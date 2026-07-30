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Ultralowcost dovolená: osm mladíků z Pardubic dojelo do Istanbulu feliciemi

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  15:40
Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku

Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku | foto: ČTK

Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku
Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku
Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku
Mladíci z Pardubicka byli ve starých feliciích v Turecku
41 fotografií
Osm mladíků z Pardubicka vyrazilo v červenci ve třech starých feliciích na osmidenní cestu dlouhou 4 600 kilometrů. Dorazili až k Bosporskému mostu v Istanbulu, na hranici Evropy a Asie.
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Témata: Istanbul, Dovolená

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