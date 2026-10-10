Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?

Mondial de l’Auto Paris 2026
- Termín konání: 12. až 18. října 2026 (pondělí 12. října je vyhrazeno pro odbornou veřejnost a novináře, pro širokou veřejnost je výstaviště plně přístupné od úterý 13. října).
- Místo konání: Výstaviště Paris Expo Porte de Versailles, Paříž, Francie (akce obsadí celkem 5 pavilonů).
- Hlavní témata: Elektromobilita, vodíkové technologie, autonomní řízení, chytrá konektivita a inovativní řešení městské dopravy.
- Hlavní lákadla a program: Světové i evropské premiéry nových sériových vozů a futuristických konceptů.Rozsáhlá zóna Innovation Factory, která sdružuje technologické firmy a startupy zaměřené na softwarově definovaná vozidla a asistenční systémy. Možnost testovacích jízd s nejnovějšími modely.