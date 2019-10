Otec Škody Favorit hostem Rozstřelu. Auta mají u Hrdličků v krvi

Český autoprůmysl zcela jasně před víc než třemi desetiletími nastartovala Škoda Favorit. Fakt, že automobilka dovedla moderní vůz s koncepcí vše vpředu vyvinout v extrémně krátkém časovém úseku a v podmínkách plánovaného hospodářství, zaujal samotný koncern Volkswagen, který pak krátce po revoluci Škodu koupil.

Favorit však pomohl nastartovat i řadu dodavatelských firem českého autoprůmyslu, pro výrobu dílů na Favorita musely tyto často nakoupit nové stroje či licence v zahraničí, a tak krátce po revoluci firmy tyto kontakty využily a mohly zaujmout zahraniční investory. Analýzu „Český autoland by nevznikl nebýt Škody Favorit“ čtěte zde.

Vývoj Škody Favorit měl na starosti Petr Hrdlička, konstruktér, který tedy v podstatě stojí za renesancí českého automobilového průmyslu. Zaslouženě tedy teď za svůj přínos získal od prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání.

Auta a vášeň pro ně mají u Hrdličků v krvi. Otec konstruktéra Favoritu, Karel Hrdlička, stál ve 30. letech 20. století za snahami o reorganizaci českého autoprůmyslu. Z Škodovky tehdy udělal moderní a progresivní automobilku. Stál za vznikem oblíbeného typu Škoda Popular, pod jeho vedením zamířily do výroby vozy Škoda Superb (1934), Škoda Rapid (1935) a Škoda Favorit (1936).

Po válce odmítl Karel Hrdlička vstoupit do KSČ a o nástupu do vedoucích funkcí tedy nemohla být řeč. Určitá image „rebela“ pak provázela i jeho syna Petra Hrdličku, který směl kvůli postojům otce pouze do učení. Postupně však vzdělání získal, vystudoval ČVUT a nakonec se zapojil do prací v tehdejším Ústavu pro vývoj motorových vozidel (ÚVMV). Právě tady ho v roce 1982 oslovila delegace, která hledala konstruktéra pro nový vůz.

„Vymínil jsem si tehdy několik podmínek. Jednak jsem chtěl, aby byl vyměněn šéf partaje ve Škodě, se kterým jsem nedokázal vyjít. Byl to lump. Pak jsem také chtěl, aby se mnou šli mí blízcí spolupracovníci, inženýři Kužel a Nepomucký,“ vyprávěl Petr Hrdlička v rozhovoru k 30. výročí Škody Favorit pro magazín Index LN.

„Všechno se muselo povést napoprvé, protože na předělání nebyl čas,“ popisoval Hrdlička tlak, který v souvislosti se vznikem Favoritu panoval.

Bojovat přitom musel i se zkostnatělým přístupem v automobilce. „Kliková hřídel vypadala po sto tisících kilometrech jako brambora. Tak jsme ji do Favoritu udělali kalenou. Vodní pumpa tekla, tak jsme udělali kazetové těsnění a téct přestala. Benzinové čerpadlo bylo špatné, stačilo, aby auto nějakou dobu stálo a už jste nenastartovali. A tak by se dalo pokračovat dál a dál,“ popisoval Hrdlička potíže, které se běžně v automobilce v osmdesátých letech vyskytovaly. „Některé lidi jsem kvůli tomu odvolal z funkce a měl z nich životní nepřátele. Co jsem ale měl dělat?“ řešil Hrdlička.

Díky jeho rázným krokům Favorit uspěl a pomohl ke vstupu zahraničního investora. A vlastně i díky tomu dnes automobilová rodinná tradice u Hrdličků pokračuje. Syn Petra Hrdličky, Martin, je dnes vedoucím vývoje podvozků a agregátů právě v automobilce Škoda Auto. Poutavé vyprávění Petra Hrdličky sledujte v diskuzním pořadu Rozstřel v úterý 29. října od 11 hodin na iDNES.cz.