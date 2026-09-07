Klíčovými pilíři značky v Česku jsou modely Mokka a Frontera, první sází na styl, druhá na praktičnost a obě dohromady na příznivou cenu. I přes přesun zákazníků k malým SUV zůstává tradiční Corsa podle Fořta důležitou součástí portfolia a bude uvedena i v nové generaci.
„Přestože je Opel součástí koncernu Stellantis, uchovává si německou DNA skrze vývoj, podvozky a ergonomii,“ myslí si šéf zastoupení značky v České republice. A vysvětluje, že proti nastupující čínské konkurenci využívá Stellantis synergie s čínským Leapmotorem, což přinese novou elektrickou platformu i pro chystané nové SUV značky. Zdeněk Fořt ovšem zároveň vyzdvihuje výhody zavedených evropských značek v servisu a dostupnosti dílů.
Jak jste spokojeni s letošními výsledky?
První pololetí bylo dobré hlavně v užitkových autech, kde jsme byli téměř 40 procent nad loňskem. V osobních vozech jsme zůstali zhruba na loňských číslech. Brzdil nás nedostatek Fronter, což je pro nás klíčový objemový model. Poptávka v západní a jižní Evropě byla velmi silná a do Česka jsme dostávali jen část objednaných aut. Přes léto se situace srovnala, takže od druhé poloviny roku čekáme zlepšení.
Frontera je zároveň cenově velmi dostupná. Nehraje dnes Opel v rámci Stellantisu roli levnější značky?
Ne. Frontera je cenově postavená velmi zajímavě a i proto se dobře prodává, ale vedle ní máme Grandland jako technologickou vlajkovou loď a novou Astru. Opel nechceme stavět jako low-cost. Máme nabídku od praktických a dostupnějších aut až po technicky vybavené modely.
V Česku máte Corsu výrazně levnější než například v Německu. Čím se takový rozdíl vysvětluje?
Cenová strategie se mezi jednotlivými zeměmi liší a importéři mají různé nákupní podmínky. V Německu je Corsa historicky mimořádně silná, takže tam může být cenová hladina výš. V Česku se naopak snažíme být cenově agresivnější. Teď se to projeví i v akci Opel 24, během níž bude Corsa od 379 900 korun.
Opel 24 bývala jednodenní akce, platí to stále?
Původně šlo skutečně o 24 hodin nepřetržitého prodeje. Dnes už tento formát nedává smysl, ale název jsme zachovali, protože ta číslice „24“ značí, že akce běží 24 dní – letos od 7. až do 30. září. Loni jsme během ní prodali zhruba 900 aut, přičemž běžný měsíční prodej je kolem 450 vozů. Akce zahrnuje osobní i užitkové modely, které v tomto období nabízíme za skutečně neopakovatelně výhodné ceny. A součástí nabídky jsou například i zimní pneumatiky nebo zvýhodněné financování.
Je tato akce spojena s nějakou produktovou novinkou?
Ano – letošní „čtyřiadvacítka“ bude první příležitostí pořídit si užitkový Opel Combo Van Start, který představuje úplný základ celé řady a stojí jen 389 tisíc korun bez DPH. Ale to auto má všechno, co malí i velcí podnikatelé potřebují, a navíc i pár velmi šikovných prvků, třeba praktickou stolní desku pro vyplňování dokumentů, které usnadní život profíkům za volantem.
Zdeněk Fořt
(56 let)
Segment malých aut ale v Česku ustupuje. Má Corsa dlouhodobou budoucnost?
Ano. V západní Evropě se prodává velmi dobře a Opel s ní dál počítá. Do roku 2030 uvedeme čtyři nové modely a Corsa bude mezi nimi. Český trh se sice posouvá k malým SUV, kde máme Mokku a Fronteru, ale Corsa spolu s Astrou zůstává jedním z pilířů značky.
Jaký je dnes český zákazník Opelu? Rozhoduje především cena?
Nízká vstupní cena je důležitá hlavně proto, aby zákazník začal o autě uvažovat. Když ale přijde do showroomu, často volí střední nebo vyšší výbavu, automatickou klimatizaci či automatickou převodovku. Typickými modely pro českého zákazníka jsou dnes Mokka a Frontera, dohromady tvoří přibližně polovinu našich prodejů. Frontera je praktičtější a prostornější, Mokka stylovější a jízdně šťavnatější.
Nechybí vám nástupce Insignie nebo jiné velké klasické auto?
Dealeři se na Insignii občas ptají, ale celý D-segment je dnes velmi okrajový. Opel s přímým nástupcem nepočítá. Pro tuto část trhu máme Grandland a Astru kombi.
A co diesel? Nová Astra ho má dokonce jako vstupní motorizaci.
Ještě je brzy hodnotit její prodej, protože jsme ji uvedli teprve v první polovině roku. Základní cena naftové verze je 589 tisíc korun, nyní v akci dokonce 559 tisíc. Podíl dieselů obecně klesá, ale pro zákazníky s vysokým nájezdem, například obchodní cestující, dává nafta z hlediska provozních nákladů stále velký smysl.
Opel býval silný ve firemních flotilách. Platí to pořád?
