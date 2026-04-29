Velká čínská změť. Pekingský autosalon jako nekonečné bludiště s 1 450 auty

Vladimír Löbl
V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako na výstavišti pekingského autosalonu s výstavní plochou 380 000 metrů čtverečních, což odpovídá 53 fotbalovým hřištím. K vidění je 1 450 aut, z toho 181 globálních a čínských premiér a 71 konceptů. Vyzná se v tom ještě někdo?

Zapomeňte na Ženevu nebo Paříž. Centrum automobilového vesmíru se definitivně přesunulo na východ. Kdo si myslel, že v životě viděl velké výstaviště, pak nebyl v pekingském Capital International Exhibition Center, kde by šlo pořádat olympiádu v maratonu mezi stánky.

Tempu vývoje čínských značek již svět přestává rozumět. Podívejte se na ty názvy: Shangjie, Aistaland či Yijing. Staré západní značky se navíc stávají skořápkami, do kterých Čína vlévá svůj pohon a svou technologii. Po vzoru Jetty vznikla značka Freelander. Zahraniční značky se sice vracejí s vervou, ale hrají podle nových pravidel. Strategie „v Číně pro Čínu“ je v plném proudu. Volkswagen ID. ERA 9X nebo AUDI E7X nejsou jen další auta z Německa. Vznikají v Asii a uvnitř mají technologie od čínských firem jako Xpeng, Huawei nebo Tencent.

Volkswagen v Pekingu startuje svou největší ofenzivu! Na Auto China 2026 představuje 10 nových modelů a 4 světové premiéry.
Smart #2: koncern Geely mj. předvedl koncept, který je předobrazem očekávaného nástupce modelu ForTwo. Ten se představí na letošním pařížském autosalonu
Nová éra Peugeotu v Číně vzniká ve spolupráci s partnerem Dongfeng. Modely vycházející z konceptů 6 a 8 se budou vyrábět ve Wu-chanu nejen pro místní trh, ale i pro export.
Tento úchvatný kabriolet od značky Denza (součást koncernu BYD) kombinuje italskou eleganci s brutální silou přes 1 000 koní. Díky třem elektromotorům zrychlí na stovku za méně než 2 sekundy.
