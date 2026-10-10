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Nová kachna a další novinky z Paříže. Jaká auta se tam představí veřejnosti?

Vladimír Löbl
  4:30
Pařížský autosalon se chystá otevřít své brány a láká na sto potvrzených značek, které přivezou žhavé novinky i zajímavé koncepty, mezi nimiž nechybí Dacia Striker, rodinný Fiat Grizzly, znovuzrozená Audi A2, studii budoucího Citroënu 2CV či nový malý Smart.
Automobilka Renault pro pařížský autosalon postavila také odvážný a futuristický koncept R8 Gordini, který vzdává velkolepou poctu úspěšnému rallyeovému speciálu ze šedesátých a sedmdesátých let.
Legendární „Kachna“ je zpět! Citroën odhalilo upoutávky na nový elektrický koncept 2CV, který navazuje na slavnou historii z 30. let, kdy měl vůz bezpečně převézt i košík plný vajec.
Citroën 2CV
Citroën 2CV
Citroën 2CV
56 fotografií

Mondial de l’Auto Paris 2026

  • Termín konání: 12. až 18. října 2026 (pondělí 12. října je vyhrazeno pro odbornou veřejnost a novináře, pro širokou veřejnost je výstaviště plně přístupné od úterý 13. října).
  • Místo konání: Výstaviště Paris Expo Porte de Versailles, Paříž, Francie (akce obsadí celkem 5 pavilonů).
  • Hlavní témata: Elektromobilita, vodíkové technologie, autonomní řízení, chytrá konektivita a inovativní řešení městské dopravy.
  • Hlavní lákadla a program: Světové i evropské premiéry nových sériových vozů a futuristických konceptů.Rozsáhlá zóna Innovation Factory, která sdružuje technologické firmy a startupy zaměřené na softwarově definovaná vozidla a asistenční systémy. Možnost testovacích jízd s nejnovějšími modely.
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