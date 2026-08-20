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Automobilové orgie v Pebble Beach. Vzácný Duesenberg ovládl americký svátek aut

Vladimír Löbl
Kalifornské pobřeží opět vonělo po benzinu a drahém šampaňském. Letošní pětasedmdesátý ročník tradiční akce výjimečných aut Monterey Car Week přinesl nejen dechberoucí přehlídku unikátních veteránů a nových hypersportů, ale i šokující aukční rekordy. Podívejte se na velkou fotogalerii a nasajte trochu té výjimečné atmosféry.

Pohled na ranní oceánskou mlhu nad americkým poloostrovem Monterey má v sobě cosi posvátného. Každý rok v srpnu se tam sjíždějí lidé, pro které automobil není jen přibližovadlem, ale vrcholným projevem lidského umu. Letošní ročník Monterey Car Week, probíhající od 7. do 16. srpna, byl oslavou, která opět definovala měřítka sběratelského světa.

Vrcholem akce se stala v neděli 16. srpna osmnáctá jamka golfového hřiště v Pebble Beach, kde 218 automobilů soupeřilo o titul Best of Show. Ten si nakonec odvezl skvostný Duesenberg SSJ Special Speedster z roku 1935, vůz filmové ikony Clarka Gablea.

Hlavní cena světa sběratelských automobilů, Best of Show na Pebble Beach Concours d’Elegance byla udělena Duesenbergu SSJ Special Speedster z roku 1935, který původně vlastnil slavný americký herec Clark Gable. Na akci ho předvedl Harry Yeaggy z Cincinnati ve státě Ohio.
Vozy italské značky Ferrari patří ke stálicím této americké akce.
Francouzský skvost Delahaye 165 Cabriolet z roku 1938, který se vyznačuje úchvatnou karoserií ve stylu Art Deco od věhlasné karosárny Figoni & Falaschi. Vůz kdysi vlastnil Adrian Conan Doyle, syn autora Sherlocka Holmese.
Dubonnet Xenia Saoutchik Aerodynamic Coupé z roku 1937 získal Francouzský pohár.
Dubonnet Xenia Saoutchik Aerodynamic Coupé pochází z Petersenova automobilového muzea v Los Angeles.
120 fotografií

Monterey Car Week jsou týdenní automobilové orgie premiér hyperaut, milionových restomodů, cenných klasiků a unikátních konceptů. V podstatě je to již takový velký automobilový autosalon pod širým nebem, kam se všichni snaží přivézt to nejlepší, co mají. Jedná se o soubor hned několika zajímavých akcí a prestižních aukcí, ve kterých lze za hříšné částky pořídit opravdové skvosty. A letos opět padaly nové rekordy s astronomickými částkami!

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