O adventu dávejte u obchoďáků pozor. Hlavně dopoledne je to o plechy

I v éře eshopování je stále hodně těch, kteří vánoční dárky kupují osobně v některém z obchodních center. A podle toho to také vypadá na parkovištích, kde právě v období adventu panuje velmi napjatá atmosféra a o nehody není nouze.

Kolem Vánoc stačí projíždět okolo některé z velkých obchodních center a i tomu, kdo zcela ignoruje kalendář je hned jasné, že se svátky blíží. Kolony jsou jak na parkovištích, tak na příjezdech i odjezdech. A jsou plné nervózních řidičů, kteří nestíhají, dochází jim trpělivost a raději by byli kdekoliv jinde, klidně i zubaře, než v té zpropadené a nekonečné koloně. A to vede k chybám, k agresivitě a často i k nehodám. Byť naštěstí ne moc vážným, často jde jen o plechy, ale i to umí pořádně naštvat.

„Dopravní nehody v okolí obchodních center mají svá specifika. Většinou se odehrávají při nízkých rychlostech, a tak jsou jejich následky méně vážné. Nejčastěji jde o poškození vozidel – odřeniny, promáčkliny nebo rozbitá zrcátka. V některých případech však do hry vstupují i chodci, kteří se kvůli nepozornosti stávají oběťmi lehčích střetů. I když zranění nebývají vážná, mohou pokazit vánoční náladu na dlouhé týdny,“ upozorňuje Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz České kanceláře pojistitelů (ČKP).