Naftu nevedeme. Paříž zakázala diesel u čtyř klíčových benzinek na obchvatu

Přes tankovací pistole těchto čtyř čerpacích stanic proteče ročně nafta odpovídající tři čtvrtě milionu plných nádrží. Polovina toho, co pařížské diesely spotřebují. Od prvního října už to tak není. Zákazem prodeje nafty pokračuje tažení Paříže za vytlačení vznětových motorů mimo město. Původně ambiciózní plán na absolutní vytlačení už sice radnice musela posunout – nyní oficiálně do roku 2030, zákaz prodeje nafty jej ale má podpořit. Následovat mají i další benzinky.

Starostka Anna Hidalgová svůj boj dokládá čísly o emisích mikročástic. Ty podle ní mohou každý rok za předčasné úmrtí osmi tisíc lidí.

Opatření se týká stanic ve čtvrtích Porte d’Aubervilliers, Porte d’Orléans and Quai d’Issy-les-Moulineaux. Ty začaly už v půlce září informovat své zákazníky, že brzy nenatankují. Paradoxně nejvíc tato opatření dopadnou na profesionály, kteří často využívají dodávky. Na to ostatně upozornila i společnost TotalEnergies, která všechny čtyři čerpací stanice provozuje.

„Toto opatření povede k významnému přesunu vozidel k sousedním stanicím, které nejsou uzpůsobeny na zvládnutí takového počtu nových zákazníků,“ upozornila společnost ve vyjádření pro televizní stanici France 3. Zákaz prodeje nafty na velkých benzinkách na městském okruhu tak podle TotalEnergies povede k vyšší dopravě a zácpám na menších tazích v okolí.

Odpůrci tažení Anny Hidalgové kousavě upozorňují i na to, že – na rozdíl od elektromobilů – netrápí dieselová auta starosti s častým tankováním. A ti, kteří dojíždějí, tak zkrátka natankují mimo Paříž na periferii.

Zákaz se rozšíří

I na to ale pařížská radnice myslí. Zákaz prodeje nafty v delším horizontu nemá zasáhnout jen všechny stanice v Paříži, kterým budou postupně končit koncese, ale i všechny čerpací stanice v celé oblasti Île-de-France, tedy osm departmentech zahrnujících Paříž a její okolí a čítající více než 12 milionů obyvatel. „Paříž má hustou síť veřejné dopravy, která nabízí alternativy k používání dieselových vozidel. Postupné zastavení prodeje nafty je součástí několikaletého programu, jehož cílem je podpořit přechod k méně znečišťujícím vozidlům,“ okomentoval plány radnice náměstek primátorky David Belliard.

Původně měl zákaz přijít už dřív, na žádost záchranných složek jej ale Hidalgová odsunula až na dobu po olympijských hrách. Hasiči a policisté se totiž báli, že v nouzi nebudou mít kde natankovat. Pařížská radnice sice vyřadila auta se vznětovým motorem ze svého vozového parku už v roce 2020, ale na vozidla státních institucí se tento zákaz nevztahuje. Primárně to platí pro záchranářská vozidla, ale zákaz se nevztahuje třeba ani na „služebáky“ drážní společnosti SNCF a další instituce.