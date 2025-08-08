Hledat každý den čtvrt hodiny volné místo k zaparkování, to je dost trudný způsob, jak nakládat s omezeným časem vlastního života. Italové o tom vědí své. Přitom těch patnáct minut, na které upozorňují statistiky společnosti Parking Cloud, je jen velmi „fajnovým“ celonárodním italským průměrem. Z podrobnějšího vyčíslení, vztaženého na konkrétní velká města, totiž ční mnohem děsivější údaje.
V Římě nebo Miláně se čas, který za volantem řidiči tráví hledáním volného místa k zaparkování, posouvá až na pětačtyřicet minut. A zhusta tak dorovnává celkovou dobu jízdy, potřebnou pro dopravu z bodu A do bodu B. Po jednom roce takových frustrujících dopravních zážitků pak může italský řidič zbilancovat, že mu hledání parkovacího místa ubralo za posledních dvanácti měsíců týden z jeho života. Což ho nejspíš nepotěší.
Kde to vázne?
Mezi ty nejobtížnější oblasti pro hledání parkovacího místa pochopitelně patří historická centra a oblasti v blízkosti nádraží. V Římě se bezproblémové parkování ve čtvrtích jako Trastevere, Prati, San Giovanni a San Lorenzo rovná šancím na výhru loterii.
V Miláně patří mezi nejproblematičtější oblasti San Siro, Parco Sempione, Cadorna a Navigli.
Vždy to však může být horší.
Jak podotýká Parking Cloud, je vyloženě nešťastné hledat volné místo k zaparkování mezi sedmou a osmou hodinou večerní. Tedy v době, kdy se rodiny vracejí domů. A pak mezi osmou a devátou ranní, která se překrývá s dopravní špičkou.
Přitom za docela kritickou informaci se dá považovat i to, že právě ty táhlé kolony a objem vozů na městských silnicích tvoří až ve třiceti procentech případů řidiči, kteří už vlastně nikam dál jet nechtějí. Do svého cíle už prakticky dorazili a to, co je nutí držet se dál koly na asfaltu, je právě ta nemožnost nalézt parkovací místo.
Tři vrstvy jednoho problému
Údaj o tom, jak římští a milánští řidiči každý den tři čtvrtě hodiny úpí při hledání parkovacích míst, pochopitelně vzbuzuje pochyby a podezření. Už tím, že řidiči v Německu, Nizozemsku či Velké Británii, tedy v dalších zemích, kde nadbytkem parkovacích míst též zrovna netrpí, nepromarní hledáním parkovacích míst ročně více než čtyřicet hodin života.
Proč je to tedy v Itálii tolik?
Vysvětlení má vícero vrstev.
Předně, podle nejnovějších statistik je zřejmé, že v rámci členských států Evropské unie má Itálie nejvyšší míru motorizace. Na tisícovku obyvatel tu připadá 694 osobních automobilů. Pokud bychom to porovnávali s průměrem celé EU, tam na tisíc obyvatel připadá „jen“ 560 automobilů.
To italské prvenství tak nepřímo ilustruje nejen na silnou závislost Italů na automobilech, ale také na velké výzvy, kterým musí jejich stát čelit v oblasti městské mobility a řízení dopravy.
Čímž se dostáváme k druhé vrstvě odpovědi. Na to, kolik aut se pohybuje po italských silnicích, má země kritický nedostatek parkovacích míst. Především pak ve městech.
Podle průzkumu společnosti AIRPARK se v Itálii nedostává přibližně 670 tisíc parkovacích míst.
Pro představu o tom, kolik to vlastně je, si můžeme vypomoci cimrmanovským příkladem: Při podélném parkování by to byla parkovací linie nepřerušované řady aut dlouhá 3 tisíce kilometrů, podél níž bychom mohli vykračovat vojenským pochodem z Říma až do Moskvy dvaašedesát dní.
Ten vůbec nejtužší nedostatek je přímo v italském hlavním městě, kde chybí více než 200 tisíc parkovacích míst, přičemž současný poměr tu činí jedno parkovací místo na 39 obyvatel.
V Neapoli chybí více než 65 tisíc parkovacích míst (jedno tu připadá na jednatřicet obyvatel); v Turínu chybí více než 35 tisíc (jedno parkovací místo na 15 obyvatel); Milánu více než 31 tisíc (1 na 13 obyvatel) a Janovu více než 31 tisíc (1 na 22 obyvatel).
Jinak pro přehled, většina evropských měst, která jsou na automobilitu lépe připraveny, mají k dispozici v průměru jedno parkovací místo na každých 10 obyvatel. A některá města, například Aachen, Eindhoven, Münster či Wiesbaden, mají více parkovacích míst než registrovaných automobilů. V nich je třeba volná parkovací místa hledat též, ale netrávíte tím celé hodiny.
Tou poslední vrstvičkou odpovědi pak je osobitá nátura Italů.
Ačkoliv si je 76 procent italských obyvatel naprosto vědomo, že masivní využívání osobních vozidel není ve městech podpořeno dostatečnou dostupností parkovacích míst, stejně se komfortu osobní mobility vzdát nehodlají. O jízdní kola nebo městskou hromadnou dopravu nestojí. A tak vyrážejí každý den znovu bojovat o volné parkovací místo.
S velmi vetchou nadějí, že ho skutečně naleznou – v celonárodním průměru do patnácti minut – anebo v metropolitním průměru, dříve než do pětačtyřiceti minut. La vita è bella.
Na chaosu se dá vydělat
Šance, že by se Italové pustili do výstavby desítek nebo stovek tisíc parkovacích míst v centrech svých historických měst, je prozatím pranepatrná. A právě z toho pramení, proč na celou problematiku společnost Parking Cloud upozorňuje. Dělá si tím reklamu.
Tam, kde jiní vidí problém, oni spatřují příležitost.
Parking Cloud totiž provozuje inovativní platformu sdílení parkovacích míst. Propojuje řidiče hledající parkování (Guest) s vlastníky aktuálně nevyužitých parkovacích míst, garáží, příjezdových cest nebo nevyužitého pozemku (Host). Kterým dává vydělat.
Ne zcela altruisticky, pochopitelně si z toho bere zprostředkovatelskou provizi. Pomocí jejich aplikace mohou uživatelé snadno najít volná parkovací místa v kritických oblastech, což šetří drahocenný čas a snižuje stres spojený s hledáním parkovacího místa. A ve městech, jakými je Řím nebo Milán, narazila na zlatý důl.
Protože tam řidiči při hledání volných parkovacích míst plýtvají svým životem nejvíce.