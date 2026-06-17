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Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty

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Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le Mans. Setkal se prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem, slavným závodníkem Jacky Ickxem a sledoval triumf Toyoty. Podívejte se na exkluzivní fotografie.
Petr Pavel vyrazil s fotoaparátem na slavný čtyřiadvacetihodinový závod v Le... Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans. Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans. Hypercar Aston Martin s číslem 007 skončil osmý. Letos v Le Mans vládlo po celých 24 hodin slunečné počasí. Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans. Petr Pavel navštívil slavný 24hodinový závod v Le Mans. Petr Pavel se pozdravil s prezidentem FIA Muhammadem bin Sulajimem. Letošní rok se zapsal do historie jako jeden z nejvyrovnanějších v éře Hyperaut. Tým Ferrari měl velké ambice, potřetí v řadě se mu ale v Le Mans zvítězit... Hypercar od Peugeotu skončil celkově na 11. místě. Zaplněné tribuny sledovaly neúprosnou bitvu gigantů, kterou nakonec po taktické...

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