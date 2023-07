Opel Astra elektrický pohon tají. Díky dietě vystačí s menší baterií

Osobně se určitě nepočítám mezi fanatické zastánce elektromobilů. U Opelu Astra se ovšem konstruktéři vydali cestou, proti které v zásadě nic nenamítám. Astra je designově hodně hezké auto, na naladění podvozku si v Německu dali skutečně záležet, k dispozici je verze hatchback i kombi (na tu tedy v Česku čekáme od představení už hezkých pár měsíců…) A pod kapotou mají zákazníci na výběr benzín, diesel, plug-in hybrid a teď nově i elektromotor. Zkrátka každému, co jeho jest.

Vzhledově se Astra Electric od spalovací verze nijak zásadně neliší. Dostala třeba jen speciální 18palcová kola z lehkých slitin, na zádi najdete písmenko „e“ a chybí také výfuk. I interiér s dvojicí digitálních displejů nebo sedadly s certifikátem AGR pro zdravá záda je na pohled totožný. Jen třeba u ovladače manuální převodovky přibylo písmeno „B“ pro rekuperaci.

Protože je baterie integrována do podlahy vozu, tak vůbec neomezuje místo pro cestující či zavazadla. Ve standardním pětimístném uspořádání nabízí Astra Electric 352 litrů prostoru pro zavazadla, po sklopení sedadel se využitelný objem zvětší až na 1268 litrů.

Hlavní rozdíly jsou očím ukryty

Astra Electric je totiž postavena na modernizované koncernové platformě EMP2 a je tak technickým dvojčetem elektrického Peugeotu 308. Elektromotor disponuje výkonem 115 kW/156 k a jeho točivý moment vrcholí na hodnotě 270 Nm. Obojí má řidič k dispozici hned po sešlápnutí plynového pedálu, takže rozjezdy jsou opravdu velmi svižné, jak se u elektromobilu dá čekat.

K dynamice přispívá i nízká pohotovostní hmotnost 1679 kilogramy, což je v průměru o 100 kilogramů méně než konkurenti a mimochodem stejně jako plug-in hybridní Astra. Maximální rychlost pak má hodnotu 170 km/h. To je zase naopak víc než u většiny konkurence, která končí na 150 či 160 km/h.

Astra Electric ukládá energii do kompaktní lithium-iontové baterie o kapacitě 54 kWh složené ze 102 článků. Podle normy WLTP to má umožnit dojezd až 418 kilometrů. Spotřeba má papírovou hodnotu při velmi nadějných 14,8 kWh elektrické energie na 100 kilometrů jízdy. Tepelné čerpadlo je montováno standardně. Rychlost dobíjení je pak na 100 kW DC nabíječce na 80 % za přibližně 30 minut. Astra je standardně vybavena třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW.

Jedna věc je samozřejmě teorie a druhá praxe. Řeči se vedou a voda teče, stejně jako technické údaje se píšou a baterie se vybíjí. S novou Astrou Electric jsme ujeli po perifériích Berlína pár desítek kilometrů, nijak jsme se neomezovali jak v akceleraci, tak v klimatizaci. Většina tras vedla po tříproudových obchvatech s rychlostí omezenou na 80 km/h, případně po městských silnicích mezi bývalým východním Německem a Západním Berlínem.

Dálniční rychlost, stejně jako proplétání utaženými zatáčkami jsme nevyzkoušeli. Ale jeli jsme tak, jak probíhá asi většina jízd elektromobilem – popojížděním po městě, případně okreskovou rychlostí. A Astra překvapila, protože takovou jízdu zvládla dokonce pod oficiální hranici normované spotřeby – za cca 12 kWh/100 km. Poměrně nízká hmotnost a úsporně vyladěný pohon dokázaly, že i s relativně malou baterií se dá dojet docela daleko.

Auto je tiché, hbité a komfortní

Ve výbavě najdete spoustu elektronických asistentů, my vyzdvihneme jeden, který má v Astře Electric premiéru. Jde o systém Intelli-Drive 2.0, který je kombinací některých asistenčních systémů. Kombinuje poloautomatický systém změny jízdního pruhu s inteligentním tempomatem. Pokud je cílový jízdní pruh volný, asistent malými pohyby volantu navede Astru Electric do požadovaného pruhu. A inteligentní tempomat zajistí, že - pokud to řidič potvrdí - se rychlost vozidla při dosažení nového rychlostního limitu odpovídajícím způsobem sníží nebo zvýší až na tento limit.

A kolik za to? To bohužel zatím nevíme. Opel zatím zveřejnil jen německé ceny. Ta základní je 45 060 eur (cca 1 067 000 Kč), nebo 399 euro (cca 9500 Kč) v podobě měsíční splátky za operativní leasing. České ceny budou známy na podzim. Nejprve dorazí elektrická Astra v podobě hatchbacku, po ní pak i kombi, které bude tuzemské zákazníky zajímat o něco více. V té době už tady ale bude i jiná kombíková elektrická konkurence, třeba v podobě modelu MG5.