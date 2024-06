Útlum za covidu byl zdravý, teď se aut vyrábí moc, říká úspěšný prodejce

K prodeji 12 značek v 33 autosalonech tak přidal ještě prodej zánovních ojetých vozů na ploše šesti fotbalových hřišť. O úspěchu svého projektu je přesvědčen, zároveň si však myslí, že aut se dnes vyrábí moc.

Jakou úlohu bude hrát nový autosalon ve Vrbové Lhotě ve vašem podnikání?

Objekt plní několik úkolů. Půjde o největší nabídku předváděcích, zánovních a ojetých vozů pod jednou střechou. Máme tady až tři tisíce vozů ve třech podlažích, ze kterých si zákazník může vybírat v klimatizovaném uzavřeném prostoru a v pohodlí autosalonu. Další funkcí je centrální sklad nových vozů, kde zajišťujeme pro všechny naše pobočky volné skladové vozy. Tím nám odpadnou některé zbytečné převozy mezi pobočkami.

Je tady velké servisní zázemí, které umožňuje připravovat nové, ojeté i fleetové vozy. Kapacita je velká díky tomu, že je tady 12hodinový dvousměnný provoz 7 dní v týdnu. Nechybí tady ani finanční služby, ať už jde leasingy, úvěry nebo pojištění. Máme tady i registr vozidel. Takže kompletní služby při financování i převodu vozidla. V neposlední řadě tu máme i bistro pro občerstvení nebo dětský koutek. Naše služby zkrátka směřují k tomu, aby zákazník měl z nákupu vozu co nejpříjemnější zážitek.

Jak vypadá samotný proces prodeje?

Ten je do značné míry inovativní. V takto velkém objektu a v tolika vozech je těžko se orientovat. U nás na recepci zákazník obdrží tablet s krátkou instruktáží, který mu pomůže nejen s orientací po objektu, ale dozví se všechny informace o každém vozidle, které ho zajímá. Vybrané vozy si může uložit k pozdějšímu porovnání. Pokud naopak přijde k nám, že si u nás vybral nějaké auto na internetu, tak tablet ho k autu dovede. Pokud chce vědět něco víc nebo radu, může stiskem tlačítka kdykoli přivolat prodejce. Naši prodejci jsou připraveni, ale nestínují zákazníka, chceme dát návštěvníkům svobodu a klid pro rozhodování a výběr.

Jaký čekáte provoz, že tady bude? Jak sem vůbec chcete lidi lákat? Není to úplně obvyklé místo pro autosalon.

Z Černého mostu je to sem 17 minut autem, po Praze kolikrát poskakujete v zácpě déle. Z ruzyňského letiště je to 45 minut, z Hradce 15, z Pardubic 17 minut. Neřekl bych, že místo je špatné, naopak dostupnost po dálnici je velice komfortní. Není to D1, která je věčně ucpaná. Očekáváme velký zájem už jen díky tomu, že zákazník si nás při jízdě kolem všimne sám. Další věc je, že všechny vozy, které jsou ve všech našich bazarech, máme na našem internetu, a zákazníci, kteří projevují o konkrétní auto zájem, se od nás automaticky dozvědí, kde auto je a budou tu mít sjednanou schůzku. Máme poměrně silnou internetovou větev.

Z Černého mostu je to sice možná 15 minut, ale když si jedu koupit auto, tak pro něj nejedu autem, ne?

Budete se divit, ale jedete. Lidí, kteří jezdí třeba z Moravy nebo z Teplic, je ohromné množství. Zákazník si prostě vybere, co chce, a je mu jedno, kde republice to je. To je už jen minimální blok. Kdyby to problém byl, můžeme mu auto dovézt na nějakou naši pobočku v Praze, buď v Hloubětíně nebo na Zličíně. Takovou službu už nabízíme dnes, že auto dovezeme na naši nejbližší pobočku bazaru, kterou si zákazník vybere.

Prodej ojetých vozů je vlastně dnes jak velká část vašeho podnikání?

Pořád menší než u nových vozů, jak v případě prodeje, tak obratu nebo zisku. Ale pomalu se to začíná otáčet, stejně jako v západní Evropě, kde už dealeři prodávají víc ojetých aut než nových.

Je tedy budoucnost v prodeji mladých ojetin?

Je otázka, čemu říkáte mladé ojeté vozy, já říkám ojeté vozy do 7 let stáří. To jsou vozy, na které dnes cílíme, které chceme zákazníkům nabízet. Nemá smysl, abychom jim nabízeli vozy s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů. Primárně má být naše nabídka o kvalitě vozu jako takového, kde za přiměřenou cenu dostaneme kvalitní výrobek se zárukou.

Jaké jsou vaše ambice, kolik chcete ve Vrbové Lhotě prodávat aut?

Ambice je dneska někde mezi 4 a 6 tisící vozy ročně.

Co byla největší překážka v realizaci tohoto projektu? Výkup pozemků, bezpečnostní předpisy nebo třeba výběr zaměstnanců?

Největší ne překážka, ale spíš výzva, bylo požárně-bezpečnostní řešení. Pod jednou střechou a v komfortu obchodního domu mít až 3 000 vozů je pro požární bezpečnost dost velká výzva. Technologie nejsou moc vidět, ale máme tady kompletní maximální bezpečnostní systém co se týče odvětrávání kouře nebo hašení ve všech místnostech.

V nových vozech prodáváte dnes už 12 značek. S kterou je nejlepší spolupráce?

Pro nás je nejlepší spolupráce s tou značkou, která je zacílená na zákazníka a zároveň myslí i na dealera. Jsou různé modely, každý je trošku jiný, ale řekněme, že u všech značek, které děláme, tak víme, proč to děláme. Jsou tam výkyvy, například značka Mazda má v současné době problém s dodávkami některých modelů. Není také třeba nabídka u 6válcových motorů u Audi nebo VW Touareg, výroba momentálně není schopná auta s těmito motorizacemi dodávat, takže máme problém, co nabídnout zákazníkům, kteří taková auta chtějí

V poslední době jste přikupovali nějaké dealery, jaké jsou vaše další plány pro expanzi?

Teď se soustředíme na to, abychom maximalizovali využití kapacit, které máme. S Vrbovou Lhotou získáme spoustu místa na skladování nových vozů, takže na prodejných se nám uvolní místo, se kterým chceme pracovat.

První autosalon jste otevřel s otcem v 1992. Kdybyste věděl, co víte teď, šel byste do toho znova?

Ano. V té době to byla jedinečná příležitost zavést něco nového, vlastně měnit historii. Prodej aut tady dělal státní podnik Mototechna. Na auto se čekalo až pět let a autosalon s nějakým výběrem vozů bylo něco nepředstavitelného.

Kterou éru za těch 32 let považujete za nejlepší?

To má své výkyvy. Vždycky tak po šesti až osmi letech přijde nějaký krizový okamžik. Byl covid, automobilky neměly díly, pak jsou zase období, kdy mají aut hodně a nevědí, co s nimi. To je zase druhý extrém. Nejde jen o ceny, ale i objemy. Když automobilky vychrlí spoustu aut, na která nemají odbyt, tak to s trhem něco udělá. Výkyvů jsem zažil spoustu a stále se to opakuje.

A teď jsme kde?

Teď se zase automobilový průmysl začíná hnát za objemy výroby, výrobní kapacity běží, a je to podle mě zbytečné. Útlum v covidu byl svým způsobem zdravý a optimální by to bylo někde mezi stavem za covidu a dnes.