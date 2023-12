Vánoční nákupy provázejí nehody na parkovištích. Pozor na přednost zprava

Nákupní šílenství se pomalu, ale jistě blíží. Už teď si můžete u obchodních center všimnout dlouhých kolon, které budou nadále jen narůstat. „Nákupní centra, jejich parkoviště a komunikace v bezprostředním okolí se během adventu musí každoročně vypořádat s obrovskou intenzitou provozu, na kterou často nejsou svou infrastrukturou úplně připravena,“ vysvětluje Jan Chalas z Portálu nehod.

Je potřeba se připravit na to, že za vánočními nákupy vyráží i méně zkušení řidiči a ti, kteří zkušenosti už mají, ale často ztrácí nervy. A to vede k tomu, že řidiči zapomínají nebo ignorují fakt, že i na parkovištích u obchodních center platí pravidla silničního provozu, ale i obyčejné lidské slušnosti.

Nejčastější příčiny jsou stále stejné

Protože řada garáží či parkovišť u obchodních center vypadá spíše jako bludiště, sází řada provozovatelů na to, že řidiči znají a umí používat přednost zprava. Jenže je to právě nedání přednosti zprava, které se řadí mezi nejčastější příčiny nehod na parkovištích a v garážích obchodních domů.

„Řidiči pravidlo nedodržují, nerespektují, mají pocit, že přednost mají ti, kdo jedou rovně nebo po komunikaci směřující ven či dovnitř, a zapomenou, že přednost v jízdě se i zde určuje stejně jako na ostatních komunikacích značkou nebo častěji pravidlem přednosti zprava,“ vysvětluje Portál nehod.

Hned v závěsu je nerespektování dopravního značení, především jednosměrek. Zpravidla to vypadá tak, že řidiči to k volnému místu vezmou nejbližší uličkou. Problémy mají i s dobrzděním, protože místo toho, aby sledovali provoz, hledají volné místo. A právě ti méně zkušení mohou mít problém i se samotným parkováním, protože místa v garážích často bývají velmi malá. Z toho vznikají typické škrábance a malé ťukance. I ty je ovšem potřeba řešit.

Volat policii?

Jedinou výhodou garáží a parkovišť je, že na nich dochází jen k malým nehodám. A k těm zpravidla, pokud je škoda nižší než 100 tisíc korun, není potřeba volat policii. Je však nutné vyplnit protokol o nehodě, přičemž pojišťovna viníka uhradí škody poškozenému. Pokud viník nemá havarijní pojištění, musí škody na svém vozidle uhradit z vlastní kapsy.

Snadno se může stát, že přijdete ke svému autu, a to je odřené. Máte dvě možnosti. Buď vše řešit jen ze svého havarijní pojištění, kdy musíte počítat s úhradou spoluúčasti. Nebo k místu zavolat policii, nechat vše zaprotokolovat a doufat, že policisté najdou viníka.

Na parkovištích sice zpravidla bývají kamery, ale ani ty ovšem nemusí zaručit, že bude viník nalezen. A pamatujte, že kamerové záznamy vám provozovatel parkoviště nemůže dát. Patří do ruky jen policii.

Pokud díky nim policie viníka najde, měl by si dotyčný uvědomit, že ujel od dopravní nehody. Za to se může dočkat pokuty až 5 000 Kč, sedmi bodů do karty řidiče a zákazu řízení až na šest měsíců. A pozor, od nového roku bude ujetí od nehody sice hodnoceno jen čtyřmi body, ale pokuta se naopak zvýší až na 25 000 Kč.