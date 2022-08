Petice proti plzeňské gigafactory na baterky do elektroaut sbírá podpisy

Petice má název „Zastavení výstavby gigafaktory na letišti Líně a za zachování letecké záchranné služby (LZS). „Gigafaktory s ‚k‘ je slovní hříčka, v níž je schovaná továrna i faktory, jimiž ovlivní své okolí,“ vysvětluje jeden z iniciátorů Michal Chalupný. Její odpůrci ji nepovažují za sofistikovanou výrobu, ale za montovnu se 4 500 zaměstnanci.

Podpisy pod petici začali sbírat hned poté, co vláda 27. července schválila výstavbu strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně (SPP) na ploše 400 hektarů záložního armádního letiště. Jeho hlavním majitelem je ministerstvo obrany, které by pozemky převedlo na Plzeňský kraj.

Vedení kraje projekt gigafactory podporuje, proti jsou okolní obce, aerokluby a piloti z Líní. Stěžují si hlavně na nedostatečnou informovanost a zbrklou přípravu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) má do 31. srpna vládě říct, zda armáda letiště potřebuje.

„Není to (petice) konfrontační krok, nejde o žádný politický just. Bereme to jako informaci pro krajské zastupitele a hejtmana a jejich rozhodování. Chceme ukázat, že mezi lidmi je takový názor, který je vyjádřený těmi podpisy. Na webových stránkách elektronických petic je vidět, odkud signatáři jsou, je to hlavně Plzeň a okolí. Ale jsou tam lidé z celé republiky, protože se nechtějí smířit s tím, že letiště zmizí,“ uvedl Chalupný. Ostatní regiony podle něj letiště rozvíjejí a v Plzni by se nesmyslně likvidovalo.

„Pořád doufáme, že koncem srpna zvítězí zdravý rozum a pak se projekt zastaví. Pokud ne, jsme připraveni začít sbírat podpisy pro referendum ke zrušení projektu, což nám připadá jako jediný způsob, jak ho zastavit,“ řekl Chalupný. Podpisy pod petici budou iniciátoři sbírat do doby, než bude definitivně jasno, zda se letiště v Líních bude bourat.

„Zbořit jde všechno strašně rychle, ale buduje se to velmi dlouho. Letiště, které je tady desítky let, funguje posledních 30 let pro leteckou záchrannou službu. A my máme velké štěstí, že u nás létá armáda v režimu 24 hodin sedm dní po celý rok – v zimě, v létě, za bouřky, sněžení, mlhy. A může sednout kdekoliv na dálnici, na Šumavě a zachrání člověka, jemuž jde o každou minutu. A armáda ty minuty výrazně spoří,“ řekl další iniciátor Václav Šimánek, ředitel plzeňské fakultní nemocnice.

Podle něj je LZS velkým bonusem pro celý region a je nutné, aby byla zachovaná. „Nebořme něco, co 30 let funguje velice dobře. Je to obrovský hazard s lidskými životy,“ dodal.

Podle Šimánka je o projektu malá informovanost a jestliže se za dva tři týdny nasbírá 8 000 podpisů, tak je nutné těmto lidem naslouchat. „My jsme dnes přinesli názor občanů tohoto regionu. Říkáme: pojďme o tom diskutovat, pojďme si to vysvětlit a pojďme hledat nějaké řešení, které bude příznivé hlavně pro občany Plzně a Plzeňského kraje,“ uvedl.

Podle dalšího z iniciátorů Pavla Kotase by se mělo město orientovat spíše na výzkum a inovace, montoven už má dost. „Další velké montovny typu gigafactory tu budou generovat gigaubytovny. A my už jsme řekli dost. Chceme o projektu vědět víc, nikdo o něm nekomunikoval s obcemi ani s občany, jichž se nejvíc dotkne. Ať se příprava projektu zastaví a otevře se debata ve veřejném prostoru,“ řekl. Podle Kotase je to zásadní investice v lokalitě, která ovlivní ekologii, dopravu, zdroje vody, zaměstnanost, letiště a LZS.

Podle Chalupného byla příprava SPP zbrklá, bez veřejné diskuze. „Vláda to rychle schválila a dokonce se objevují informace, že do konce roku má být zlikvidována přistávací dráha,“ dodal.