Skepse vůči čínským autům není na místě, zájem raketově roste, říká prodejce vozů MG

Začátkem dubna tohoto roku se otevřel autosalon Orbion Cars v pražských Stodůlkách. Co můžete za těch zhruba pět měsíců říct o tom, jak se daří prodejům značky MG?

Úplný začátek byla výzva, ale tak už to se začátky bývá. S kolegou jsme v zásadě vedli prodeje ve dvou lidech. Plus takové ty klasické těžkosti nových začátků v podobě nutnosti naučit se pracovat s novými aplikacemi v novém prostředí. Nicméně jsem rád, že tyto „poporodní komplikace“ se nám povedlo velmi rychle překonat.



Náš tým se postupně rozrostl, takže automobily značky MG nabízejí zákazníkům v autosalonu Orbion Cars v pražských Stodůlkách už čtyři prodejci. Skvělý pocit mám především z prostředí samotného autosalonu. Dříve se zde prodávaly vozy značky Volvo – a zákazníci si to pamatují. Oceňují, že nový autosalon působí luxusním dojmem, nikoliv jako prodejna cenově dostupných automobilů. Líbí se jim hezký moderní design a také zákaznický servis. Ten je podle nich maximálně osobní.



Jaké modely vlastně v portfoliu značky MG najdeme?

Aktuálně doprodáváme řadu HS, u řady ZS nás letos čeká představení nových modelů. V srpnu MG představilo nové MG3, což je hatchback velikosti zhruba Škody Fabia, ale s hybridním pohonem hybrid plus. Jde o velmi zajímavou technologii, jejíž detailní popis by vydal na samostatný odborný rozhovor. Ve zkratce jde o technologii s osmi jízdními režimy, kde řídicí jednotka vyhodnocuje dle situace, který použije. Zajímavostí je, že tento model má jen třístupňovou automatickou převodovku, nicméně ta je použita až od 80 km/h, do té doby je vůz poháněn elektromotorem. Tento typ pohonu budou mít nové modely ZS, které přijdou na trh do konce roku. Počátkem roku 2025 by měla být na trh uvedena i varianta MG3 s čistě benzinovým pohonem, od níž si toho hodně slibujeme, jelikož bude cenově velmi atraktivní, podobně jako u stávajícího model ZS, kde MG zabodovalo cenou nastavenou na 399 900 korun, těchto vozů se prodalo nejvíce. Pro představu, plánovaná cena benzinového MG3 je o 90 tisíc vyšší, ale jde o technologicky o našlapané auto s kombinovanou spotřebou 4,4 litru.



Bylo MG ZS oblíbené nejen díky své ceně, ale i proto, že jde o SUV?

Určitě. To, že MG ZS je SUV, hrálo svou roli. V současnosti je to nesmírně populární typ karoserie, který tak trochu vytlačuje ty ostatní. Zákazníci jednoznačně oceňují robustní stavbu, vyšší posez, pohodlnější nastupování a v neposlední řadě vyšší podvozek, který je praktický. Když se tato obliba spojila s dobře nastavenou cenou, dostupnou pro širokou veřejnost, a designově zajímavým autem, zafungovalo to.

Lukáš Jaroš, Orbion Cars

Co čistě elektrické modely?

Je tu čistě elektrická varianta modelu ZS, s jejímž prodejem jsme začínali hned s otevřením autosalonu. Byli jsme v tomto ohledu trochu odvážní a akční, ale vyplatilo se. Vše do sebe dobře zapadlo, jelikož zhruba ve stejnou dobu, co jsme otevírali, se vypsaly dotace na elektromobily – a my jsme dokázali zákazníkům nabídnout elektrické SUV s dobrým dojezdem a se zohledněním dotace i se skvělou cenou. Navíc šlo o vozy, které jsme měli ihned skladem. Po těchto autech se jen zaprášilo.



Co zákazníci na značce MG oceňují nejvíce? Je to právě cena, nebo řeší i technologie?

Hodně lidí slyší na cenu a cíleně si jdou pro model ZS za oněch necelých 400 tisíc korun. Zájem je takový, že jeden čas ta auta u importéra prostě nebyla k dostání a čekalo se. Když jsme je měli skladem, tak zákazníkům vyhovovalo, že nemuseli nic objednávat a na nic čekat, když to zjednoduším, tak prostě přišli a odjeli novým vozem. Snažíme se udržovat vysoké vlastní skladové zásoby, protože na to máme kapacity. Lidé nechtějí čekat, několikrát se nám stalo, že zákazník přijel k nám, protože konkurence auto neměla skladem, zatímco my ano. To je myslím obrovská výhoda Orbionu.



To, že někdo přijde a rovnou odjede novým autem, se stává často?

Možná vás to v dnešní době, kdy se na auta prostě čeká, překvapí, ale stává se to – a mnohem častěji, než byste řekl. Zrovna dnes se to stalo dvakrát. I za těch několik málo měsíců se nám podařilo vybudovat si pověst, že k nám lidé chodí pro auto na jistotu. Občas se stane, že třeba nemáme u daného modelu skladem vůz v konkrétní barvě, ale máme ji ve vyšším výbavovém stupni, což už je pak práce pro prodejce. Občas jsou to i kuriózní příběhy. Druhý den po otevření autosalonu přišel osmdesátiletý pán, že si jde pro to ZS za 399 tisíc, zrovna to ale v samém začátku skladem nebylo. Z rozhovoru s ním vyplynulo, že s jeho nájezdem a možnostmi by pro něj vlastně byla ideální čistě elektrická verze. Tou taky odjel a teď s vozem nadšeně jezdí a chválí si, že má elektromobil. Takže i tak trochu boříme stereotypy v tom, kdo je cílovou skupinou elektrických aut.

Jaký máte názor na elektromobily?

