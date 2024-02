Paříž jde proti tlustým SUV. Za hodinu parkování bude účtovat 450 korun

Rovnost, svornost, bratrství. Zvolání, které vzešlo z velké revoluce a stalo se i mottem Francouzské republiky, dnes nabývá netušených obrysů. Pařížská radnice nastavila nový rovný limit povolené hmotnosti a ve svornosti hlasováním bratrsky rozhodla o drastickém zvýšení parkovného pro těžká SUV.

Na první pohled se zdá být postup francouzského hlavního města naprosto v pořádku, a jeho kritika připomíná spíš osobní výpady proti tomu, že tváří nové ambiciózní politiky mobility je starostka Anne Hidalgová.

Na tom, že metropole na Seině hodlá před letními olympijskými hrami vyčistit ulice a uvolnit si kapacity pro parkování, totiž neočekávaného není nic. Zvýšení hodinové sazby za stání patří v takové situaci k obvyklým nástrojům, počínali si tak v Tokiu, Londýně, Aténách i brazilském Riu.

O vyšším zpoplatnění parkování těžkotonážních vozů bylo v Paříži rozhodnuto hlasováním. Jenže s poměrně těsným výsledkem, pro hlasovalo 54 procent voličů, hlasování se jich ovšem účastnilo jen 5,7 procent.

O budoucnosti pařížských řidičů tu tak rozhodovalo jen 74 100 registrovaných voličů z celkových 1,3 milionu. A to ještě 34 000 z nich mělo opačný názor. K zásadnímu rozhodnutí se tak vyjádřila jen hrstka lidí.

Velmi drahé parkování

V centrálních obvodech metropole, arrondissementech s čísly 1 až 11, se teď bude platit za auto s nadlimitní váhou 18 eur (450 korun) za hodinu stání. Taxa platí pro první dvě hodiny parkování. Pokud byste se náhodou chtěli zdržet déle, musíte si zakoupit šestihodinový lístek. A ten přijde na 225 eur (přibližně 5 600 korun).

Zvýšení cen se týká i městských obvodů mimo centrum, v arrondissementech s čísly 12 až 20. Tam budou nadlimitní vozy platit 12 eur (300 korun) za první dvě hodiny a 150 eur (3 750 korun) za šest hodin stání. Lacině z toho nevyjdou ani řidiči vozů pod hmotnostním limitem. Hodina stání v centru je přijde na 6 eur (150 korun), šestihodinovka 75 eur (1 875 korun).

Pařížan s SUV nebude připlácet za parkování ve svém arrondisementu. V jiném (mimo svou rezidenční zónu) ano.

Kolik je ale vlastně onen hmotnostní limit?

Dělení mezi „tlouštíky“ a těmi „normálními“ teď v Paříži probíhá na 1 600 kilogramech.

Prakticky trojnásobnému zdražení parkování mimo vlastní rezidenční zónu se tak nevyhne pětina všech Pařížanů, kteří dnes vlastní SUV. A rovněž si pořádně připlatí každý, kdo by si z venkova „troufl“ do Paříže těžkotonážním vozem zajet na výlet nebo do muzea.

„Děláme to proto, abychom snížili znečištění a zvýšili bezpečnost našich dětí, protože tato auta jsou nebezpečná,“ vysvětluje starostka Anne Hidalgová. „Paříž se transformuje, aby lidem umožnila lépe dýchat a žít.“

Rovní a rovnější

Pokud vlastníte elektrické SUV nebo elektrický sedan, za tlouštíka začne být považován až za limitem 2 000 kilogramů. Starostka tedy necílí rovně na všechny těžkotonážní vozy, ale jen na ty, které jí nepřijdou dostatečně čisté.

Když tedy ve svém rozměrném Renault Espace E-Tech 200 Iconic jede do práce Christophe Béchu, ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje, problém to není. Jeho vůz sice formálně patří mezi tlouštíky, ale protože je stroj plně hybridní, nevadí to. Nikdo samozřejmě nebude pokutovat lehce pancéřovaný DS7 Crossback prezidenta Emanuela Macrona, který rovněž stojí nad limity určenými pro běžné smrtelníky.

Výjimkou z váhového limitu také starostka velkoryse šetří úředníky a státní zaměstnance, kteří jsou pracovními elektromobily vybaveni. Výjimka se týká vozů městských služeb, zásobovatelů, taxikářů

Kritici postupu radnice dodávají, že kvůli těmto výjimkám z rovného pravidla se vyšší parkovné nebude týkat 27 procent všech pařížských SUV, a prakticky dopadne jen na rodiny s dětmi, které mají větší než standardní automobily.

Upozorňují též na to, že frekvence osobní automobilové dopravy se v Paříži za posledních třicet let snížila o polovinu. Takže argumentovat přeplněnými ulicemi je prý liché. Zrovna tak zpochybňují, že SUV jsou tím nejčastějším viníkem dopravních nehod. Dopravní situaci ve městě prý spíše komplikují omezení a zákazy vjezdu do určitých ulic, bulvárů a na nábřeží.

„Navýšení ceny parkovného pro rozměrné a těžkotonážní vozy by lidé neměli chápat jako jejich zákaz, ale spíše jako užitečnou nápovědu,“ dodává Hidalgová. „Měla by řidiče vést k tomu, aby si odpovědněji vybírali, až budou pořizovat nový vůz pro ježdění v Paříži.“

Starostka očekává, že navýšení ceny parkovného přinese do rozpočtu Paříže až 35 milionů eur ročně. Tyto peníze hodlá investovat do rozšíření sítě cyklostezek a výsadby okrasné zeleně.

„Čím větší (auto) je, tím více znečišťuje,“ odůvodnila opatření v prosinci Hidalgová, která už zprůchodnila nábřeží Seiny, zakázala vjezd osobním automobilům na jednu z hlavních dopravních tepen v centru města Rue de Rivoli, a ozelenila 200 ulic tím, že z nich odstranila dopravu. Nehody za účasti SUV jsou podle starostky také nebezpečnější pro chodce než srážky se standardními auty.

Motoristické asociace však iniciativu kritizovaly. Některé z nich například nesouhlasí s tvrzením, že by nové SUV znečišťovalo ovzduší více než malé auto na naftu vyrobené před rokem 2011.