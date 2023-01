Na rok 2027 chystá EU novou daň z CO2. Zdražení benzinu vykryje dotací

Po dlouhých jednáních se Evropský parlament koncem prosince dohodl na reformě systému EU pro obchodování s emisními povolenkami, tzv. ETS. Výsledek – nazvaný ETS2 – poprvé zahrnuje novou daň za emise uhlíku z fosilních paliv používaných v silniční dopravě a při vytápění budov. Toto opatření má vstoupit v platnost v roce 2027.

Podle studie Postupimského institutu pro výzkum klimatu se v důsledku přijetí opatření zvýší ceny fosilních paliv. A to až o 10,5 eurocentů za litr benzinu a 12 eurocentů za litr nafty. Emisní povolenky musí nakoupit v dražbě, odvádět a hradit dodavatelé paliv, tedy například majitelé čerpacích stanic. Zvýší se ovšem také cena paliv pro vytápění – plyn, topný olej, uhlí – a to jak pro domácnosti, tak pro průmysl.

Naopak některá odvětví zůstávají z dodatečné uhlíkové daně vyňata: postiženo opatřením nebude zemědělství, rybolov nebo poněkud nelogicky dieselové vlaky.

Nerovnoměrnost vykryje fond

Jednání o ETS2 se táhla dlouho, protože opatření jsou kontroverzní. Řada europoslanců se zjevně oprávněně obává, že zdanění dopravy a vytápění by mohlo vyvolat celoevropské protestní hnutí. Ne nepodobné protestům gilets jaunes „žlutých vest“ ve Francii, které rovněž následovaly po zvýšení daně z pohonných hmot.

Opatření totiž dopadne na občany nerovnoměrně, a zejména zvýšení cen za vytápění postihne nejvíc nízkopříjmové domácnosti. Vytvořen byl proto nový sociální klimatický fond, který má chránit nejchudší domácnosti a malé a střední podniky. Zdražení tedy bude vykrývat nová dotace,

Fond bude financován částkou 87 miliard eur z výnosů systému ETS2. Navíc byl stanoven cenový strop ve výši 45 eur za tunu emisí uhlíku, který bude platit nejméně do roku 2030. Pokud ceny energií zůstanou „mimořádně vysoké“, jako tomu bylo od začátku války na Ukrajině, mohl by být systém ETS2 odložen o rok, tedy do roku 2028.

„Paliva jsou dnes zatížena vysokými daněmi (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, ve vybraných státech již existující uhlíková daň). Emisní povolenky jsou cenovým signálem, který však při ceně kolem 45 eur za povolenku bude mít mnohem menší vliv než existující daňové zatížení,“ mírní obavy z protestů Michal Hrubý, ekonom českého výzkumného think-tanku se zaměřením na udržitelné finance ISFC.

„Spotřebitelé jsou velmi málo citliví na změnu ceny paliv – i při zvyšujících se cenách omezují spotřebu relativně méně, než jaký je nárůst cen. Váha pohonných hmot ve spotřebním koši spotřebitelů se pohybuje v průměru kolem 5 procent, a podle odhadů může být průměrné navýšení této váhy kvůli vlivu emisních povolenek s cenou 45 eur menší než 0,5 procentních bodů,“ dodává.

Nárůst cen bude finančně kompenzován a budou zde peníze na podporu přechodu od znečišťujících fosilních paliv na čistší zelené technologie.

Nová norma anebo nový problém?

Kritici opatření vyčítají nekoncepčnost. Je to prý pouhé další zdanění bez souvisejících kroků.

Typově podobným příkladem z oblasti dopravy je třeba město Mnichov, které masivně zavedlo nové cyklopruhy, pruhy pro autobusy a další opatření pro omezení osobní dopravy. Výsledkem ovšem není, že by méně lidí jezdilo auty a zlepšilo se životní prostředí. Právě naopak – lidé tráví mnohem víc času v dopravních zácpách a Mnichov se v tomto směru vyšvihl na první místo žebříčku německých měst – průměrný řidič tam ročně stráví 74 hodin v zácpě.

Se sporným efektem dalšího zdanění paliv částečně souhlasí i Michal Hrubý: „Efekt zpoplatnění uhlíku z paliv v dopravě nepovede ke skokovému snížení celkových emisí v dopravě. Jedná se pouze o jeden z mnoha cenových signálů, jehož cílem je postupně ustoupit od spotřeby fosilních paliv. Může to být třeba signál k tomu pořídit si úspornější auto.“

„Na první pohled se může zdát, že se jedná o kontroverzní opatření, ale myslím, že to do budoucna bude spíše norma,“ myslí si Kateřinu Davidová, odbornice na klimatickou politiku z Centra pro dopravu a energetiku.

Scénáře se Žlutými vestami se neobává: „Opakování žlutých vest by podle mě hrozilo tehdy, pokud by se vlády na toto vysvětlování vykašlaly nebo pokud by byl systém nastaven nespravedlivě. Klíčovou částí návrhu je ovšem právě zavedení Sociálního klimatického fondu o objemu 86,7 miliard eur, z kterého budou moci členské státy čerpat ještě před tím, než se rozjedou nové povolenky. Více než třetina tohoto fondu by měla být navíc využita na přímou podporu ohrožených domácností.“

„Nárůst cen tak bude finančně kompenzován a budou zde peníze na podporu přechodu od znečišťujících fosilních paliv na čistší zelené technologie,“ vysvětluje Davidová. „Měli bychom se tedy na tato nová opatření dívat spíš jako na šanci pro nové investice a možnost, jak dostat více peněz na zelenou transformaci přímo k lidem. Šlo by tím třeba částečně pokrýt pobídky na elektromobily. Bude záležet na české vládě, jak s výnosy naloží,“ uzavírá.