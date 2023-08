Auta rostou, malá parkovací místa zůstávají. Už jste nastupovali oknem?

Je to jako z filmu pro pamětníky. První zákonná norma, stanovující rozměry pro odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, pocházela z roku 1977. V čase, kdy silnicím kralovala Škoda 100, široká 162 centimetrů. Úpravy se ona norma dočkala o deset let později, kdy se hitem československých silnic stal „čtyřdveřový sedan“ Škoda 120. Ta byla dokonce ještě o pár centimetrů subtilnější. A pak? Ticho po pěšině. Které trvalo až do roku 2011, kdy se norma ČSN 73 6056 dočkala novelizace.

Od toho památného momentu, na který budeme ještě dlouho vzpomínat, tedy v Česku platí, že parkovací místo musí na šířku mít alespoň 2,5 metru a kolmá stání pak alespoň 5 metrů na délku. Šířku podélného stání stanovuje minimálně na dva metry, přičemž alespoň tři metry komunikace musí zůstat volné pro průjezd hasičů či záchranářů. V čem je tedy zádrhel?

V krátkosti v tom, že ČSN 73 6056 zastarávala už v době své aktualizace. Během jejího schvalování se počítalo s tím, že standardní auto má průměrně 4,75 metru na délku a 1,75 metru na šířku. Jenže za poslední dvě dekády se ten hrubý průměr délky zvýšil na 4,8 a šířky na 1,84 metru.

Parametry aut nabobtnaly, vozy se staly rozměrnějšími. A skoro půlstoletí stará norma, aktualizovaná naposled před dvanácti lety, zkrátka neodráží realitu českého vozového parku.

Auta rostou, potvrzují prodejci

Přesněji řečeno, průměrně větší nejsou malé městské vozy, ale auta, která jsou momentálně ta nejprodávanější a nejužívanější. Potvrzují to i sami prodejci.

„Auta v posledních letech narostla do šířky i délky o desítky centimetrů,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.com. Proč? Pro parádu to není, důvodem je bezpečnost. Právě kvůli snaze o její navýšení moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, tlustšími dveřmi, rozšířenými sloupky.

Že je jízda ve městě adrenalin? Což teprve parkování, to je teprve pořádná zábava.

„Třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia měřila v roce 2004 170 centimetrů na šířku a 450 centimetrů na délku. Dnes má přes 180 šířky a téměř 470 centimetrů na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane,“ komentuje Knieža.

Na silnicích v Česku přitom narazíme na mnohem rozměrnější kousky. Tesla Model Y je dlouhá téměř 470 centimetrů, a se sklopenými zrcátky široká bezmála dva metry. Poměrně robustní SUV BMW X7 měří 518 centimetrů, na šířku má dva metry. Drobečkem není ani Škoda Superb, s parametry 486 × 186 centimetrů.

Norma ČSN 73 6056 je však stále poplatná roku 2011 a nemyslí na to, že řidiči po zaparkování Mazdy CX-60 s šířkou 213 centimetrů potřebují pro snadné vystoupení z jedné strany prostor alespoň 80 centimetrů. Stejně jako všichni řidiči. Právě 80 centimetrů ze stran a 50 centimetrů místa před i za automobilem považují dopravní odborníci z ČVUT za optimální.

Norma neplatí všude

Ani to, že se ve městě nesnažíte parkovat s rozměrným SUV, ale pomenším autem, vám nemusí být moc platné. Norma z roku 2011 je totiž závazná jen pro nově budovaná parkoviště.

„Pokud jsou někde menší stání, nemusí být v rozporu s předpisy. Tyto rozměry totiž platí jen pro nově budovaná stání, ta starší se měnit nemusí,“ vysvětloval předloni mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ke své smůle tedy můžete narazit stání, které ještě pamatuje veteránské stodvacítky škodovky.

Příliš velká auta a příliš malá parkovací místa nejsou jedinými příčinami problémů. Významným dílkem do skládačky komplikací jsou neukáznění řidiči, kteří parkují „na doraz“ anebo zasahují vozem přes dvě místa.

Zapomenout nesmíme ani na provozovatele parkovišť. To na nich nakonec je, jak velká parkovací stání si nechají vyhotovit. Norma ČSN 73 6056 určuje nejmenší povolený rozměr, a nikomu v zásadě nebrání, aby pro své klienty vytvořil parkovací místa velikosti heliportu.

Trend je však jednoznačně opačný. Méně totiž znamená více, a přidržení se dvanáct let staré normy umožňuje obchodním centrům napěchovat na jednotku plochy maximum vozů zákazníků.

Svět volá po změně, Česko nespěchá

Francouzská Norme NF P 91-100 stanovuje minimální šířku parkovacích míst na 2,30 metrů. Švýcaři se chystají rozšířit na 2,50 metrů. Ve Velké Británii je minimem 2,4 metrů, a chystají se rozšiřovat. Za světové rekordmany můžeme považovat Spojené státy americké, kde vzhledem k rozměrnosti průměrných vozů mají standard šířky parkovacího stání 2,7 metrů.

Malé městské vozy si při parkování skutečně vystačí s málem, zrovna k rozšířeným však nepatří.

Prakticky všude si ovšem uvědomují, že současná moderní auta i se zrcátky dosahují šířky dva a čtvrt metru, což ponechává řidiči a pasažérům jen minimální prostor pro vystoupení. A mají tendenci to na popud automobilových asociací, výrobců a prodejců aut, developerů i organizací záchranných jednotek nějak řešit.

V Česku se však zatím nic takového nechystá, stávající podoba normy je považována za „přiměřenou“. Možná proto, že aut přibývá a rozhodnutí snižovat počty parkovacích míst rozšířením stávajících jednotlivých stání by nebylo přijato s nadšením. Moderní vozy se nejspíš zmenšovat nebudou, a tak jejich řidiči budou muset zhubnout. Anebo začít vylézat na parkovišti bočním okénkem.