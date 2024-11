Jawa od koruny i laurinka skoro za milion, v podzimní aukci jsou legendy

Před dvěma roky jste říkal, že je vaším snem vydražit auto aspoň za pět milionů. Už se to blíží? Bude tady to pětimilionové auto?

Ještě nebude, zdaleka ne, ale aukční nabídku rok od roku výrazně zatraktivňují. Jsem tak na dobré cestě. Nyní v podzimní aukci bude už celá řada předválečných a skutečně raritních vozidel, která se, doufám, prodají za milionové částky.

Jak jsme na tom teď v Česku?

Nevím, zda je to horší, nebo lepší, určité ochlazení trhu nebo korekci cen lze vnímat. Ale toto je typické zejména pro tuctové zboží, stroje, kterých byly vyrobeny statisíce. Kývačky, panelky (slavné veteránské jawy, pozn. iDNES.cz), tyto vlastně obyčejné věci. Na druhou stranu raritní sběratelské kousky mají stále svou cenu a dají se velmi dobře zobchodovat.

Vy jste teď měli v aukci Alfu Romeo, kterou kdysi vlastnil Karel Gottt. Jak silný je to fenomén, auta s příběhem na pozadí?

Určitě platí, že příběh prodává a v případě Karla Gotta to platí dvojnásob. Je to absolutní fenomén. Fakt, že to byl vůz po Karlu Gottovi, vyhnal cenu mnohem výše.

Měli jste v nabídce i BMW po Karlu Svobodovi a o něj nikdo nezavadil.

Ne tak úplně, ale nebylo dosaženo aukční rezervy (stanovené minimální prodejní ceny). U většiny vozidel jsme měli stanovená minima a tam jsme se nedostali. Dnes to mohu říci, bylo to 700 000 Kč a my jsme končili lehce přes 600 000 Kč. Jen doplním, že se jednalo o říjnovou aukci, kterou pořádám v rámci výstavy Prague Car Festival v pražských Letňanech. Zde jdu cestou spíše zahraničních nebo sportovnějších vozidel.

Jsou to jiní lidé, než kteří kupují klasické veterány? Chodí pro auta s příběhem jiná skupina kupců?

Neřekl bych. Gottovu alfu koupil velký sběratel, auto zůstává v Česku. Ten člověk má vztah k Československu i Gottovi a ten příběh jej hodně zaujal.

Tam je zajímavé, že tento člověk se vlastně vynořil odnikud, moc se o něm nevědělo. Má hodně vozů, které jsou krásné a zajímavé, stojí za novým projektem oživení legendární Tatry MTX. Přichází nová vlna sběratelů? Na Moravě je teď výstava sbírky motorek, kterou otec se synem postavili během čtyř let.

Je zřetelné, že dochází k určité generační obměně. Vnímám to. Velmi často mě totiž oslovují lidé s nabídkou jejich vozidel do prodeje buďto z důvodu, že zkrátka nemají v rodině nástupce a pokračovatele, případně jsou to dědicové, kterým zůstal veterán doma a nevědí si s ním rady. Do aukční nabídky se mi tak dostávají čím dál unikátnější a vzácnější stroje, se kterými oslovuji novou generaci sběratelů.

Nakupují v době, která je hodně přehřátá, ceny jsou velmi vysoké, tak vznikala i ta sbírka jaw. Je to tak, že dnes sběratelé na peníze nehledí?

Pokud je investor racionální, tak se dívá na ekonomiku vždy. V dlouhodobém horizontu ale vidíme, že ceny jdou vlastně stále nahoru. Nedokážu úplně predikovat, jaké budou ceny za 5–10 let, ale jsem přesvědčen, že pokud se bavíme o opravdu vzácných, například předválečných strojích, kterých je dnes jak šafránu, tak ty i nyní po ochlazení trhu stále porostou na ceně.

Pro mnohé jsou to uložené peníze...

To zcela jistě ano. Na druhou stranu, já bych nikdy nikomu nedoporučil koupit si auto či motorku jako investici. Člověk si má kupovat veterána především pro radost, má mu přinášet emoce. Někdo chce s vozidlem skutečně jezdit na srazy, jiný zase kupuje stroj čistě z nostalgie, protože na něm jezdil někdo z rodiny, nebo to mohl být jeho dětský sen. Finance bych bral jako poslední. Sám nyní renovuji auto, a kdybych jej měl prodat za cenu, kterou jsem dal do renovace, tak ji v tuto chvíli zcela jistě nedostanu. Stejně těch peněz nelituji a těším se, až budeme v létě jezdit s rodinou na zmrzlinu. Ta racionalita jde prostě stranou.

