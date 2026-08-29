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Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

František Dvořák
Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své dílně Clarington Forge v Ince v manchesterském hrabství.

Fascinující stroj dlouhý 5,5 metru si původně objednali správci silnic z hrabství Lancashire pro své asfaltéry. Cameron zjistil, že bylo také za druhé světové války zabaveno k použití na letištích.

„Po válce jej koupil muž jménem Joseph Entwistle, který s ním jezdil pro zábavu se svým synem Davidem, dokud na konci 60. let nepotřeboval opravy,“ popisuje. „Ale právě když práce začaly, Joseph zemřel a restaurování skončilo – stroj byl později ponechán na dvoře, přikrytý plachtou.“

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Cameron Stephenson válec koupil v roce 2022 a o rok později na něm začal pracovat. Založil kvůli tomu v pouhých 17 letech firmu C.J.S Heritage Engineering zaměřenou na opravy veteránů. „Je to krásný stroj, velmi originální kousek. Má bohatou historii a jsem rád, že ho udržuji při životě. Začal jsem tím, že jsem z něj odstranil více než 60 let staré nečistoty, prach a rez, než jsem ho sestavil a vyměnil díly,“ popisuje.

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A vypočítává: „Bylo potřeba opravit kotel a vyměnit pár speciálních dílů a ložisek, ale většina z nich byla v dobrém stavu, například převody byly většinou v pořádku. Utratil jsem za tento projekt desítky tisíc, ale stálo to za to – jsem na výsledek velmi hrdý,“ naparuje se, Cameron, který o sobě říká, že je nejmladším z pouhých 10 zbývajících restaurátorů historických památek v celé zemi. S renovací mu pomáhala také jeho šestadvacetiletá partnerka Hannah Walshová, naposledy lakovali kotel a střechu.

Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své dílně Clarington Forge v Ince v manchesterském hrabství.
Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své dílně Clarington Forge v Ince v manchesterském hrabství.
Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své dílně Clarington Forge v Ince v manchesterském hrabství.
Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své dílně Clarington Forge v Ince v manchesterském hrabství.
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Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

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Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...

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