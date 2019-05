OSN zavedla nová bezpečnostní pravidla: Dětské podsedáky nestačí

OSN se omezením snaží zajistit, aby malé děti používaly autosedačku s vysokým opěradlem co nejdéle. Výrobci autosedaček tak nemohou nadále vyrábět bezpečnostní podsedáky bez vysoké opěrky zad pro malé děti do šesti let, uvádí DailyMail.



Podsedáky pro větší děti: O co jde?

Mění se pravidla pro používání dětských podsedáků v autě vzhledem k váze a výšce dítěte. Nově mohou podsedáky používat děti vážící více než 22 kilogramů a vyšší 125 centimetrů, tedy zhruba od šesti let věku. Výrobci nesmí podsedáky pro malé děti nadále vyrábět. Doteď mohly na podsedácích jezdit děti už cca od tří let - tedy vážící více než 15 kilogramů. Proč nová pravidla?

Odborníci z OSN, která stanovuje bezpečnostní standardy pro autosedačky, se domnívají, že podsedáky nejsou pro tak malé děti bezpečné. Jednak nejsou v autě dostatečně připevněny a také bez bočnic a vysoké opěrky zad neposkytují malým dětem dostatečnou ochranu při autonehodě, především dojde-li k bočnímu nárazu. Co s podsedákem, který používáme?

Pokud už máte podsedák, který používá dítě vážící nad 15 kilogramů, je nadále legální takový druh zabezpečení v autě používat. Nová legislativa však zajistí, aby se podsedáky přestaly pro tak malé děti nadále vyrábět.

Odkdy pravidla platí?

Novinku zavádí OSN, ale je prosazována Evropskou unií. Podle britského ministerstva dopravy zákony vešly v platnost od března tohoto roku.

„Veškeré podsedáky, které výrobci nově vypustí do prodeje, budou mít pro dětské uživatele vyšší prahové hodnoty. Nově je smějí používat děti až od 22 kilogramů a 125 centimetrů,“ píše DailyMail. Rodiče, kteří podsedáky již vlastní, je však mohou nadále pro děti vážící přes 15 kilogramů používat.

„Jde o novinku platnou pro výrobce dětských sedaček a podsedáků. Ti, kdo převážejí děti v již zakoupeném zařízení, je budou moci používat i nadále bez omezení,“ uvádí Roman Budský, expert na dopravní bezpečnost.



Přísnější předpisy pocházejí z dílny OSN, která nastavuje bezpečnostní normy pro autosedačky, ale jsou prosazovány Evropskou unií. Novinka tak nejspíš zmate spoustu rodin. Podle studie zveřejněné na confused.com správně pochopilo nová pravidla pouze 13 procent britských rodičů.

„Současná pravidla jsou obtížně pochopitelná a zmatou spoustu rodičů, kteří se snaží své děti udržet v bezpečí. Skutečnost, že podsedáky zakoupené před změnou pravidel jsou stále přijatelné, totiž vysílá rodičům nejasné informace. Vláda by měla pravidla sjednotit tak, aby bylo jasné, co je ještě bezpečné a co už nikoli,“ uvedla redaktorka motorismu z Confused.com Amanda Stretton.

Aby nebylo zmatků málo, zatím není jasné, odkdy nová legislativa platí. Podle oficiálních informací z britského ministerstva dopravy by měly změny platit od března. A obchodníci už na novinky zareagovali: například britská maloobchodní společnost Halfords nabídla rodičům podsedák zakoupený v jejich obchodech vrátit výměnou za dvacetiprocentní slevu na autosedačku s vysokou opěrkou.

„Bez ohledu na detaily v předpisech je zásadní, aby rodiče zajistili svým dětem v autě maximální možnou ochranu a vozili je ve správném typu autosedačky s ohledem na jejich váhu a výšku,“ míní ředitelka britského Transport Research Laboratory Tanya Robinson.

Rodiče, kteří povezou své dítě ve špatném typu autosedačky, hrozí v Británii pokuta 100 liber. Děti musejí používat ve voze zvláštní sedadla, dokud nedovrší 12 let, nebo nedorostou do výšky 135 centimetrů.

Je skutečně velmi důležité dbát na přepravu našich nejmenších v bezpečných autosedačkách. Děti, které nejsou přepravovány v předepsaném zádržném systému, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě. Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu BIVV uvádí, že dokonce náraz v rychlosti 15 km/h může mít pro nepřipoutané dítě fatální následky. „Nově nastavené parametry, kterým budou muset dětské sedačky vyhovovat, bezesporu významně přispějí k bezpečnosti přepravovaných dětí. Ovšem i nadále bude základem bezpečí dítěte zodpovědná jízda rodičů. A také výběr správné autosedačky a skutečně pečlivé a správné připoutání nejmenšího pasažéra. Nedotažený či překroucený bezpečnostní pás totiž může v případě kolize způsobit vážné zranění“, upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

V letech 1993-2016 zemřelo na českých silnicích 764 dětí. Nejhorší situace byla v roce 1994, kdy zemřelo 75 našich nejmenších. Naopak historicky nejméně dětí zemřelo v roce 2013 – celkem 8. V loňském roce zemřelo 13 dětí, z toho jedno jako cyklista, dvě jako chodci a deset jako spolujezdci. Jen tragická nehoda cyklisty byla z viny dítěte, v ostatních případech umíraly děti cizí vinou.

Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že děti nejčastěji umírají jako spolujezdci v osobních automobilech. V letech 2006-2016 zemřelo na českých silnících celkově 181 dětí, spolujezdců v automobilech bylo 97, tedy 54 procent ze všech obětí. Podobně je tomu ve státech Evropské unie, kdy v automobilech umírá zhruba polovina všech dětských obětí nehod.