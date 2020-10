Digitální přepudrování na poslední měsíce. Peugeot 308 dává vale budíkům

Někdejší Evropské auto roku konečně má digitální přístrojový štít a i po sedmi letech na trhu tak stíhá soudobý standard v automobilovém světě plném digitalizace a moderny. Na zcela nový model si však ještě počkáme.



Zatímco čtyřkoloví frajeři od konkurence si jezdí před létem k designérům vyhladit vrásky (letos namátkou Countryman, Picanto nebo Ateca), modernizovaný Peugeot 308 jen zaparkoval v galanterii, kde mu Francouzi ušili něco nového na sebe. Už sedmiletý silniční harcovník ze Sochaux dostal třívrstvý slušivý oblek barvy lysého okvětí chrpy. Čarokrásnou modrou nově doplňují dva nové designy hliníkových kol.



Nejdůležitější inovace je skrytá před zraky nenechavců v kapličce za pitoreskně malým, skoro až motokárovým volantem, na který Peugeot před lety vsadil v kombinaci s výše položenou přístrojovou deskou. Podobně to měl už koncept SR1 v roce 2010.

Jak se holedbají Francouzi, jejich modely díky tomu nepotřebují head-up displej, protože na přístroje je i bez něj lépe vidět. Pokud na ně tedy řidič přes tlustý věnec skutečně dohlédne, recenze doma i v zahraničí se hemží láteřením automobilových novinářů, kteří s tím mají tu menší, tu větší problémy.

Modernizovaný Peugeot 308 přes čerň negativních reakcí tisku na i-Cockpit (jak PSA architektonické řešení řidičovy zóny nazývá) pochopitelně nezanevřel, naopak ho s rokem 2020 vyladil plně digitálním přístrojovým štítem, který už postarší model vnímanou kvalitou vrací do zběsilého tempa aktuálních technologických závodů v automobilovém průmyslu.

Dosud měla 308 dva velké budíky s protichůdně jdoucímu ručičkami a malým digitálním panelem mezi nimi. To je nyní pasé, manuály výrobců kážou digitalizovat, neb je to variabilnější, snad i levnější a zpravidla to lépe vypadá. Zvlášť v době, kdy se obrazovky ve všech myslitelných odvětvích množí nebývalou rychlostí a svět se úprkem od „starého“ někdy až zbrkle loučí s analogem. Například senioři (včetně řidičů) mnohdy překotné tempo výrobců sotva stíhají a podle psychologů to u nich může vyvolávat technostres. Něco za něco.

Nový desetipalcový displej je každopádně šik. Peugeot si s ním pohrál, 308 ho převzala z posledních generacích modelů 208 a 2008, je plný hravé grafiky a vizuálních kouzel, jež do prostředí automoto pronikají po letitém procesu etablování v tabletech nebo na televizních a počítačových obrazovkách. Mimochodem druhá velká, tentokrát už doteková plocha ve středu palubky má nově lesklý finiš, takže vypadá o něco luxusněji. Tak jako žádá jiná však mastné otisky papilárních vrstevnic z bříšek prstů nijak neschová. Platí na ně jen hadřík nebo ignorace.

Pak jsou tu už jen zdánlivě marketingové technikálie, byť autu sluší – v rámci nejvyšší výbavy teď například dostanete dosud nástavbový balíček Black, který dekorativní prvky na autě přeleje ebenově černou (lišty oken a světel, maska a logo, nosiče) a místo kol vám vsadí čtyři temné osmnáctipalcové kotouče s diamantovým výbrusem obalené pryží. Radost pohledět, je na nich však vidět každý škrábanec.

Pořád v kurzu

To je zatím tak nějak všechno, větší proměnu musela 308 oželet. Přestože se psalo, že nové vydání evropského laureáta ceny pro nejlepší auto roku 2014 by mohlo dorazit už letos, aktuální informace mluví už jednoznačně o příštím jaru. S tím, že kombík bude hatchback následovat v řádu měsíců.

Peugeot má čas připravit se na klidnější a více bujaré entrée svého stěžejního rodinného modelu po celosvětové koronavirové pandemie, která zasáhla automobilový průmysl nebývalou silou. Výrobci (samozřejmě včetně PSA) zavírali fabriky, nebo místo aut zhotovovali plicní ventilátory a mezitím vymýšleli, jak rozchodit ke dnu padající prodeje aut v době zavřených showroomů. V době propojování vozidel se sítěmi všeho druhu tak o to víc jistě docenily význam internetu.

