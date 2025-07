Petrol Palace už třetím rokem nabízí automobilovou produkcí se zaměřením na jedinečné vozy včetně těch upravených. Loni tak na druhém ročníku, který nabídl jedinečné spojení s gastronomickým zážitkem, bylo možné v areálu Trojského zámku obdivovat třeba roadster Mercedes-AMG GT s bodykitem od polské společnosti Carbonere, Nissan GT-R v kompletní úpravě od japonského úpravce Liberty Walk či dvojici vozů Ferrari F8 Mansory, která jakoby spolu s limitovanou edicí Lamborghini Huracán Sterrato držela pomyslnou stráž nad ostatními vozy rozmístěnými v zámecké zahradě.

Není divu, našla se tam totiž řada zajímavých kousků. Namátkou třeba ikonický kombík Audi RS4 Avant (B5), Lamborghini Huracán STO, nejnovější generace Porsche GT3 RS či dvojice vozů Mercedes-AMG GT Black Series, již doplňoval zelený přízrak, AMG GT R. Nešlo si nevšimnout ani Lotusu Omega, a to konkrétně 945. kusu z pouhých 950 vyrobených…

Řeč je o vysoce výkonné verzi první generace stejnojmenného sedanu vyšší střední třídy, kterou pro značky Opel a Vauxhall upravila automobilka Lotus. Sériový vůz prošel řadou technických vylepšení, bez povšimnutí nezůstal samozřejmě ani motor. Objem původně třílitrového řadového šestiválce byl zvětšen na 3,6 litru, úprava zahrnovala například i výměnu původních pístů za kované. Pod kapotu se nastěhovala dvě turbodmychadla Garrett T25, přidán byl i mezichladič Behr snižující teplotu nasávaného vzduchu na polovinu.

Výkon motoru se vyšplhal na 377 koní, maximální točivý moment pak dosahoval 568 Nm. Impozantní na dobu vzniku jsou i zrychlení z 0 na 100 km/h a maximální rychlost. Tedy 5,2 sekundy a 283 km/h. Lotus Omega, který dostal šestistupňovou manuální převodovku z Chevroletu Corvette ZR-1 a samosvorný diferenciál z Holdenu Commodore V8, držel řadu let titul nejrychlejšího sériově vyráběného čtyřdveřového sedanu.

Po vizuální stránce se Lotus Omega odlišoval bodykitem, širšími blatníky, nasáváním na kapotě, zadním spoilerem či většími 17" koly Ronal. Ta obouvala pneumatiky Goodyear Eagle vyrobené ze stejné směsi jako pneu pro Lotus Esprit Turbo SE. Poznávacím znakem byl i odstín laku: Lotus Omega na trh dorazil výhradně v tmavě zeleném odstínu Imperial Green.

Petrol Palace není jedinou automobilovou akcí, která se o prvním srpnovém víkendu koná. Například do Holýšova na Plzeňsku se do areálu společnosti Argman opět sjedou vyšňořené kamiony, a to již pojedenácté. Co od této akce můžete očekávat, na to se podívejte v naší reportáži z desátého ročníku Argman srazu. A jeden tip: pokud nespěcháte domu, určitě vydržte na místě do setmění, takovou světelnou show totiž jen tak neuvidíte.

Na své si přijdou i příznivci historických automobilů. Za veterány lze vyrazit třeba do Libořic u Žatce, kde se bude konat třetí ročník Srazu historických strojů a amerik. Jeho součástí je i odpolední vyjížďka se zastávkou na náměstí v Žatci. V Kroměříži bude už v pátek večer možné na Velkém náměstí obdivovat historické vozy účastníků 12. ročníku srazu Veteráni nejen Kroměřížskem. Zatímco v pátek z náměstí vyrazí na noční jízdu elegence po městě, tak v sobotu dopoledne z něj postupně odstartují do stokilometrové orientační jízdy. Ta účastníky zavede na zámeček Žeranovice. Vyrazit můžete také do středočeských Hvězdonic, kde se bude konat třetí ročník Hvězdonického autování, či jihomoravské Lednice, která přivítá tradiční sraz vozů Tatra. V sobotu dopoledne účastníci tohoto setkání zavítají do Mikulova.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.