Autopatenty, které se neujaly: chodcolapka nebo oddělovač neposlušných dětí

1923 Vertikální parkování

Až z první čtvrtiny dvacátého století pochází náš nejstarší „divoký“ patent, který se neujal. Parkování aut na výšku mělo přinést úsporu místa. Ani po bezmála sto letech se ovšem nenašel nikdo, kdo by zdánlivě geniální nápad dotáhl do konce – hlavně proto, že z aut by takto vytekla většina provozních kapalin.

1999 Přepážka mezi dětmi

Vynálezce Christian von der Heyde musel mít nejspíš velmi zlobivé děti, když si nechal patentovat přepážku, která od sebe děti na zadních sedadlech neprodyšně oddělí. Dával si ale pozor na to, aby přepážka nebránila řidiči ve výhledu vzad, přitom ovšem byla dostatečně robustní.

2011 Asymetrické auto

Vědec Hangoo Kang představil v roce 2011 asymetrické auto. Podle svých slov dal automobilu dvě zřetelně odlišné osobnosti, které mají „propůjčit fantazii a vitalitu automobilovému designu“. Nápad se neujal, s jedinou výjimkou: konceptu DSX-Tense z roku 2018.