Československé stroje táhnou

Když se podíváte na historii svých aukcí, je tam něco, co tam chybí? Už jste měli náklaďák, motorky, máte auto s příběhem, co chybí? Je nějaké období, které tam není?

Po sedmi letech jsem mé aukce dostal do fáze, kdy je nabídka tak rozmanitá, že obsáhnu vlastně vše, co se týče období, ale i co se týče vozidel samotných. Nejstarším strojem podzimní aukce je stařičký vzácný kabriolet Laurin&Klement – Škoda 110 z roku 1926, naproti tomu nejmladší položkou je motocykl Jawa 350/640 Blue Style z roku 2000.

Začínal jsme s malými československými mopedy ze šedesátých let a levnějšími Škodovkami. Teď už dokážu v aukci nabídnout mnohdy raritní sběratelská vozidla, která se prakticky nedají sehnat a v běžné inzerci se neobjeví, jak je rok dlouhý.

Co se týče aukční nabídky, typicky jsme orientovaní na československé stroje, a to ze zcela pragmatického důvodu. Jsou zkrátka nejlépe zobchodovatelné. Je o ně výrazně větší zájem. Přeci jen zde funguje nostalgie, což ostatně platí i pro zahraničí, kde rovněž hrají prim tamější značky.

Pavel Kočí z Retro Garáže

I přesto rád pravidelně zahraniční stroje obsazuji, i když vždy jen pár kusů. Snažím se poskládat takovou aukční nabídku, u které věřím, že zaujme a obstojí u kupujících.

Například nyní v podzimní aukci mám jediný zahraniční stroj, a to překrásný předválečný motocykl Harley Davidson J 1000 z roku 1928. Ta motorka mi úplně učarovala a věřím, že ji dokážu v aukci dobře prodat. Zároveň mě baví sledovat ten cenový kontrast mezi vyhledávanými tuzemskými sběratelskými stroji a těmi zahraničními. Zatímco zmíněný Harley startuje na velice příznivé vyvolávací ceně 350 000 Kč, taková Jawa 500 OHV Rumpál ze stejného období má vyvolávací cenu o poznání výše. Jsou to takové extrémy, které ovšem jen ukazují oblíbenost a dominanci československých veteránů.

Párkrát u vás nějaké hodně výrazné auto vydražil zákazník ze Slovenska. Obecně je to čistě česká záležitost, nebo jezdí i cizinci?

Dnes je to z pohledu kupujících především československá záležitost, i když sem tam se objeví dražitelé z Německa nebo Holandska.

Je už Aukční síň Pavel Kočí zavedená značka?

Nevím, jestli Pavel Kočí, ale Retro Garáž už zavedená značka zcela jistě je. Pokud před někým zmíníte aukce historických vozidel u nás, tak první asociací bývá právě Retro Garáž. Je ale fakt, že samotná licitace při aukci mě opravdu hodně baví. Proto si dovedu představit, že bych si jako licitátor v budoucnu střihl i třeba aukce v trochu jiném oboru.

Chcete zůstat stále v Lysé a držet to tam, nebo máte i jiné, vyšší ambice?

Retro Garáž v Lysé nad Labem už je naprosto tradiční záležitost. V té hodlám samozřejmě pokračovat. Další mety a cíle mám se svým aukčním světem vozidel ale určitě také. V plánu je uspořádat jednou ročně opravdu špičkovou aukci s naprosto ojedinělou nabídkou historických vozidel. V podstatě takovou butikovou aukci, v luxusním prostředí, s luxusním cateringem, a k tomu nesehnatelné, opravdu drahé stroje. Něco už se dokonce rýsuje.

Vedle toho má aukční síň v letošním roce zajistila aukci na klíč pro české zastoupení značky Toyota, která získala pro tuzemský trh pouhé čtyři kusy vozidel Toyota GR Yaris v limitované edici. Aukci jsme uspořádali v pražském hotelu Hilton a dosáhli jsme skvělého úspěchu. Čtyři sportovní yarisy jsme vydražili za téměř 10 milionů korun. Očekávám, že by nás nyní mohly oslovit i další značky z automotive světa, protože limitované edice jsou skutečně velice oblíbená záležitost a aukce je naprosto ideální formou pro určení kupujícího.

