Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty. Podívejte se na exkluzivní fotografie.
Autor: Jan Altner
Tým Ferrari měl velké ambice, potřetí v řadě se mu ale v Le Mans zvítězit nepodařilo.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel se slavným závodníkem Jacky Ickxem, se kterým se setkal již letos v únoru v Praze.
Autor: Jan Altner
Hypercar Aston Martin s číslem 007 skončil osmý.
Autor: Jan Altner
Letos v Le Mans vládlo po celých 24 hodin slunečné počasí.
Autor: Jan Altner
Legendární okruh Circuit de la Sarthe o víkendu 13.–14. června hostil již 94. ročník nejslavnějšího vytrvalostního závodu planety.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel se pozdravil s prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem.
Autor: Jan Altner
Letošní rok se zapsal do historie jako jeden z nejvyrovnanějších v éře Hyperaut.
Autor: Jan Altner
Tým Ferrari měl velké ambice, potřetí v řadě se mu ale v Le Mans zvítězit nepodařilo.
Autor: Jan Altner
Hypercar od Peugeotu skončil celkově na 11. místě.
Autor: Jan Altner
Zaplněné tribuny sledovaly neúprosnou bitvu gigantů, kterou nakonec po taktické bitvě ovládla japonská stáj.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel fotil závodící auta přímo za bariérami.
Autor: Jan Altner
Cadillac letos vsadil na spolupráci s britským supertýmem Hertz Team JOTA a dlouho to vypadalo na geniální tah.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel si vzal na focení opravdové „dělo“.
Autor: Jan Altner
24hodinový závod v Le Mans je tradičně velká atrakce.
Autor: Jan Altner
Koncert mechaniků v boxech je velká podívaná.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans a fotil ostošest.
Autor: Jan Altner
Toyota měly letos v Le Mans šťastný den. Po čtyřech letech opět vyhrála, celkově již pošesté.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Posádka vozu číslo 7 ve složení Mike Conway, Kamui Kobajaši a Nyck de Vries předvedla bezchybný, profesorský výkon podpořený skvělou strategií a rychlými zastávkami v boxech.
Autor: Jan Altner
Úspěch japonské značky pak podtrhl sesterský vůz na třetím místě.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Martin Peleška mohl slavit triumf Toyoty.
Autor: Jan Altner
Největším překvapením závodu se stal tým BMW M Team WRT. Jejich speciál, který pilotovali Robin Frijns, René Rast a Sheldon van der Linde, nakonec dojelo na 2. místě.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem Sulajím, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty.
Autor: Jan Altner
Cadillac měl letos nepochybně auto na to, aby celé Le Mans vyhrál. Kombinace technické smůly u jednoho vozu a jezdeckých mikrochyb u zbylých dvou je ale stála stupně vítězů.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel se v Le Mans fotil s fanoušky.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel u vozů krátce před startem.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Noční focení má svá specifika.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel v Le Mans
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans.
Autor: Jan Altner