Nejvíc se nám ve fleetech daří s užitkovými vozy. Dodáváme například České poště a zásilkovým firmám, Rohlíku nebo Košíku i elektrická Vivara a Movana. U osobních aut se více soustředíme na soukromé zákazníky a menší podnikatele. Celkově je náš prodej zhruba půl na půl mezi privátní klientelou a fleety či podnikateli.
|
Frontera: příjemně obyčejný, jednoduchý opel ze Slovenska
Jakou roli dnes v nabídce hraje elektromobilita?
Elektrickou variantu máme ve všech modelových řadách a u několika modelů také plug-in hybrid. V užitkových elektromobilech už dnes vidíme reálnou poptávku. Emisní bilance CO2 se přitom sleduje na evropské úrovni výrobce, nikoli jen podle výsledků českého trhu.
Zákazníci si Opel dlouho spojovali s německým charakterem. Co z něj po začlenění do Stellantisu zůstalo?
Centrálu máme stále v německém Rüsselsheimu, kde se vyrábí Astra, Grandland se vyrábí v Eisenachu… Vývoj se v rámci Stellantisu samozřejmě sdílí, ale Opel si stále zachovává svoji německou DNA, což je znát na naladění podvozků, v interiéru a na ergonomii. Pro naše modely máme např. ergonomicky certifikovaná sedadla AGR. Německý původ je pro část českých zákazníků stále důležitý.
V jakém stavu je dealerská síť?
Máme 26 prodejních míst a síť je v zásadě stabilní. Dalšího partnery hledáme jen v Hradci Králové a na Ostravsku. Ale je pravda, že získat nového dealera je čím dál těžší. Na trh přicházejí nové značky, často s nižšími nároky na showroom a s vysokými maržemi. Většina dealerů navíc provozuje více značek, takže se bojuje o jejich kapacitu i pozornost.
Jaký je dnes průměrný zákazník Opelu?
Říkáme 50 plus. Dříve to mohl někdo vnímat jako nevýhodu, ale právě lidé v tomto věku často mají vyřešené bydlení, odrostlé děti a peníze na nové auto, takže jde o velmi cenné klienty. Marketing může chtít omlazovat značku, realita kupní síly je ale jiná.
Nebojíte se rychlého nástupu čínských značek?
Pro tradiční evropské automobilky je to jednoznačně výzva. V Česku je jejich podíl podle SDA zatím kolem 4,5 procenta, v jižní Evropě jsou už vidět výrazně více. Výhodou Stellantisu je, že jeho součástí je čínský Leapmotor. Ten má sice jinou klientelu než my, ale v elektromobilitě přináší špičkové technologie, které Evropa prostě nemá. Partnerstvím s Leapmotorem tuto nevýhodu smazáváme – například z továrny Opelu ve španělské Zaragoze vyjede už za dva roky úplně nové SUV, jehož elektrický podvozek dodá Leapmotor, ale vše nad podvozkem, tedy komplet karoserie, interiér… to bude čistokrevný Opel.
|
Opel vrací do nabídky Combo se spalovákem. Jde na dračku
V čem podle vás evropské automobilky zaspaly?
Především v některých technologiích a také v nákladech. Podle mě bude cestou stále užší spolupráce Evropy s asijskými výrobci a sdílení technologií. Čínské firmy navíc budou část výroby přesouvat do Evropy – jak je vidět z už zmíněné spolupráce Leapmotoru a Opelu. Evropský autoprůmysl určitě nezmizí, ale jeho fungování se změní.
Další slabinou trhu je servis. Co je dnes největší problém?
Nedostatek lidí. Dealeři obtížně shánějí schopné mechaniky, přestože spolupracují se školami a učilišti. Druhou věcí je podpora výrobce a dostupnost dílů. Tady mají zavedené evropské značky stále velkou výhodu proti části nově příchozích značek.
Jste v automobilovém průmyslu třicet let. Šel byste do něj znovu?
Ano. Vystřídal jsem českou, japonskou, korejskou i německou značku a pořád mě baví práce s lidmi a tvorba strategie. Ano, marketing se výrazně přesunul na sociální sítě a do digitálu, nastupující generaci zákazníků víc zajímají aplikace na palubě našich vozů, ale stále je to automotive se vším všudy – a to mne baví.
Pro mladší generaci už auto často není statusová věc. Mění se tím i způsob, jakým ho pořizují?
Mladé bych rozdělil zhruba na dvě skupiny: Jedni jsou pořád automobiloví nadšenci, druzí berou auto spíš jako spotřební věc. Vlastnictví auta navíc komplikuje parkování a další omezení, takže roste zájem o jiné formy užívání. Operativní leasing jde jednoznačně nahoru. U Mokky jsme loni prodali téměř tisíc aut a zhruba polovina byla na operativní leasing. Lidé oceňují, že nemusí řešit servis ani následný prodej vozu.
S čím jezdíte vy?
S plug-in hybridním Grandlandem. Jsem ideální majitel plug-inu: Prakticky denně dojíždím do práce asi 60 km, mohu nabíjet doma přes noc i v práci v podzemce, takže jezdím skoro stále na elektřinu. A když vyjíždím k dealerům nebo jedeme o víkendu někam dál, prostě se po vybití baterky spustí spalovák a můžu pokračovat libovolně daleko. I při mám nadstandardním ročním nájezdu kolem 60 tisíc kilometrů mi plug-in hybrid maximálně vyhovuje.