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Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag
Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...
Tatrovácké legendy pózovaly v pískovně, dorazil Kolos, Mates i Kačena
Tahače, autojeřáby, autobagry, sklápěčky, míchačky, vrtačky, valníky, požární cisterny a žebříky, skříňové nebo komunální nástavby, též autobusy nebo traktory a další zajímavé veteránské harampádí,...
Poklady nocovaly u Sherwoodu. Na 1000 mil Československem je vyslal prezident
Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od...
Příjemně normální SUV z Pekingu zaujme staromilce, obejde se bez start-stopu
Vypadá jako elektromobil, ale pohání ho benzin, a dokonce nemá ani systém stop-start. A podobná je celá podstata čínské novinky, která se tváří ultramoderně, ale potěší i staromilce.
Supersporty pádí Evropou. Start milionářské rally byl v Praze
Už po dvanácté jede Evropou Runball Rally, spanilá jízda nadupaných bouráků. Do letošního ročníku, který má za cíl mejdanový ostrov Ibiza, vystartovalo o uplynulém víkendu pětadvacet aut, pro které...
Jméno pro alfu vymýšlelo 140 tisíc lidí. Vítězné jí sebrali cukráři
Přesně před 60 lety převzal šťastný výherce ankety o jméno nové otevřené Alfy Romeo její klíčky. Příběh nejkrásnějšího roadsteru planety ale začal marketingovou šlamastykou, která vstoupila do dějin....
Nezahazujte autoatlas! Umí to, co GPS nezvládne, a můžete se kvůli němu hádat
V době, kdy jsou navigační aplikace naprosto běžnou záležitostí, může rozložení papírové silniční mapy vypadat jako absurdní gesto. „Ale i zdánlivě zbytečné mapy mohou být stále velmi užitečné při...
Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty....
Příjemně normální SUV z Pekingu zaujme staromilce, obejde se bez start-stopu
Vypadá jako elektromobil, ale pohání ho benzin, a dokonce nemá ani systém stop-start. A podobná je celá podstata čínské novinky, která se tváří ultramoderně, ale potěší i staromilce.
Offroaďácká olympiáda vzpomíná na legendární Camel Trophy, pojede ji i Čech
Camel Trophy (často přezdívaná jako „4×4 Olympiáda“) byla legendární expediční soutěž, která v letech 1980 až 2000 kombinovala extrémní expedici, lidskou vytrvalost, týmovou spolupráci a...
Supersporty pádí Evropou. Start milionářské rally byl v Praze
Už po dvanácté jede Evropou Runball Rally, spanilá jízda nadupaných bouráků. Do letošního ročníku, který má za cíl mejdanový ostrov Ibiza, vystartovalo o uplynulém víkendu pětadvacet aut, pro které...
Máte správný a platný řidičák? Zkontrolujte si to před dovolenou s předstihem
V Česku řidičáky u sebe vozit nemusíme. Ale když ho zapomenete doma před dovolenou, může to být problém. A ne na každou cestu vám stačí kartička, kterou máte doma.
Zastaralé evropské továrny jsou na výrobu moderních aut nepoužitelné, říká BYD
Čínská společnost BYD začne vyrábět auta ve své první evropské továrně v Maďarsku na konci letošního roku. Automobilka hledá další lokality, kde by mohla vyrábět svá auta v Evropě, uvedla výkonná...
Nezničitelná ikona má chytré stupátko: Toyota Hilux přidává k dieselu elektro
Hilux patří mezi nejslavnější automobilová jména. Ten nezničitelný terénní pick-up přiváží Toyota už v deváté generaci. Zkusili jsme ho v náročném terénu plném hlubokého bláta, ostrých skal a lesních...
Oranžový oldschool fetiš. Proč se do crashtestů nosí škrpály za desítky tisíc?
Když se podíváte na záběry z nárazových testů moderních aut, všimnete si jednoho bizarního módního výstřelku – klasických polobotek v křiklavě oranžové barvě. Ty byly kdysi v původním zbarvení...
Pronájem byt 2+kk, 54m2, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3
Okružní, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3
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Americký frajer v Evropě. Dodge Charger má benzin i elektro
Nadupaný americký muscle car jede do Evropy, poprvé oficiálně. Koncern Stellantis nabídne Dodge Charger na Starém kontinentu v elektrickém i benzínovém provedení. V Evropě jsou nyní otevřeny...
Tatrovácké legendy pózovaly v pískovně, dorazil Kolos, Mates i Kačena
Tahače, autojeřáby, autobagry, sklápěčky, míchačky, vrtačky, valníky, požární cisterny a žebříky, skříňové nebo komunální nástavby, též autobusy nebo traktory a další zajímavé veteránské harampádí,...