Elektroaut je v Praze moc. Město jim plánuje omezit bezplatné parkování

Návrh počítá s tím, že by se parkování vozů s EL značkou vztahovalo pouze na osoby s místem trvalého pobytu v Praze a subjekty se sídlem v Praze. Důvodem je údajně stálá přeplněnost zón parkovacího stání a nutnost parkování v nich dále regulovat. Rozsah a forma zvýhodnění bude „předmětem prověřování legislativních možností, které hlavní město má“. Majitelé elektromobilů by se pak zřejmě museli do parkovacího systému registrovat, jinak by jen podle SPZ nešlo odlišit, kdo bydliště či sídlo firmy v Praze má a kdo ne.

„Podporuji užívání elektromobilů pro pohyb po městě, dokonce jeden náš služební na městské části často využívám, ale Praha bohužel není nafukovací,“ uvedl v této souvislosti jeden z předkladatelů, zastupitel Tomáš Portlík. „Původní záměr nechat parkovat zdarma všechny bezemisní nebo nízkoemisní vozy bez rozdílu místa pobytu byl naprosto správný, ale doba se posunula. Tento typ automobilů se velmi rozšířil a my musíme primárně myslet na Pražany, kteří zde bydlí, a na podnikatele, kteří v Praze podnikají a zaparkovat zkrátka potřebují.“

Jakkoli si řada lidí kupuje elektromobil, protože se jim jednoduše líbí, vyhovují jim jeho technické parametry nebo takto bojují proti „klimapeklu“, pro nemalou část zákazníků je při nákupu elektromobilu velmi podstatným motivačním faktorem parkování zdarma po celé Praze. O tom svědčí i fakt, že nadpoloviční většina elektromobilů je registrována v Praze a středních Čechách. Když jsme si tyto statistiky loni vyžádali od Svazu dovozců automobilů, bylo to 66 procent.

Nepochybně je to dáno i kupní silou a tím, že v Praze má sídlo hodně firem. Rovněž auta pořizovaná na operativní leasing jsou registrována v Praze, kde sídlí leasingové společnosti. Ty plánovaná změna neohrozí. Samozřejmě jen do doby, než se zastupitelé usnesou, že i „pražských“ elektromobilů je v hlavním městě moc. Nyní v Praze podnikají nebo bydlí i lidé se sídlem či trvalým bydlištěm mimo Prahu. Typicky se to týká okolí metropole, ze středních Čech dojíždí mnoho lidí a právě jim je elektromobil často prodáván jako vůz s úplně ideálními vlastnostmi.

Magistrát a městské části mají samozřejmě právo rozhodovat o parkování podle svého uvážení a souhlasu zastupitelů. Logicky není ani jejich úkolem podporovat prodej elektroaut, ovšem pokud jim jde o čistší prostředí v hlavním městě, je lepší, když do ní Středočeši budou jezdit elektromobily. V každém případě, pokud by tento návrh prošel, nemůže se pak nikdo divit, že to na prodej elektromobilů v Česku bude mít negativní dopad.

Potvrzuje to třeba Radka Matthey z českého zastoupení Peugeotu: „Toto rozhodnutí magistrátu by pravděpodobně mělo dopad na prodej elektrifikovaných vozů, i když si ho netroufám kvantifikovat v procentech. Obecně platí, že přidají-li se benefity, zájem roste, uberou-li se, klesá, a zřejmě by to fungovalo i v tomto případě. Nicméně by to znamenalo ubrání benefitů tam, kde skoro žádné nejsou, zejména srovnáme-li to s ostatními evropskými státy.“

„Přibližně před třemi lety se zpřísnila kritéria možnosti parkování na modrých zónách měst pro klasické hybridy. To byla v té době u zákazníků dost podstatná motivace, proč si pořídit vozidlo s hybridním pohonem,“ připomíná Martin Kadečka, vedoucí prodeje Volkswagen osobní vozy. „Dnes je situace už přece jen trochu dál a lidé řeší i jiná témata, například kombinaci elektromobilu s domácí fotovoltaikou včetně možnosti zpětného čerpání energie z vozidla. Omezení parkování v Praze podle zveřejněného návrhu by však měl na prodeje hybridních i plně elektrických vozidel bohužel negativní dopad.“

„V případě prodejů elektrických vozů značek BMW a MINI tvoří převážnou část firemní zákazníci, a to zejména z Prahy. Navrhovaná změna by se jich tedy dotkla spíš okrajově, nicméně pro ostatní zákazníky by to již znatelné bylo a při rozhodování o typu pohonu nového vozu to může mít značný vliv,“ říká i David Haidinger z BMW.

Ani leasingovým společnost se tento nápad nelíbí, přestože by se jejich klientů omezení netýkalo. „Tento chystaný krok nepovažujeme za ideální,“ říká generální ředitel společnosti Arval Aleš Polák. „Cílem Arvalu je podporovat elektromobilitu, což tento krok nesplňuje. Již nyní je elektromobilita na úrovni státu podporována v evropském srovnání podprůměrně. Omezení, o kterém magistrát hlavního města uvažuje, podle našeho názoru vyvolá k elektromobilům další negativní emoce. Z našeho průzkumu Arval Mobility Observatory vyplývá, že skoro čtvrtina firem uvažuje o elektromobilech proto, že s nimi mohou bez omezení jezdit do nízkoemisních zón, s čímž se pojí také parkování. Neměla by se proto hledat omezení, které české firmy od elektroaut odradí.“

Poněkud odlišný názor má naopak Škoda Auto, jejíž mluvčí Pavel Jína pro iDNES.cz uvedl: „Parkování v rezidenčních oblastech je jen jedna z výhod elektromobilů, které naši zákazníci při koupi těchto vozů zmiňují. Mezi klíčové parametry patří nižší náklady na servis, levnější provoz, šetrnost k životnímu prostředí, zábava při řízení či nižší hluk ve voze. Města a municipality by dle našeho mínění měly pokračovat v podpoře nízkoemisních vozidel a pobídkách tohoto typu. K tomuto trendu se postupně připojují např. Liberec, Plzeň, Ostrava a další města zvýhodněné parkování zavést plánují. Nicméně nepředpokládáme, že by případné omezení parkování vozů s registrační značkou EL na modrých zónách v Praze významně ovlivnilo prodeje v České republice.“