Myslíte, že dokážete naplnit zamýšlenou exkluzivní aukci zajímavými vozidly?

Jednoznačně ano, jsem o tom přesvědčený. Dostávám se ke sběratelům, kteří mají ve svých sbírkách opravdu jedinečné kousky. Po letech už jsme navíc všem dokázali, že aukce děláme skutečně na vysoké úrovni. Například nyní mám dvě auta od pana Samohýla ze Zlína. Prvním je laurinka (automobil Laurin&Klement – Škoda 110 z roku 1926), která se v nabídce objevuje naprosto sporadicky. Věřím, že vyvolávací cenou zaujme případné zájemce. Druhým je Praga Piccolo, která původně patřila řediteli Baťových závodů, navíc s karosérií z karosárny Petera – Vrchlabí, kde je vyvolávací cena 600 000 Kč. Určitě velmi zajímavé auto s příběhem.

Doba nákupů

Když se vrátím k situaci na trhu, je lepší doba prodat, nebo koupit?

Zcela jistě se teď všichni shodujeme, že je právě doba nákupů. Nyní se do nabídky dostávají takové stroje, které v běžné inzerci nevidíte skoro nikdy. Je to tak ideální příležitost pro sběratele.

Čím to je?

Těžko říct. Možná nástup ekonomické krize, možná mají lidé strach, že stroj nebude dostatečně likvidní při aktuální hrozbě války. To je otázka.

Jaká skladba vám chodí na aukce?

Typicky je to muž ve věkovém rozmezí 40–55 let. Pokud budeme hovořit o tom, kdo kupuje dražší vozidla, pak to bude spíše podnikatel, vyšší střední třída, člověk, který si chce udělat radost.

Jsou to spíše znalci, nebo nadšenci?

Je to mix. Někteří dražitelé k nám chodí i opakovaně, ale například v minulé aukci jsme měli Škodu Popular, polokabriolet, krásné auto, koupil ho pán jako svůj vůbec první veterán. Vedle toho k nám velmi často chodí lidé, kteří to jdou takzvaně zkusit, mají to jako zábavu, trochu sport a adrenalin, který při aukci opravdu zažijete. Na aukci v Lysé nemáme nikdy stanovenou aukční rezervu, minimální prodejní cenu, rovnou se jede naostro. Vždy máme nastavené opravdu atraktivní vyvolávací ceny, které jsou výrazně níž, než je tržní odhad. Lidé to tak jdou vlastně zkusit – „co kdyby náhodou“, kdyby se nesešla konkurence, lze koupit výhodně. Chodí i takoví. Občas se jim to povede a chytí něco zajímavého do sbírky, navíc za dobrý peníz.

Jaká je teď vaše aukční nabídka pro podzimní aukci 23. listopadu?

23 motorek, 10 aut a troufnu si tvrdit, že je to nejlepší aukční nabídka, kterou jsme kdy měli. Opravdu něco takového u nás nemá obdoby. Povedlo se mi totiž poskládat fantastické stroje, které věřím, že sběratele zaujmou a že zažijeme opravdu atraktivní aukční boje.

Aukci tradičně zahájíme s nabídkou tzv. lidovek od korunky, což jsou typicky malé československé mopedy jako Stadiony, Jawetty, Pionýry, ale třeba i dospělejší skútry Čezeta, Manet nebo další motocykly jako Jawy 350 či vzácná verze ČZ 150 – Orthopedia.

Druhou část motocyklové aukční nabídky pak tvoří již cennější stroje. Nabídneme hned několik terénních a závodních motocyklů jako například ČZ 125 UNI, jeden ze dvou vyrobených prototypů, Jawu 250 tzv. libeňák, v krásném původním až muzeálním stavu, nebo Jawu 500 typ 682 Bitrak. Vrcholem nabídky mezi soutěžáky je silniční závodní třistapadesátka ČZ‑Walter z roku 1956.

Z předválečných motocyklů je dále v nabídce oblíbená Jawa Robot a krásná ČZ 250 Tourist. Ovšem jednoznačně největší pozornost na sebe strhne dvojice opravdových perliček v podobě Jawy 500 OHV „Rumpál“ a Pragy 500 BD. Zatímco Rumpál je po stařičké renovaci, Pragovka je v naprosto dokonalém původním stavu. Trochu proti našemu československému zaměření nabídneme také krásný Harley‑Davidson typ J z roku 1928.

