostal i své obchodní pojmenování Arizona, tedy Talbot Arizona. Údajně se již připravovaly i propagační materiály, když značka Talbot najednou přestala existovat. Co teď? Vždyť vývoj nového vozu stál koncern PSA 1,25 miliardy franků a stejnou částku spolkla modernizace bývalého závodu Simca ve francouzském městě Poissy, kde se měl vyrábět… Vedení PSA proto učinilo rychlé a jediné přijatelné rozhodnutí – projekt C28 se prostě zrealizuje pod značkou Peugeot!

Král je jen jeden. Kultovní Peugeot 205 GTi udrží krok i s Porsche

Jelikož se ale nejednalo o přímého nástupce poněkud delšího sedanu a kombi 305 (jeho výroba pokračovala až do roku 1988, resp. 1989), nedostal logické označení 306. Z původně zamýšleného Talbotu Arizona se tak stala peugeotovská „třistadevítka“. Zajímavý začátek kariéry, že? A ani pak to tato francouzská novinka neměla snadné, protože se musela popasovat s takovými evropskými esy segmentu nižší střední třídy 80. let, jako byly Renault 11, Volkswagen Golf II, Ford Escort Mk. 3, Opel Kadett D či Fiat Ritmo...

Zapomenutý revolucionář. Na Fiatu Ritmo učili Italové roboty vyrábět auta


Vstoupit do diskuse
Témata: Peugeot 309, Peugeot

Nejčtenější

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

Nová nadupaná Škoda Fabia byla poprvé k vidění v Nitře, v obležení číňanů

Česko se na klasický autosalon nezmůže už několik let. V množství a kvalitě veteránských akcí patří Česko k evropské - možná i světové - špičce; ale klasický autosalon, na kterém by byla k vidění...

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní. Jedná se o Elroq 85, tedy verzi, která právě prochází i dlouhodobým testem iDNES.cz. Z aktuálně...

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

16. října 2025

SUV mají 56 % trhu, ve městech překážejí. Němci by jim zvýšili parkovné

Sportovně-užitkové vozy dominují automobilovému trhu takřka po celém světě. V Evropě se v prvním pololetí letošního roku podílely na trhu s auty z 56 procent, ve Spojených státech měly podíl 59,6...

16. října 2025

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

15. října 2025,  aktualizováno  12:27

V Evropě je zralých na zavření až osm autotováren, jedou na půl plynu

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou...

15. října 2025

V autě: O mravenečníkovi Ferrari, čínských skopičinách a sociální síti Cupra

Víte, jak se jezdí v Číně? Nejvíc sto dvacet. A v Indii ještě pomaleji. Ale hlavně se postává v kolonách. Proto je nejdůležitější mít v autě velký tablet a internet; jak jezdí, je spíš jedno. A...

15. října 2025

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

14. října 2025

Nekupovat, nepoužívat. Autokluby varují před nebezpečnými autosedačkami

Plánujete koupit autosedačky značek Chipolino Olympus i-Size nebo Reecle 360 ? Zamyslete se znovu a vyberte si jiný model. A pokud jste si je již koupili, zbavte se jich. Protože s nimi jde opravdu o...

14. října 2025

Na výročí dieselgate nový soud. Projednávání s pěti značkami potrvá rok

V Londýně začíná soudní spor kvůli podvodům při testování emisí výfukových plynů. Jde o nejnovější kapitolu ve skandálu označovaném dieselgate, v němž přední světové automobilky čelí obvinění, že...

13. října 2025  15:03

Speciální automobilová operace. Rusko mění vyhlášku o přednostní jízdě

Premium

Dostat se do problémů je v Rusku snadné. Stačí být v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Přesněji silnici, po níž se rozhodne současně s vámi jet i vůz opatřený blikajícími majáčky. Od letošního...

13. října 2025

Celoroční pneumatiky nejsou pro každého. Město zvládnou, v horách budou bojovat

Na začátku listopadu začne platit povinnost jezdit na zimních pneumatikách. Možností jsou i takzvané celoroční pneumatiky, které jsou lákavé zejména pro řidiče ve městech. Kdy se vyplatí vsadit na...

13. října 2025

Navigace elektrických škodovek budou umět vyhledat nejlevnější trasu

Exkluzivně

Eric Boutin je vedoucí oddělení, které má trochu záhadné jméno „zákaznická zkušenost“. To je ten správný člověk, kterého se zeptat na to, jak se budou ovládat různé funkce auta v budoucnosti, ty,...

13. října 2025

První jízda: Aston Martin DBX S je milionářský stěhovák, jezdí tři sta i hýčká

„Onehdy jsem potřeboval převézt rozpůlenou manželskou postel. Do mýho auta se vešla...“, napsal rýpavě čtenář pod test kupé Aston Martin Vantage. Tady je odpověď. Víc než pětimetrové SUV, ve kterém...

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.