Nová služba slibuje nákup auta online do 30 minut a doručení až domů

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Společnost Louda Auto spustila e-shop na prodej nových vozů, který umožní zákazníkům vyřídit nákup online bez nutnosti návštěvy autosalonu. Vybírat půjde pouze z nových vozů, které jsou skladem, a to od značek, které Louda auto zastupuje, což jsou Renault, Ford, Audi, Hyundai, BYD, Volkswagen, Cupra, Seat, Škoda, Mazda a Dacia.
Zákazník si vybere i pojištění, financování, přes datovou schránku nebo poštou pošle plnou moc a zaregistrované auto si vyzvedne buď na pobočce Louda Auto nebo mu ho prodejce na podvalníku doveze až domů. Samotný proces by neměl zabrat víc než 20–30 minut, auto fyzicky dostanete zhruba do 10 dnů.
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„Auta prodáváme už 35 let a prodej se podle mě v příštích letech výrazně změní. Zákazníci jsou zvyklí řešit online bankovnictví, dovolenou nebo nákupy za desítky tisíc korun a postupně budou stejnou jednoduchost očekávat i při pořízení auta. Neznamená to, že zmizí autosalony a prodejci. Zákazník ale musí dostat možnost vybrat si, jestli chce celý nákup řešit osobně, nebo si večer sedne k počítači, vybere konkrétní vůz a během půl hodiny ho objedná. Právě druhou možnost mu teď chceme nabídnout,“ uvedl Pavel Louda, předseda představenstva Louda Auto.
Objednávat lze zatím výhradně nové skladové vozy, tedy zákazník si vybírá barvu, motorizaci a konfiguraci z aut, které už má obchodník na skladě. V případě Louda auto je tato zásoba obvykle několik tisíc aut. Zákazník se po výběru zaregistruje nebo přihlásí do svého zákaznického účtu a uhradí vratný rezervační poplatek ve výši 20 tisíc korun.
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Vůz půjde koupit buď rovnou v plné výši bankovním převodem nebo na úvěr od Raiffeisen – Leasing. To zatím platí pro právnické osoby, pro spotřebitele z řad fyzických zákazníků bude možnost online financování dostupná od začátku roku 2027. Do budoucna není vyloučeno i financování na operativní leasing, ale zatím to možné není.
Součástí online nákupu je také sjednání pojištění. Louda Auto do e-shopu integrovalo technologické řešení vývojářského studia Able, které je prostřednictvím API napojené na systémy pojišťoven. Zákazník tak přímo během nákupu vozu získá nabídky jednotlivých pojišťoven, může je mezi sebou porovnat a vybrané pojištění rovnou sjednat a uhradit. Nemusí tedy opouštět prostředí e-shopu a pojištění řešit samostatně.
Součástí celého procesu je i registrace nového vozu. Zde je asi největší administrativní překážka, která zákazníka odvede z online prostředí. K registraci je totiž potřeba plná moc, kterou musí spotřebitelé nechat úředně ověřit na Czech POINTu nebo u notáře a následně zaslat prodejci. Firmy a podnikatelé mohou dokument zaslat prostřednictvím datové schránky.
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Zákazník si při objednávce zvolí, zda chce vůz převzít na vybrané pobočce, nebo si jej za příplatek 9 990 Kč nechá doručit přímo na svoji adresu.
Nákup na e-shopu má pro fyzické osoby svoje specifické pravidlo, totiž, že zboží lze do 14 dnů bez vysvětlení vrátit. A platí to pro tričko stejně jako pro auto. Pro běžné vyzkoušení auta počítají obchodní podmínky s nájezdem do 100 kilometrů. Pokud by zákazník najel více a následně se rozhodl auto vrátit, ztrácí vůz pro další prodej část své hodnoty a nelze ho nabízet za stejnou cenu jako nový. Za každý kilometr nad stanovený limit proto bude zákazníkovi účtováno 0,001 % z kupní ceny vozu.
Louda Auto očekává, že mezi prvními zákazníky e-shopu budou tzv. early adopters, tedy lidé, kteří rádi využívají nové technologie a jsou zvyklí vyřizovat maximum věcí online. Dalšími zákazníky by mohly být firmy, které mají například ve flotile čtyři octavie a potřebují pátou. Nebo podnikatelé, kteří několik let používají stejný typ užitkového vozu a potřebují rychle další. Do konce letošního roku Louda Auto očekává prodej desítek nových vozů prostřednictvím e-shopu.