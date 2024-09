Pokud se bojíte řídit, do auta vůbec nesedejte, říká „učitel celebrit“ Greiner

Nadáváme hodně za volantem?

A jak! Nejen nadáváme, je prokázané, že v autě se lidi i víc hádají. Asi proto, že mají zavřená okýnka a nikdo je neslyší. Nepatří to mezi pravidla slušného chování, ale pokud si zanadáváte, zůstane to v autě a nepřeroste to v agresivitu mimo něj, proč ne. Auto je dobrý ventil.

Když je auto dobrý ventil, jak často si zanadáváte vy sám a vaši klienti?

Taky, to víte, že ano, ale už míň. Postupem času jsem se hodně zklidnil. Studentům to občas ujede. Neplatí, že jaký jste v autě, takový jste člověk. Všímám si, že hodně záleží na prostředí, ze kterého pocházíte. Máme sklony řídit tak, jak jsme to viděli doma.