Pohled na ranní oceánskou mlhu nad americkým poloostrovem Monterey má v sobě cosi posvátného. Každý rok v srpnu se tam sjíždějí lidé, pro které automobil není jen přibližovadlem, ale vrcholným projevem lidského umu. Letošní ročník Monterey Car Week, probíhající od 7. do 16. srpna, byl oslavou, která opět definovala měřítka sběratelského světa.
Vrcholem akce se stala v neděli 16. srpna osmnáctá jamka golfového hřiště v Pebble Beach, kde 218 automobilů soupeřilo o titul Best of Show. Ten si nakonec odvezl skvostný Duesenberg SSJ Special Speedster z roku 1935, vůz filmové ikony Clarka Gablea.
Monterey Car Week jsou týdenní automobilové orgie premiér hyperaut, milionových restomodů, cenných klasiků a unikátních konceptů. V podstatě je to již takový velký automobilový autosalon pod širým nebem, kam se všichni snaží přivézt to nejlepší, co mají. Jedná se o soubor hned několika zajímavých akcí a prestižních aukcí, ve kterých lze za hříšné částky pořídit opravdové skvosty. A letos opět padaly nové rekordy s astronomickými částkami!