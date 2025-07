Silný vokál Ozzyho Osbourna se vždy zdál být dokonale synchronizovaný s rytmem jízdy a není divu, že jeho garáž skrývala plejádu luxusních aut. Legendární frontman Black Sabbath si však za volantem počínal jako slon v porcelánu. Až do šedesáti let Princ temnoty řídil načerno, průkaz získal až na devatenáctý pokus. Překvapuje to někoho?