Je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších automobilových výtvorů historie. Spojuje futuristickou estetiku, odvážný design a technologické možnosti 60. let do jednoho originálního, silně stylizovaného celku. Nedá se však říct, že by růžový Panthermobil seděl všem. Sběratelskou hodnotu ovšem rozhodně má.
Autor: Profimedia.cz
Když se řekne show-car, je tím obvykle míněn vůz sestavený zakázkově, ryze účelově. Určený jen pro vnější prezentaci zvědavé veřejnosti, jako dílo dělané pro podívanou. Zkrátka na parádu. A jen málokterý stroj tu definici vystihuje tak dobře jako vůz Růžového pantera. Panthermobile.
Autor: Profimedia.cz
Panthermobile se řadí mezi další ikonické filmové automobily: červeně blikající a mluvící autonomní Pontiac Trans Am (tedy Kitt Nočního mstitele); elegantní Batmobil zakukleného ochránce Gothamu anebo šlapací vozítko pravěkého Freda Flinstonea. A všechny je překonává. Svým komfortem.
Autor: Profimedia.cz
Panthermobile je dokonalým ztělesněním pojmu show-car. Vznikl v roce 1969, čistě jako propagační vozidlo pro tehdy populární animovaný pořad americké televize, The Pink Panther Show. Šou Růžového pantera byla nejprve vysílaná na stanici NBC, později na ABC. Panthermobile však zářil všude.
Autor: Profimedia.cz
Vozidlo bylo navrženo tak, aby navenek jasně reflektovalo styl mystického Růžového pantera. Je tudíž naprosto extravagantní, nápadité, nepřehlédnutelné. A do krajnosti nepraktické. Auto vzniklo jako jediný kus a nikdy nebylo určeno pro jízdu na běžné silnici.
Autor: Profimedia.cz
Na designu Panthermobilu se vyřádil Ed Newton, v úzké spolupráci s dalšími známými tvůrci zakázkových aut, Danem Woodsem, Joe Bailonem a Billem Hinesem. Samotnou výrobu zajišťovala kalifornská firma Bob Reisner’s California Show Cars.
Autor: Profimedia.cz
I když je to ze siluety těžké rozpoznat, pod tím nánosem úprav se v jádru skrývá podvozek Oldsmobile Toronado. Panthermobile má skutečně impozantní rozměry: jeho délka přesahuje sedm metrů. A je nápadně úzký, jen 1,8 metru.
Autor: Profimedia.cz
Vzhledem k futuristickému tvaru a absenci střechy musel řidič sedět v polootevřeném kokpitu, přičemž byl povinně vybaven helmou. Zajímavostí je, že řidič není uvnitř chráněn před počasím a vůz nemá klasickou přístrojovou desku. Jízda s ním tak byla zážitkem i výzvou z hlediska ovládání.
Autor: Profimedia.cz
Pohon zajišťoval motor V8 o objemu 7,0 litru, umístěný docela netradičně za řidičem. Typického nebo standardního tu ovšem bylo jen málo. Poháněná byla přední kola, a to prostřednictvím třístupňové automatické převodovky GM TH-425. Tento koncept byl nezvyklý i na poměry „kreativních“ šedesátek.
Autor: Profimedia.cz
Co době naopak přesně odpovídalo, byl interiér. Navržený jako „kapsle potěšení“. Kýčovitě vybavený prostor s růžovým kobercem, čalouněním, barovým pultem, a dokonce – tehdy skoro sci-fi prvkem – mobilním telefonem. Vše bylo laděno do odstínů růžové barvy, včetně metalického laku karoserie.
Autor: Profimedia.cz
Náklady na vozidlo se tehdy vyšplhaly na 100 tisíc dolarů. Přepočítáno s inflací, dnes by to bylo 10,5 milionu korun. Což z Panthermobilu učinilo nejdražší show-car, a tuto svou pověst si patrně uchoval. Jeho sláva ovšem věčná nebyla.
Autor: Profimedia.cz
Po ukončení své propagační role se vozidlo objevovalo na různých autosalonech, přehlídkách a výstavách. Postupně však chátralo. Přestalo být pojízdné, zůstávalo několik let mimo provoz a v zanedbaném stavu. V roce 2011 bylo v aukci prodáno londýnské společnosti Coys.
Autor: ČTK
Nový majitel se rozhodl vozidlo kompletně restaurovat a vrátit mu původní lesk. Restaurování provedla známá kalifornská dílna Galpin Auto Sports, mezi nadšenci tuningu chvalně vyhlášená pořadem Pimp My Ride.
Autor: Profimedia.cz
Celý proces obnovy trval několik let a zahrnoval kompletní opravu pohonu, karoserie i interiéru. V roce 2016 oznámil magazín Jalopnik, že Panthermobile je po renovaci znovu plně funkční a připravený na veřejné vystupování. Znovu získal svůj ikonický růžový lak a původní „šedesátkový“ design.
Autor: Profimedia.cz
Panthermobile dnes slouží především jako ukázka extravagantního designu své doby a symbol televizní popkultury 60. a 70. let. Je důkazem toho, jak i „obyčejný“ animovaný seriál může inspirovat k vytvoření jednoho z nejvýraznějších automobilových výtvorů historie.
Autor: Profimedia.cz