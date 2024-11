OMV mění logo a láká na dobrou brazilskou kávu. Nová benzinka je v Praze

Změna loga na všech čerpacích stanicích by měla být dokončena do tří let.

Pražská čerpací stanice je pro OMV symbolem „dosud největší transformace OMV symbolizující závazek společnosti poskytovat vysoce kvalitní a pohodlná řešení v oblasti mobility dnes i v budoucnu“.

„Nová identita dokonale odráží naše strategické cíle a transformaci, kterou OMV aktuálně prochází. Jsme hrdí, že můžeme představit značku, která zdůrazňuje náš pokrok a odhodlání přispívat k udržitelnější budoucnosti,“ říká Daniel Vasilache, generální ředitel OMV Česká republika.

Změna bude viditelná na všech benzinkách OMV, kterých je přibližně 1 000 v sedmi zemích, jež denně obslouží více než 650 000 zákazníků. Na 140 čerpacích stanic v České republice ročně zavítá 30 milionů zákazníků.

OMV zdůrazňuje, že kromě obvyklých služeb její čerpací stanice poskytují nabíjení elektromobilů. „Tento model předjímá a naplňuje preference a potřeby zákazníků, čímž mění klasický pohled na to, čím čerpací stanice může být,“ uvádí mediální zástupkyně firmy pro Českou republiku Kristýna Pavlačková.

OMV působí na českém trhu od roku 1991. „Letos v červnu došlo k obměně její vizuální identity z roku 1995 spolu s celkovou strategií značky a brandingem, který zachycuje neustálý pokrok, udržitelnost a zodpovědný přístup společnosti s ohledem na budoucnost,“ dodává Pavlačková.

OMV se jako všechny petrolejářské firmy snaží připravit na budoucnost, ve které má podle nových trendů stále větší roli hrát elektromobilita. Firma tak říká, že se „mění na integrovanou udržitelnou společnost se zaměřením na chemický průmysl, paliva a energetiku s velkým důrazem na oběhové hospodářství“. V rámci postupného přechodu na nízkouhlíkové hospodářství se OMV snaží nejpozději do roku 2050 dosáhnout „čisté nuly“. V roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 39 miliard eur a zaměstnávala po celém světě přibližně 20 600 pracovníků.

Brazilská káva

Novým hitem, který motoristé nenatankují u čerpacího stojanu ani u nabíječky, má být nová káva s označením direct trade, která pochází z brazilské rodinné farmy Familia Peixioto z regionu Minas Gerais v údolí řeky Rio Grande. „OMV představuje single origin arabiku z Brazílie a kompletně přechází na kávu přímo od farmářů. Její uvedení doprovází celoevropská kampaň francouzské umělkyně Hudesy Kaganow narozené v Brazílii,“ doplňuje Kristýna Pavlačková a dodává, že v Česku u OMV zákazníci ročně vypijí přibližně 4,5 milionů šálků kávy. „Aby vynikly chutě a vůně všech kávových nápojů co nejlépe, probíhá současně se zaváděním nové brazilské kávy také seřízení všech kávovarů na čerpacích stanicích profesionálním baristou,“ říká Pavlačková.

„V současné době si single origin arabiku oblíbilo zhruba 20 % našich zákazníků a věříme, že po uvedení nové brazilské kávy jich bude ještě víc. Nejoblíbenějším kávovým nápojem je u nás americano, druhé a třetí pomyslné místo drží společně cappuccino a espresso,“ komentuje Michal Janda z OMV Česká republika.