Samozřejmě v naší nabídce pak nemůže chybět nesmírně oblíbený půllitr, tedy Jawa 500 OHC. Letos jsme pro dražitele vybrali mimořádně povedený kus po špičkové renovaci s platnými doklady. Navíc se jedná o první typ tzv. šnek.

Automobilovou nabídku představují vozy ryze domácí výroby. Budeme dražit hned dva vozy Praga Piccolo. Jeden z nich je z roku 1930 s uzavřenou karoserií po starší renovaci v opravdu moc pěkném stavu. Druhá Piccola je již zmíněný kabriolet. Zatím nejstarším vozem, jaký jsme kdy nabídli, bude další kabriolet Laurin & Klement 110 z roku 1926, který stejně jako Praga Piccolo (Petera) pochází ze sbírky pana Ladislava Samohýla.

V nabídce máme i užitkový vůz Tatra 12 v provedení Normandie z roku 1930 a nádhernou luxusní limuzínu Wikov 7/28 ze sbírek olomouckého muzea Veteran arena pana Pešáka.

Nebudou chybět ani poválečné škodovky jako Škoda 110 R Coupé, exportní provedení vozu Škoda 130 Rapid po známé operní pěvkyni Naděždě Kniplové, Škoda Garde ze sbírek muzea Veterán aréna Olomouc, oblíbený kabriolet Škoda Felicia a do šroubku renovovaná Škoda 1000 MB De Luxe.

Jsou tam moc krásné motorky, kde jste je sehnali?

Většina je od jednotlivých sběratelů, nejvíce mám čtyři kousky od jednoho. Postupně se to nabaluje, ale je to samozřejmě mravenčí práce. Půl roku jezdím po majitelích, vybírám stroje do aukce a tvořím si pořadník. Nabídka na jaro 2025 už je fakticky z poloviny hotová.

Jak se stane, že někdo prodává čtyři motorky najednou?

Těch důvodů je celá řada. Už jsem zmiňoval, že dochází ke generační obměně, jiný prodává kvůli rozvodu nebo třeba jen obměňuje sbírku a chce uvolnit místo pro něco jiného.

Je nějaký sen, který chcete, aby vám prošel aukcí?

Rozhodně. Jsem zaměřený hlavně na motorky a mým snem a cílem, který doufám, že dosáhnu už příští rok, je vydražit v mé aukci motocykl Čechie-Böhmerland. To je opravdu jednorožec. A pak samozřejmě i ČZ 500.

To je hezké, ale co z toho osobně máte? Odškrtnete si, že jste ji viděl?

Aukční síň funguje na bázi provize, byznysový důvod je samozřejmě jasný. Ale pro mě to celé má ještě další hlubší rozměr. Já se díky této snové práci dostávám do situací, které jsou opravdu sváteční. Jsou to nepopsatelné momenty, když vejdete například do nějaké staré stodoly a vidíte tam překrásný kus historie, třeba předválečný originální kousek. Nyní máme v aukci Pragu 500 BD z roku 1932. V inzerci se nabízí typicky jen renovované repliky, my máme dokonalou motorku v naprosto originálním stavu. Takovou druhou prostě nenajdete. Když se k tomuto stroji dostanete, sáhnete si na něj, tak máte husí kůži.

Nebo další příklad. Před půl rokem jsem byl za pánem, kterému je přes 80 let. Jeho dědeček koupil ve 30. letech Ford A a k vozu se váže takový příběh, že máte pocit, že se skutečně dotýkáte světové automobilové historie. Ford v té době ještě neměl fabriku v Evropě, takže vozidla plula přes oceán na lodi. Aby se dostal k evropským klientům blíže, postavil Ford svou první fabriku v Kolíně nad Rýnem a při příležitosti jejího otevření uspořádal první celoevropský sraz Fordů. Tomu dědovi přišel zvací dopis od Henryho Forda. On v roce 1936 skočil do auta, a jel tam. Ford tehdy všem účastníkům platil pohoštění a pohonné hmoty. Dojel na první sraz Fordu v Evropě, dostal slavnostní plaketu na chladič, viděl samotného Henryho Forda na vlastní oči a ten smaltovaný znak má dodnes k vozidlu. Dnes jej provozuje vnuk, ale chce jej prodat v aukci, protože na něj už nestačí fyzicky. Je dodnes v originálním stavu až na čalounění. Pán s tím normálně jezdí, strávil s ním celý život. To je příběh jak z románu.