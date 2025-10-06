Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Autor:
  16:06
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s europoslancem Filipem Turkem v sobotu večer navštívili Andreje Babiše v jeho vile v Průhonicích u Prahy. Je to americká ikona, která ovšem v našem prostředí působí jako slon v porcelánu.

Místo luxusní limuzíny radši pick-up? V plejádě aut politických špiček, které dnes a včera dorazily na Pražský hrad na jednání s prezidentem Petrem Pavlem, jednoznačně dominoval americký pick-up RAM 1500, v němž na někdejší sídlo českých králů dorazil Petr Macinka. Bezmála šestimetrové monstrum není právě ideálním dopravním prostředkem do úzkých pražských ulic, o to více přitahuje pozornost. Macinka, který údajně usiluje o ministerstvo životního prostředí, tak vysílá signál, že bude tvrdě proti Green Dealu a zákazu aut se spalovacími motory v roce 2035.

Vůz, kterým přijel Petr Macinka (Motoristé) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (6. října 2025)
Na Pražský hrad dorazil Petr Macinka (Motoristé) na povolební schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Na Pražský hrad dorazil Petr Macinka (Motoristé) na povolební schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Na Pražský hrad dorazil Petr Macinka (Motoristé) na povolební schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Na Pražský hrad dorazil Petr Macinka (Motoristé) na povolební schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Pod kapotou tohoto bezmála šestimetrového monstra je buď legendární motor V8 Hemi o objemu 5,7 litru s výkonem 401 koní a točivým momentem 556 Nm, nebo moderní dvakrát přeplňovaný řadový šestiválec Hurricane Twin-Turbo o objemu 3.0 litru. Tato jednotka disponuje dokonce výkonem 426 koní a generuje masivní točivý moment 636 Nm. Ten směřuje na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňového automatu. V evropské verzi má tažné zařízení s kapacitou až 3 500 kg, což z něj činí současně ideálního pracanta i alternativu k luxusní limuzíně.

Američtí dinosauři v Evropě. Mají archaický osmiválec a moderní techniku

Současná pátá generace této americké ikony, uvedená na trh v roce 2019, povýšila RAM 1500 ze schopného pracovního nástroje na skutečného konkurenta mezi luxusními auty. Může se pochlubit elegantním, aerodynamickým designem a masivním snížením hmotnosti díky použití lehčích materiálů, jako je hliník, na komponenty, jako je kapota a zadní dveře. RAM 1500 mnohokrát vyhrál cenu Truck of the Year časopisu Motor Trend, včetně toho, že se stal prvním nákladním vozem v historii, který tuto cenu získal třikrát po sobě (2019, 2020 a 2021).

Ekologové z něj dostanou psotník. Plnotučnou amerikou jsme projeli Ameriku
