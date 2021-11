Pomsta je drsná: vojenský pandur drtí fabii na cimprcampr

Páté výročí nehody armáda připomíná novým videem. „Dnes je smutné výročí nehody jedné fabie a čtyř pandurů, známé jako ‚střetnutí u Tábora‘, po které si z nás mnoho lidí dělalo legraci. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil,“ uvádí netradiční crashtest Armáda České republiky.

Stříbrnou Škodu Fabii první generace vojenský obrněný transportér na videu rozšlápne.

Vše začalo v listopadu 2016, kdy nedaleko Tábora vyřadila obyčejná Škoda Fabia na tři roky čtveřici obrněných pandurů 42. mechanizovaného praporu české armády. Pandury jely natěsno za sebou a za brzdící škodovkou se srazily. Zatímco na fabii byla škoda jen padesát tisíc korun, v případě vojenské techniky se náklady na opravu vyšplhaly na 95 milionů.

Fabia vs. pandury Vše o potyčce malé škodovky s vojenskými obrněnci Srážka pěti obrněných vozidel Pandur s osobním vozem stála armádu 95 milionů korun. U poničených vozů, které do sebe vzájemně narazily v roce 2016 na obchvatu Tábora, musely být vyměněny korby. Poslední opravený si vojáci převzali na konci března 2019. Čtěte více.

Nebylo by tedy divu, kdyby ve vojácích při vyslovení jména mladoboleslavského vozu vznikla nějaká averze, ale na druhé straně třeba také respekt.

Když v březnu letošního roku jejich kolegové u Žatce viděli fabii v problémech, neváhali a posádce pomohli při defektu kola. Pochlubili se tím na facebookovém profilu armády. Z mladoboleslavské automobilky za toto hezké gesto přišla nabídka k projížďce se soutěžním speciálem Fabia Rallye2 evo. Vicemistr České republiky 2019 Filip Mareš vojákům na polygonu v Bělé pod Bezdězem ukázal, jak jeho auto umí zvládat smyky a střílet do výfuku.

Video sledujte zde: