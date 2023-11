Komentář: S bojem proti klimatickým změnám pomůže návrat kůže do interiéru aut

Na přírodních surovinách vystavěl svůj marketing soudobý kosmetický průmysl, jsou hitem průmyslu módního a stále častěji se o přírodních materiálech hovoří jako o budoucnosti moderního ekologického stavitelství, interiérového designu. Proč? Protože neobsahují zbytečnou chemii, jsou udržitelné, obnovitelné, podporující cirkulární ekonomiku.

Jenže jakmile někdo zmíní mezi přírodními materiály s průmyslovým potenciálem i kůži, je hned oheň na střeše.

Je to paradox, protože kůže byla odpradávna využívána jako surovina k výrobě oděvů, obuvi, hudebních nástrojů a užitkových předmětů. Je naprosto organická, biologicky rozložitelná a udržitelná, jako ostatní vzývané přírodní produkty. Jediný rozdíl mezi sisalem z agáve, jutou, konopím, lnem, bavlnou, bambusem, ratanem a hovězími usněmi je, že kůže pochází ze zvířat, zatímco ostatní jsou rostlinného původu. A živočišný původ uvaluje na kůže stigma neetického produktu.

Co je na něm vlastně neetického? Na to je nejlépe zeptat se aktivistů, setrvale brojících proti používání kůží. V krátkosti jde o to, že kvůli zisku kůží „musely umírat zvířata“.

„Jenže žádný chovaný hospodářský dobytek není chovaný pro svou kůži,“ kontruje One 4 Leather. Iniciativa, která si klade za cíl návrat originální kůže zpět do automobilového průmyslu, respektive do interiérů vozů.

O tom, jak vlastně dnes probíhá zpracování kůži, panují dost zkreslené a zastaralé představy.

To, že skot není chovaný pro kůži, není z kontextu vytržené tvrzení. Že jsou kůže vedlejším produktem masného a mléčného průmyslu, jasně deklaruje i Světový fond na ochranu přírody (WWF). A One4Leather k tomu dodává, že kožedělný průmysl není pro životní prostředí hrozbou, ale naopak klíčovou složkou jeho udržitelnosti.

Skutečná udržitelnost a hra na city

Když přijde na celosvětovou spotřebu masa, je produkce kůží tím, co skvěle recykluje vznikající velkoobjemový odpad na užitečnou přírodní surovinu s vysokou přidanou hodnotou. „Kůže je třeba chápat jako příležitost, umožňující co nejlépe využít dostupné zdroje. Jsou cestou, jak předcházet dalšímu poškozování životního prostředí,“ tvrdí zastánci iniciativy.

Kůže není kožešina, což ve své krátkozrakosti nejrůznější ekologičtí aktivisté a obhájci zvířecích práv přehlíží.

Ročně je poraženo 300 milionů krav, a z každé vzejde přibližně pět metrů čtverečních kůže, která coby vedlejší produkt může buď nečině a bez užitku ležet na skládce, produkovat skleníkové plyny, anebo se stát užitečným přírodním materiálem.

Za elegantní interiér vozu, který je z pravé kůže, se prý nemusíte stydět. Je to doklad, že vám skutečně jde o přírodu.

Pro návrat kůží zpět do automobilového průmyslu, který ještě donedávna globálně spotřebovával až pětinu dostupných hovězích usní, hovoří mnohé. Jde o materiál odolný a při správné péči trvanlivý, velmi pohodlný a elegantní, zvyšující hodnotu interiéru vozu. Jde o materiál, který je přírodní a udržitelný.

Přínos kůží nejlépe demonstrovalo až to, co vyvolala ona stigmatizační etická vlna.

Kromě významného zvýšení podílu biologických odpadů na skládkách v zemích, kde chovají hovězí skot ve velkém, totiž enormně narostla poptávka po „etických“ náhražkách. Kůži syntetizované z rostlinných vláken, veganské, spoluvytvářené z recyklovaných materiálů.

Jenže zhusta šlo o produkty, které měly k udržitelnosti pořádně daleko. Jejich biologická rozložitelnost byla za běžných podmínek minimální, často nesly až 80 procent polyuretanu či polylaktidových vláken, s jejich recyklací to nebylo valné a přitom rychle se opotřebovávaly, ztrácely na kvalitě.

K jejich chabé prospěšnosti životnímu prostředí přispíval jak exotický původ surovin a chemicky závadné svrchní nátěry.

Posláním One 4 Leather je propagovat použití kůže v automobilových interiérech sdílením přesných informací a bořením mýtů o kůži a rádoby-udržitelných alternativách.

Kůže uměle vyráběné byly možná etické vůči zvířatům, ale nikoliv vůči přírodě a životnému prostředí. A teprve až se tyto náhražky a produkty z nich začaly neudržitelně vršit na skládkách – nejspíš hned vedle zapovězených hovězích usní – začalo být patrné, že ty původní originální kůže zase tak špatné nebyly.

Ze špatných zkušeností s etickými náhražkami kůži pak vychází i kampaň iniciativy One 4 Leather.

Společně s třemi desítkami signatářů z mezinárodních organizací kožedělného průmyslu vyzývají Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2023 (COP28), aby během svého zasedání – které započala 30. listopadu - uznala důležitost přírodních materiálů, zejména kůže, při řešení problémů způsobených člověkem způsobenou změnou klimatu.

One 4 Leather nepopírá, že situace kolem klimatických změn je naléhavá a žádá si řešení. A právě proto se vymezuje vůči etickým náhražkám skutečné kůže, které řešení předstírají a globální problém jen zhoršují.