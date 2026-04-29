Zapomeňte na Ženevu nebo Paříž. Centrum automobilového vesmíru se definitivně přesunulo na východ. Kdo si myslel, že v životě viděl velké výstaviště, pak nebyl v pekingském Capital International Exhibition Center, kde by šlo pořádat olympiádu v maratonu mezi stánky.
Tempu vývoje čínských značek již svět přestává rozumět. Podívejte se na ty názvy: Shangjie, Aistaland či Yijing. Staré západní značky se navíc stávají skořápkami, do kterých Čína vlévá svůj pohon a svou technologii. Po vzoru Jetty vznikla značka Freelander. Zahraniční značky se sice vracejí s vervou, ale hrají podle nových pravidel. Strategie „v Číně pro Čínu“ je v plném proudu. Volkswagen ID. ERA 9X nebo AUDI E7X nejsou jen další auta z Německa. Vznikají v Asii a uvnitř mají technologie od čínských firem jako Xpeng, Huawei nebo Tencent.