Král je jen jeden. Kultovní Peugeot 205 GTi udrží krok i s Porsche

Pokud by základní Peugeot 205 nebyl úspěšné auto, ani varianta GTi by pravděpodobně nedosáhla své slávy. Přitom Peugeot 205 byl nejen úspěšný – je to jedno z nejlepších městských aut všech dob. Za 15 let ho bylo vyrobeno přes pět milionů, ve velkém počtu verzí výbavy a se širokou paletou motorů (z toho 333 000 GTi).