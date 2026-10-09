Petr Pavel jezdí na motoristické akce často s fotoaparátem. Je totiž také nadšeným fotografem. Jako akreditovaný fotograf se zúčastnil červencové Velké ceny Maďarska Formule 1 a v srpnu byl přijat do Klubu sportovních novinářů České republiky a Mezinárodní asociace sportovních novinářů.
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S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné
V Česku se naposledy v září účastnil veteránské jízdy, usedl za volant historického vozu značky BMW, ke které má srdeční vztah – sám má v garáži sportovní kupé mnichovské značky a také motocykl.
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Krásky u tyče i prezident ve flanelce. Harleye naposledy probublaly Prahou
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Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
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Prezident Pavel fotografem v Le Mans. Na slavném závodě sledoval triumf Toyoty
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Poklady nocovaly u Sherwoodu. Na 1000 mil Československem je vyslal prezident
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Ve flanelce na motorce. Pavel vyrazil fotit závody do Mostu, přivítal ho nový majitel
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Prezident Pavel poslal veterány do Itálie. Jede i stoletý unikát neznámé značky
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Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel