Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

Fascinující stroj dlouhý 5,5 metru si původně objednali správci silnic z hrabství Lancashire pro své asfaltéry. Cameron zjistil, že bylo také za druhé světové války zabaveno k použití na letištích.
„Po válce jej koupil muž jménem Joseph Entwistle, který s ním jezdil pro zábavu se svým synem Davidem, dokud na konci 60. let nepotřeboval opravy,“ popisuje. „Ale právě když práce začaly, Joseph zemřel a restaurování skončilo – stroj byl později ponechán na dvoře, přikrytý plachtou.“
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Cameron Stephenson válec koupil v roce 2022 a o rok později na něm začal pracovat. Založil kvůli tomu v pouhých 17 letech firmu C.J.S Heritage Engineering zaměřenou na opravy veteránů. „Je to krásný stroj, velmi originální kousek. Má bohatou historii a jsem rád, že ho udržuji při životě. Začal jsem tím, že jsem z něj odstranil více než 60 let staré nečistoty, prach a rez, než jsem ho sestavil a vyměnil díly,“ popisuje.
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A vypočítává: „Bylo potřeba opravit kotel a vyměnit pár speciálních dílů a ložisek, ale většina z nich byla v dobrém stavu, například převody byly většinou v pořádku. Utratil jsem za tento projekt desítky tisíc, ale stálo to za to – jsem na výsledek velmi hrdý,“ naparuje se, Cameron, který o sobě říká, že je nejmladším z pouhých 10 zbývajících restaurátorů historických památek v celé zemi. S renovací mu pomáhala také jeho šestadvacetiletá partnerka Hannah Walshová, naposledy lakovali kotel a střechu.