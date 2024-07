Sršeň v protisměru. Slavný motoshowman projel mostecký okruh opačně

Největší motocyklový svátek v České republice v Mostě hostí mistrovství světa superbiků, které se na tamním Autodromu pojede už počtvrté. Na start se může postavit až pět českých jezdců.

„Loni Most během závodního víkendu zaznamenal přes 50 tisíc návštěvníků na místě a dalších zhruba 70 milionů sleduje šampionát WorldSBK pravidelně u obrazovek po celém světě. Mostecký závod bude letos šestou zastávkou světové série a do Mostu se přesune z anglického Doningtonu,“ popisuje mluvčí okruhu Radek Laube. „Věřím, že si letošní superbiky fanoušci také nenechají ujít a dorazí v ještě větším počtu,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Šampionát WorldSBK je mistrovství světa motocyklů kategorie Superbike, nejvyšší a nejrychlejší třídy závodů sériových silničních motocyklů. Motocykly jsou pro závody upravené jen některými komponenty (tlumiče, části motoru, výfuk). Seriál se jezdí na světových okruzích jako Catalunya, Assen, Donington Park, Phillip Island a další.

Závodní víkend začíná pátečním volným tréninkem, který nabízí dva 50minutové tréninky, v nichž týmy usilovně pracují na nejlepším nastavení. V sobotu ráno se koná další 20minutový volný trénink, po němž následuje 25minutový kvalifikační trénink – známý jako Superpole, který určí, jak se jezdci postaví do prvního závodu. Na fanoušky pak čekají tři závody WorldSBK: Závod 1 v sobotu, závod Tissot Superpole – sprint na 10 kol v neděli dopoledne a závod 2 v neděli odpoledne. WorldSSP a WorldSSP300 jsou hlavní podpůrné třídy WorldSBK. Každá z nich má dva závody, přičemž 1. závod se jede v sobotu a 2. závod v neděli.

„Šampionát WorldSBK je založen na velké interakci a kontaktu s diváky, kteří mohou i do paddocku a z bezprostřední blízkosti tak nahlédnout do zázemí týmů. V paddocku budou probíhat také autogramiády, setkání s jezdci, pódiové show a další tradiční fanouškovské akce spojené se šampionátem světových superbiků,“ popisuje Laube.

Sršeň v protisměru

Ještě před světovými hvězdami Superbiků projel Autodrom Most známý český motocyklový showman Pepa Sršeň. Obkroužil ho ovšem v protisměru, aby vysvětlil, proč se jezdí okruhy vždy jen jedním směrem.

Důvodem je bezpečnost: každý okruh je navržen tak, aby poskytoval maximální ochranu závodníků při jízdě jedním směrem. Jsou tak umístěné bariéry, orientovány únikové zóny, specifický „jednosměrný“ je i tvar obrubníků, které jezdci využívají, aby si „rozšířili“ dráhu a zvětšili poloměr oblouků. Zkrátka všechny bezpečnostní prvky jsou „jednosměrné“. Při jízdě naopak tedy nefungují.

Za roky používání se ovšem „zjednosměrní“ také povrch vozovky. Když Bugatti plánovalo rekordní jízdy na slavném okruhu Ehra-Lessien, zjistilo, že po desetiletích, kdy auta kroužila po dráze ve směru hodinových ručiček, se asfaltový povrch „odvalil“ tímto směrem. Když na dráhu vyrazíte v opačném směru, jedete „proti srsti“, což způsobuje výrazné nežádoucí zahřívání pneumatik, které může být nebezpečné, vysvětlili technici značky.

„Bezpečnost jezdců je na mosteckém autodromu absolutní prioritou. Okruh splňuje nejpřísnější podmínky mezinárodní motocyklové federace FIM,“ zdůrazňuje Radek Laube.

„Samotná trať je konstruována pro zatížení v jednom směru a snaha je o co nejvíc rovnoměrné opotřebení dráhy. Naše pravidla a předpisy jsou založeny na mnohaletých zkušenostech a analýzách, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro všechny účastníky,“ uzavírá mluvčí mosteckého okruhu.