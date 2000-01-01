Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se o závodní techniku a živě diskutoval i s některými jezdci.
Nakonec trať okusil za volantem nadupané Toyoty GR Yaris, aby mu pak závodní pilot se svým rallyovým speciálem ukázal, jak se jezdí v závodním tempu.
Závodní stájí české Toyoty ho provedl ředitel českého zastoupení, Martin Peleška. Poté usedl prezident za volant sportovního GR Yarisu a za asistence Filipa Mareše vyrazil na trať, která byla tentokrát „namotaná“ hodně nestandardně.
Petr Pavel si to užíval a každým kolem výrazně zrychloval.
Po pár kolech přesedli oba jezdci za volant soutěžního yarisu a vyměnili si role. Filip Mareš patří jednoznačně k naší rallyové špičce a podle toho jízda vypadala.
Petr Pavel s Filipem Marešem a Martinem Peleškou
Petr Pavel v závodní stáji české Toyoty
Petr Pavel za volantem Yarisu GR Yaris
Radek Bucha, spolujezdec Filipa Mareše pomáhá prezidentovi do závodního speciálu.
Filip Mareš se svým závodním inženýrem
Petr Pavel (uprostřed) se soutěžní posádkou Radek Bucha (vlevo) a Filip Mareš (vpravo)
Filip Mareš se připravuje na jízdu s Petrem Pavlem.
Filip Mareš na trati v Sosnové s Petrem Pavlem na místě spolujezdce
Filip auto nešetřil…
…a předvedl prezidentovi, co jeho toyota dokáže
Filip se rozhodně nedržel zpátky a předvedl českému prezidentovi, co se svojí soutěžní toyotou dokáže.
Petr Pavel si podle vlastních slov jízdu skvěle užil a nešetřil komplimenty na Filipovu adresu. Často nevěříte, že Filip auto ubrzdí, nebo že se mu ho v té rychlosti povede „zlomit“ do zatáčky. Ale on to zvládá s hodinářskou přesností. Filip Mareš má pro řízení obrovský cit a s yarisem je fantasticky sžitý.
Ze sedadla spolujezdce vypadá taková jízda podstatně dramatičtěji než zvenku. Laik si jen těžko dokáže představit obrovský výkon vozu, neskutečné brzdy a podvozek. Přesnost a agresivita, s kterou posílá Filip toto auto do zatáček, se nedá pořádně popsat, to se musí zažít!
Petr Pavel si rád popovídal se závodníky i mechaniky.
Do některých vozů usedl i za volant.
Petr Pavel si prohlédl celé závodní depo.
Petr Pavel s Filipem Kohnem
Petr Pavel strávil hodně času u autokrosaře a závodnické legendy Jaroslava Hoška, který odjezdil letos neuvěřitelnou 54. závodní sezonu, a i ve svých osmdesáti letech stále dokáže porážet závodníky o několik generací starší.
Petr Pavel s Jaroslavem Hoškem
Po řádění na trati se ještě zdržel Petr Pavel ve stanech u Jiřího Mičánka, kde si prohlédl závodní speciál Lamborghini, do kterého se i posadil.
Petr Pavel za volantem závodního lamborghini
Petr Pavel s Jiřím Mičánkem a jeho závodním lamborghini
Petr Pavel s protagonisty závodního týmu Toyoty – Filip Mareš, Milan Dolák a Martin Peleška
Petr Pavel vystoupil ze závodního speciálu s úsměvem na tváři.
Petr Pavel s Filipem Marešem
Petr Pavel si prohlédl motorhome, ve kterém žijí závodníci během závodní sezony.
Petr Pavel s Martinem Jermanem
Petr Pavel s Martinem Peleškou, šéfem českého zastoupení Škody
tToyota GR Yaris je jedním z nejhravějších aut, které dnes můžete koupit jako nové. Auto s geny rallyového speciálu má pod kapotou třísetkoňový přeplňovaný tříválec o objemu 1,6 litru pohánějící kola obou náprav.
GR Yaris je jedinečný úkaz v dnešní automobilové produkci, kterou lze legálně koupit a provozovat na silnicích.
