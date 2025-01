Elektroauta parkují v Praze další půlrok zdarma. Hřibův plán má trhliny

O další půlrok je od 1. ledna 2025 prodloužena výjimka, díky které jsou vozy s EL značkou osvobozeny od parkovacích poplatků v Praze na modrých a fialových zónách. Řada fanoušků elektromobility to vítá. „Zrušení této výhody s velkým motivačním efektem by bylo předčasné. Elektromobilů je v ulicích Prahy stále zcela zanedbatelné množství,“ uvedl třeba Lukáš Folbrecht, tajemník Elektromobilní platformy.

Mají elektromobily parkovat zdarma? ANO 43 %(3 hlasy) NE 57 %(4 hlasy)

„Bateriové elektromobily tvoří jen jedno procento aut, která se v Praze pohybují a argument, že by byly problémem při parkování, příliš nedával smysl,“ myslí si Tomáš Kadeřábek, šéf konzultantů leasingové společnosti Arval. „Ze zkušenosti našich klientů a partnerů navíc víme, že bezplatné parkování pro elektromobily pro ně představovalo značnou výhodu. Elektromobily jsou lokálně bezemisní, mají tichý provoz, a zejména ve velkých městech tedy představují vhodnou alternativu. Zrušení bezplatného parkování elektromobilů by bylo v rozporu s trendem, který vidíme na západ od nás, a spíše by vedlo ke zvýšení podílů aut s benzinovými motory a tím pádem i k vyšším emisím zplodin, většímu hluku a horšímu životnímu prostředí pro všechny obyvatele Prahy.“

Politici to ovšem vidí jinak. Proti nějakému zvýhodnění jezdících elektromobilů vesměs nic nemají, pokud by třeba bylo zákonem možné zavést mýto pro vjezd do centra, získalo by při jeho schvalování zvýhodnění elektrických aut zřejmě podporu. Řadě politiků ale nedává smysl zvýhodňovat „stojící“ elektroauta.

Už dříve se na toto téma vyjádřil třeba zastupitel Tomáš Portlík: „Původní záměr nechat parkovat zdarma všechny bezemisní nebo nízkoemisní vozy bez rozdílu místa pobytu byl naprosto správný, ale doba se posunula. Tento typ automobilů se velmi rozšířil a my musíme primárně myslet na Pražany, kteří zde bydlí, a na podnikatele, kteří v Praze podnikají, a zaparkovat zkrátka potřebují.“

V současné době existuje návrh na částečné zvýhodnění parkování elektromobilů a plug-in hybridů v hlavním městě i po 30. červnu 2025. Připravuje ho náměstek primátora Zdeněk Hřib, který k tomu redakci iDNES.cz řekl: „Dosud nedošlo ke koaliční shodě na nové podobě zvýhodnění pro další období, přestože kompletní návrh změn v oblasti parkování je z mé strany připraven. Navrhuji zvýhodnění elektromobilů formou 50% slevou na návštěvnické parkování ve smíšených a návštěvnických zónách (a obdobně 25% pro plugin hybridy). Modré zóny jsou totiž primárně určeny rezidentům. Naopak fialové jsou určeny pro vozy návštěvníků, tedy těch, kteří se po městě pohybují nepoměrně více. U těch dává smysl zvýhodnit elektromobily. U aut, jež většinu času stojí na místě, je vcelku jedno, jaký mají pohon, ale u aut, jež se ve městě hodně pohybují, naopak dává smysl zvýhodnit místně bezemisní pohon.“

Každé řešení má ale vždy svá pro a proti. U návrhu Zdeňka Hřiba není například jasné, jak by systém bez předchozí registrace odlišil elektromobily od plug-in hybridů, když oba typy aut používají značku začínající písmeny EL. Zrušení zvýhodněného stání elektroaut by také možná mohl způsobit problém s jejich dobíjením, protože místa u nabíječek nejsou zpoplatněná, takže by stačilo zastrčit do auta kabel, ale nespouštět nabíjení a dělat, že nastala porucha. Policie nemá v ruce řešení, jak odlišit, kdy došlo skutečně k poruše nabíjení a kdy by šlo o zneužití parkování.

„Pokud legislativa bude postih umožňovat, budeme to v rámci pravomocí řešit. Obecně ale, pokud není doba dobíjení omezena přímo dopravní značkou, je technicky obtížné prokazovat spáchání přestupku, je-li vozidlo připojeno dobíjecím kabelem s dobíjecím zařízením,“ řekla iDNES.cz Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele komunikace s médii a veřejností Městské policie hlavního města Prahy.