Titěrný „facelift“ 308 před letní sezonou je decentní rozlučkou s modelem, kterého Peugeot na světě udal přes 1,5 milionu kusů, a tedy i poslední modelovou péčí pro stávající generaci. Digestiv, víc ani ťuk.

Naposledy v roce 2017 dostala 308 benzin s filtrem pevných částic, nový turbodiesel a osmistupňový automat, a přestože konkurence (včetně koncernového tria Golf, Octavia a Leon) už zpravidla jezdí v novém, 308 pořád platí za mimořádně schopné, byť ne tak výrazné a osobité auto. Stále je v kurzu, navíc v akci ho seženete i pod 400 tisíc, jako před sedmi lety.

Pět měsíců s tři sta osmou

S 308 (v kombíkové variantě SW) jsme strávili v poslední době nadstandardně dlouhou, pět měsíců trvající testovací etapu na britských ostrovech. Auto s novou naftovou patnáctistovkou bylo naším pandemickým kočárem v době, kdy ceny nafty spadly k libře (oproti Česku se tedy držely pořád na chabých 30 korunách, ale propad to byl značný), a tak se jízda nijak přehnaně mlsným kombíkem ani neprodražila. Hezky v levém pruhu dálnice bral dálky mílovými kroky s apetitem asi pět a čtvrt litru na 100 kilometrů.

Že nevidíme na ovladač tempomatu, jsme si po pár stovkách kilometrů zvykli. Ani tisíce jich však nestačily na to, abychom na milost vzali vyvýšený, ještě stále analogový přístrojový štít. Bavilo nás, jak Peugeot dokázal dlouhatánský rozvor auta (2 730 mm) přetavit v gigantický úložný prostor za pátými dveřmi (pod krytem 610 litrů), který se dokázal měřit s kufrem třetí generace Octavie Combi. Líbilo se nám megalomansky pojaté prosklení střechy, štval nás nedostatek úložných přihrádek a držáků na kávu. Jinak jsme se s 308 perfektně sžili – je to vkusný neutrál, co dobře poslouží a nemá jak urazit.

Jaká asi bude?

Čekání na novou generaci auta často začíná už krátce po představení té současné. Aktuální 308 se poprvé ukázala na autosalonu ve Frankfurtu na podzim 2013. Tehdy automobilky ve většině pořád ještě očuchávaly elektrický terén a do skandálu Dieselgate, který rozproudil vlny ve stále divočejším moři automobilové ekologie, scházely dobré dva roky.

U chystané 308 se dnes už tak nějak předpokládá, že by kromě nafty a benzinu měla alespoň částečně jezdit také na volty. Francouzi chystají podle britského Autocaru plug-in hybridní variantu až s 300 koňmi, která by mohla jít po krku Golfu R, o jehož elektrifikované variantě se také spekuluje.

Mediální prostor se povídačkami ostatně jen hýří. Píše se, že by 308 měla být kromě hatchbacku a kombi k dostání také v karosářské variantě SUV, byť Peugeot už má 3008. Vyloučen není ani elektromobil se základy v e-208. Do budoucna to dává smysl, čím víc modelů bude výrobcům snižovat průměrné emise, tím menší pokuty od EU jim hrozí. Navíc 308 bude stát na inovované modulární platformě EMP2, kde se s elektrifikací počítá.

Zevnějšek bude pravděpodobně odpovídat soudobému designovému směru moderních lvíčat, který uchvátil už při představení osobité dvojice 208 a 2008 (mimo jiné získaly ocenění Red Dot za produktový design).

Na internetu se už objevily vizionářské rendery, které možnou podobu nové 308 se základem v nynějším designovém jazyce francouzských peugeotů představují ve vší odvážné kráse. S monstrózním maskou přes celý čumák a s protaženými šavluzubími LED světly pomalu až k lízátku nárazníku. Tak jako u tři roky starého konceptu Instinct.

Z obyčejného rodinného by se mžikem stal obletovaný kompakt. Tak jako teď můžou řidiči oči nechat na vyspělejším kolegovi s číselnou zkratkou 508 nebo na mrňousovi 208.