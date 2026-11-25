Když se řekne Rétromobile, každému fanouškovi automobilové historie se okamžitě vybaví lednová či únorová Paříž, výstaviště Porte de Versailles a neopakovatelná atmosféra přehlídky, která se od roku 1976 vyprofilovala v nejprestižnější událost svého druhu na světě. Stala se nepostradatelnou součástí světa klasických automobilů, stejně jako Concours d’Elegance ve Villa d’Este v Itálii, Pebble Beach ve Spojených státech nebo v poslední době Concours d’Elegance ve francouzské Chantilly.
Po téměř padesáti letech, během nichž si francouzský salon Rétromobile budoval pověst místa, kde se historie potkává s vysokým uměním, se organizátoři ze společnosti Comexposium rozhodli pro odvážný krok: překročit Atlantik a představit tento unikátní koncept americkému publiku. Historicky první ročník Rétromobile New York, který se uskutečnil od 19. do 22. listopadu v manhattanském komplexu Javits Center, se tak stal důkazem, že v USA takto koncipovaná akce chyběla.
Nový přístup na americké půdě
Zatímco americké přehlídky tradičně sází buď na venkovní soutěže elegance na golfových greenech, nebo na masové aukční haly zaměřené především na americké muscle cars a poválečnou klasiku, Rétromobile přinesl do New Yorku něco zcela jiného: komornější, galerijní přístup, silný důraz na evropský původ, předválečné karosářské umění a historii motorsportu.
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Výstavní haly Javits Center se na čtyři dny proměnily v exkluzivní salon, kde nešlo jen o obchodování, ale především o vyprávění příběhů. Organizátoři od samého počátku zdůrazňovali, že nechtějí pouze zkopírovat pařížský model, ale vytvořit most mezi evropskou a americkou sběratelskou kulturou.
Klenoty, které běžně nespatříte
Hlavním magnetem prvního ročníku byly bezesporu samotné exponáty. Mnoho z vystavených vozů pocházelo ze soukromých sbírek na východním pobřeží USA, které jsou veřejnosti jinak zcela nepřístupné. Návštěvníci tak měli vzácnou příležitost obdivovat z bezprostřední blízkosti automobily, jež utvářely dějiny 20. století.
Absolutní pozornost poutala sekce věnovaná předválečné francouzské karosařině, které vévodily majestátní Bugatti Type 57SC Atalante a aerodynamický skvost Delahaye 135M s karoserií Figoni & Falaschi. Právě tyto vozy dokonale ztělesňovaly filozofii Rétromobile – prezentovat automobil jako vrcholné sochařské dílo své doby. Evropskou šlechtu pak důstojně doplňovaly ikony amerického zlatého věku, jako byl kompresorem přeplňovaný Duesenberg Model SJ či zakázkový Packard Twelve.
Milovníci rychlosti se zase shromažďovali kolem zóny motorsportu. Zde zářila vzácná Alfa Romeo 8C 2900B, která ve své době neměla na silnicích ani závodních tratích konkurenci, a vedle ní legendární Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, jež připomnělo zlatou éru závodů GT na přelomu 50. a 60. let.
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Velký rozruch vzbudil také autentický Porsche 917K v ikonických barvách Gulf, který nesl patinu vytrvalostních bitev v Le Mans, a futuristický koncept Lancia Stratos Zero z dílny Bertone, jenž i po více než padesáti letech vypadal jako stroj z jiné planety. Významným lákadlem se stala rovněž unikátní kolekce motocyklů hudební legendy Billyho Joela, ale také impozantní výstavní GM Futurliner, který ve 30. letech navrhl Harley Earl.
Ferrari Steva McQueena za 400 milionů
Oficiálním aukčním domem prvního severoamerického ročníku se stala renomovaná síň Gooding Christie’s, jejíž dvoudenní dražba přinesla absolutní finanční i společenský vrchol celé akce. Tím byl historicky první veřejný aukční prodej vozu Ferrari 275 GTB/4S NART Spider z roku 1967, který jako nový vlastnil legendární herec a automobilový nadšenec Steve McQueen.
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Vůz s číslem podvozku 10453 je šestým z pouhých deseti exemplářů NART Spider, které Ferrari vyrobilo na popud amerického importéra a závodního týmu Luigiho Chinettiho. Dražba odstartovala na 10 milionech dolarů a nakonec se vyšplhala až na konečných 18 925 000 dolarů (přibližně 423 milionů korun) včetně aukční prémie.
Příběh tohoto vozu dokládá, jak silně na trhu rezonuje spojení slavného původu a autentické historie. Vůz opustil továrnu v odstínu Blu Sera, ale krátce poté, co jej McQueen v roce 1967 převzal, utrpěl nehodu na kalifornské dálnici Pacific Coast Highway. Herec jej následně nechal přelakovat na tmavší metalickou modrou, upravil prošívání sedadel, odstranil nárazníky a nainstaloval konzoli s rádiem.
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Původní karoserie Scaglietti i motor a převodovka se shodnými čísly však zůstaly nedotčené a posledních zhruba 40 let strávil vůz skrytý v jediné americké sbírce. Ačkoli cena 18,9 milionu dolarů nepřekonala absolutní rekord modelu z roku 2013 (kdy se kus bez historie nehody a s jediným majitelem prodal za 27,5 milionu dolarů), zařadila McQueenův spider mezi nejúspěšnější silniční vozy v aukční historii.
Setkání světové sběratelské elity a moderní klasika
Atmosféra na výstavišti měla blízko k prestižním veletrhům současného umění, jako je Art Basel. Místo hluku túrujících motorů a agresivních prodejních hesel dominovaly tiché debaty nad původem jednotlivých šasi, historií majitelů a detailními postupy při restaurování. Součástí programu byly také odborné panelové diskuse, na nichž vystoupili přední historici motorismu, designéři i slavní závodní jezdci minulosti.
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Stejně jako v Paříži, i v New Yorku hrál klíčovou roli doprovodný program. Galerie automobilového umění nabídla obrazy, sochy, dobové plakáty, vzácné modely i původní technické výkresy. Velký zájem vzbudila také zóna zaměřená na moderní klasiku a youngtimery z 80 . a 90. let. Vedle extrémně drahých rarit se tak v halách objevily i vozy jako Ferrari F40, BMW M3 (E30) Sport Evolution nebo Lancia Delta HF Integrale, k
teré ukázaly, že vášeň pro mechanickou čistotu přitahuje i mladší generaci sběratelů z newyorského technologického a finančního sektoru.
Význam pro budoucnost sběratelského trhu
První ročník Rétromobile New York vyslal do světa jasný signál. Ukázal, že i v době rychlé digitalizace a proměny automobilového průmyslu zůstává fascinace mechanickou dokonalostí a historií neotřesitelná. Pro New York, město, které je tradičně vnímáno spíše jako bašta finančnictví, módy a výtvarného umění než automobilismu, znamenala tato akce otevření zcela nové kulturní kapitoly.
Ohlasy vystavovatelů i návštěvníků po skončení prvního ročníku hovořily jednoznačně: Rétromobile dokázal v USA zaplnit prázdné místo na trhu. Pařížská legenda tak úspěšně zapustila kořeny i za oceánem.