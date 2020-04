Autofotka týdne: Nový Opel Mokka se schoval jako chameleon, bude elektrický

Tvůrci Mokky avizují, že její „německý“ design bude dobře ladit s čistě řešeným interiérem, který prošel „designovým detoxem“ a bude tedy příjemně přehledný, plně digitalizovaný a uklidňující.



„Vůz už prochází náročnými testy, sériová výroba se rozběhne ve čtvrtém kvartálu tohoto roku. Jako první se začnou vyrábět elektrické verze, které se za svými zákazníky vydají už na začátku roku 2021,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky Martin Hejral. „Pro zákazníky, kteří však budou chtít konvenční pohonné jednotky, budou samozřejmě připraveny spalovací motory,“ dodává.

To je nová strategie koncernu PSA, do kterého společně s Citroënem a Peugeotem patří Opel od roku 2017 – do nových modelů je na výběr mezi spalovacím a elektrickým pohonem, jinak se na pohled ani z pohledu uživatele nijak výrazně neliší. Takto to už je u nových generací Peugeotu 208 a Opel Corsa, což jsou dvojčata. PSA nechce vytvářet extra značku se specifickou platformou a designem výhradně pro elektrické modely, jako to dělá koncern Volkswagen.

Nová Mokka bude stát na platformě CMP koncernu PSA, kterou dostává třeba Peugeot 2008, což je crossover doplňující právě model 208. Nová Mokka tak bude robustnějším a dražším bratrem Corsy. Jak se porovná v nabídce Opelu s podobně velkým modelem Crossland X, se teprve ukáže.

„Opel momentálně implementuje strategii elektrifikace pro zabezpečení svého trvalého růstu a v zájmu naplnění požadavků zákazníků na mobilitu budoucnosti. Do roku 2024 bude každá evropská modelová řada značky Opel zahrnovat elektrickou verzi,“ uvádí Hejral. „Tato strategie je součástí strategického plánu PACE!, který má Opel přetvořit na trvale ziskovou, globální a elektrifikovanou značku.“