Osobně si nemyslím, že jsou vhodné pro úplně všechny řidiče, jak se to občas tlačí. Pro někoho to ale může být to nejlepší auto, které kdy měl. Kupříkladu onen pán, o kterém jsem mluvil, najede pár kilometrů denně a bydlí ve vlastním domě s garáží, kde má zásuvku. Pak pro něj elektromobil dává dokonalý smysl. Nemluvě o lidech, kteří mají na domě solární panely, a k nim ještě třeba bateriové úložiště, a zároveň nepotřebují najet stovky kilometrů týdně, takže primárně dobíjejí pohodlně doma. V ideálním případě, pokud mohou čerpat dotaci, se dostanou u elektrického modelu ZS jako podnikatelé s možností odpočtu DPH lehce nad 300 tisíc za úplně nové auto. Smysl elektromobil dává třeba i pro nás na prodejně, když jezdíme po Praze vyřizovat dokumenty: zvládneme to s ním mnohem levněji než s autem se spalovacím motorem.





Autosalon Orbion Cars v pražských Stodůlkách otevřel letos v dubnu. Nabízí vozy MG.

Jak vlastně lidé vnímají značku MG?

Trochu samostatná kategorie je model ZS, který je pro lidi opravdu hlavně cenově dostupným vozem, který si u nás díky skladovým zásobám mohou koupit a odjet s ním. I tam je ale dobré zmínit, že často od auta za tuto cenu vlastně nic neočekávají – a jsou pak příjemně překvapeni, že nemají pocit, že by museli slevit na kvalitě, protože za ty peníze dostanou slušné a dobře zpracované auto s osvědčeným, relativně bezúdržbovým motorem. Pak je tu třeba model MG4, donedávna nejnovější počin automobilky, a tam naopak lidi zajímaly hlavně ony moderní technologie, co se týče třeba baterie, její ochrany před tepelným selháním a zahořením a podobně. Jde o technologicky skutečně perfektní baterii u auta v dané cenové hladině, v tomto ohledu mají čínští výrobci jednoznačně navrch, a ještě uvidíme, co si pro nás připravili za novinky.



Narážíte na čínský původ současné produkce značky MG. Není to pro zákazníky problém?

Upřímně, ony i evropské automobilky většinu komponentů vyrábějí nebo nakupují v Číně. Americký iPhone by se bez v Číně vyrobených součástek také neobešel. Tento aspekt čím dál víc vnímají i zákazníci. Doba, kdy čínská auta nebyla kvalitativně příliš na výši, je dávno pryč, každý nový vůz je technologicky o krok napřed před svým předchůdcem. Když většina evropských i amerických automobilek vstupovala na čínský trh, Čína řekla, že minimálně 50 % své produkce pro tamní trh budou vyrábět ve stávajících čínských továrnách. SAIC Motor, kam spadá značka MG, je největším automobilovým koncernem v Číně a sedmým největším výrobcem na světě. S takovým postavením na trhu si nějaké kvalitativní kompromisy nemohou dovolit.



Jak vůbec zafungovalo to, že tradiční britskou značku koupila čínská společnost a začala auta vyrábět v Číně?

Nejlépe se to ukázalo v samotné Velké Británii, kde se ukázalo, že sami Britové stále vnímají značku jako vlastní, vůbec jim není divné, že je to z Číny. Možná je to i tím, že jsou historicky zvyklí na to, že spoustu věcí vyráběli v koloniích, ale považovali je stále za britské. Funguje to tak dobře, že MG tam má aktuálně tržní podíl někde mezi 12 a 13 procenty, což je fantastické číslo. Ani jinde v Evropě si značka rozhodně nemůže stěžovat na nějakou skepsi zákazníků vůči původu. S novými modely si myslím, že se postavení MG na evropském trhu ještě zlepší.



A jak se daří MG v Česku?

Na českém trhu se MG objevilo před necelými třemi lety a v letošním roce má značka zatím registrovaných 1600 aut. To není špatné, ale mějme na paměti, že přijdou nové modely, takže můžeme asi oprávněně čekat, že druhá půlka roku bude ještě silnější. Roste i počet dealerství, což by se bez zájmu veřejnosti jen těžko mohlo dít. Za ty tři roky máme už i zákazníky, co mají auta celou tu dobu, a když přijedou na servis, na nic si nestěžují, kromě drobností běžných u všech automobilek. Auta, která mají najeto třeba 70 tisíc, jsou stále jako nová. MG nabízí poměrně širokou paletu vozů v dobré kvalitě za skvělou cenu. Na to nejen český zákazník slyší.



V závěru se nejde nezeptat: Když MG, tak proč od Orbion Cars?

Našimi největšími výhodami jsou široké skladové zásoby, příjemné prostředí, které mnoho klientů u levnějších vozů ani nečeká, stejně jako maximálně osobní přístup ke klientům. Zákazník tak má pocit, jako kdyby si kupoval vůz prémiové značky. Orbion má dvě pobočky, pražskou, ve Stodůlkách, a brněnskou. A samotný fakt, že se pár měsíců po Praze otevřel autosalon i v Brně, vypovídá o tom, že to funguje. Obě pobočky mají strategickou polohu a obslouží nejen tu část velkého města, kde se nacházejí, ale i přilehlé lokality. Navíc jsou obě v těsné blízkosti dálnice, tedy mají výbornou dostupnost i pro mimopražské a mimobrněnské obyvatele. S importem máme navázané výborné vztahy – vidí totiž, že se nám prodejně daří. Samozřejmostí je autorizovaný servis nebo možnost výkupu aut všech značek na protiúčet. A tím, že si u nás klient auto koupí, pro nás vztah s ním nekončí, ale teprve začíná. Prozákaznický přístup je pro nás zásadou číslo jedna.