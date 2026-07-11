Šestilitrový dvanáctiválec spojený s manuální převodovkou má karoserii z rudého karbonu. Cena: 3,1 milionu eur plus šedesát tisíc eur za příplatkovou výbavu a manuální převodovku, to je asi osmdesát milionů korun.
Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV
Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...
Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...
Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů
Juliette Binocheová, Justin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...
NÁZOR: Král je nahý a kasa prázdná. VW bojuje o přežití, je rozkradený jak ČKD
Když se tento čtvrtek v německém Wolfsburgu sešla dozorčí rada koncernu Volkswagen, oficiální zprávy mluvily o „historické transformaci“, „tlaku čínské konkurence“ a „hledání úsporných opatření“....
Úspory v koncernu Volkswagen odboráři odmítají. Záchranný plán je slabý
Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters a německého deníku Süddeutsche Zeitung.
Omezení výroby VW nemá mít na Škodu přímý dopad. Dodavatelé už pokles pocítili
Restrukturalizační plán koncernu Volkswagen nemá podle firmy Škoda Auto přímý dopad na aktivity tuzemské automobilky, řekl mluvčí společnosti Jozef Baláž. České závody podle firmy aktuálně pracují na...
V Audi po devadesáti letech probudili starou a zatraceně rychlou bestii
Před více než devadesáti lety ohromil svět rychlostí přesahující 320 kilometrů v hodině, a stal se symbolem technické odvahy své doby. Stříbrný šíp, rekordy lámající Auto Union „Lucca“, se nyní vrací...
Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV
Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé...
Evropská komise uvalila antidumpingová cla na pneumatiky z Číny
Evropská komise (EK) uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 procenta do 45,3 procenta na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny, informovala agentura Reuters....
VW oznámil drastické omezení výroby, Blume má fintu, jak zavřít továrny
Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50...
Evropští řidiči nejsou technicky tak vyspělí jako čínští, musejí se vzdělat, říká manažer
„Peking 2026 byl zlomem. Auta prožívají stejnou revoluci jako kdysi mobily a televize,“ říká Alfredo Altavilla. Starší ročníky si ho pamatují jako vrcholového manažera automobilky Fiat. V současnosti...
Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku
Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky inzerátů, zaškrtat desítky filtrů na internetu a doufat, že z té záplavy benzínu, dieselu a stavu...
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Souboje i kotrmelce v bahně fotil i prezident Pavel. V Nové Pace potkal legendu
O uplynulém víkendu (4. a 5. července 2026) se legendární Štikovská rokle v Nové Pace proměnila v centrum evropského autokrosu. Pátý podnik FIA mistrovství Evropy přilákal do horkého prachu a...
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...